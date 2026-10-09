Bieszczadzkie Morze traci wodę w oczach. Czy Jezioro Solińskie czeka katastrofa? Fot. Artur_eM / Shutterstock

Krajobraz wokół Jeziora Solińskiego zmienił się w ostatnich miesiącach nie do poznania. Tam, gdzie jeszcze niedawno cumowały jachty i działały wypożyczalnie sprzętu wodnego, dziś rozciągają się rozległe, spękane płaty mułu i kamieni. Linia brzegowa zbiornika cofnęła się w wielu miejscach o kilkadziesiąt metrów, ujawniając dno, które przez dekady pozostawało ukryte pod taflą wody.

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Obraz ten przyciąga rzesze turystów i spacerowiczów fotografujących spękane ziemskie ustronie oraz zalane niegdyś fundamenty dawnych wsi. Jednak pod tą osobliwą atrakcją kryje się powoli narastający problem przyrodniczy, gospodarczy i turystyczny.

Dlaczego Solina wysycha? Tragiczny bilans wodny

Za dramatycznie wyglądający spadek poziomu wody w akwenie odpowiada splot czynników atmosferycznych i wymogów technologiczno-retencyjnych. Najważniejsza sprawa to głęboka susza hydrologiczna. Przedłużający się brak opadów atmosferycznych, wysokie temperatury oraz brak istotnych dopływów do zbiornika przez blisko pół roku.

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Jezioro ma ujemny bilans dopływu i odpływu: Do zbiornika dopływa obecnie zaledwie ok. 1 m³ wody na sekundę, podczas gdy wypływa z niego aż 7,5 m³/s.

Obowiązek stałego zrzutu wody ze zbiornika przez Zespół Elektrowni Wodnych Solina-Myczkowce wynika z przepisów prawa. Zbiornik soliński ma za zadanie podtrzymywać minimalny przepływ w rzece San, co gwarantuje ciągłość ujęć wody pitnej dla okolicznych miejscowości oraz zapobiega całkowitemu obumarciu biologicznego życia w dolinie rzeki poniżej zapory.

To problem całego kraju, nie tylko Bieszczadów

Solina jest tylko najbardziej widowiskowym przykładem. IMGW od miesięcy alarmuje, a susza obciąża Polskę, bo "ziemia zaczyna przypominać pustynię" – niskie są stany nie tylko rzek, ale i zbiorników retencyjnych w całym kraju.

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Skalę zjawiska widać też na głównej polskiej rzece. Gdy coś złego działo się z Wisłą, a królowa polskich rzek przypominała potok, susza obejmowała jednocześnie 14 województw.

Czy to już koniec, czy woda wkrótce powróci?

Choć widok osuszonej wołkowyjskiej czy chrewckiej zatoki rodzi pytania o trwały zanik jeziora, eksperci z zakresu gospodarki wodnej i hydrologii uspokajają: soliński zbiornik nie wysycha na stałe. To zjawisko cykliczne: podobne, drastyczne obniżenia zwierciadła wody miały miejsce w przeszłości – m.in. w latach 2003, 2011 oraz 2022.

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Zalew to ogromne rezerwy wody. Przy powierzchni około 22 km² i maksymalnej głębokości sięgającej ponad 60 metrów, całkowita pojemność retencyjna zbiornika wynosi około 500 mln m³ wody.

Zgodnie z przewidywaniami Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz IMGW, stan wody w jeziorze powinien zacząć wracać do normy w okresie jesienno-zimowym wraz ze wzrostem opadów deszczu i roztopami śnieżnymi.

Trzeba jednak zaznaczyć, że postępujące zmiany klimatyczne – wzrost średnich temperatur oraz gwałtowniejsza zmiana struktury opadów – powodują, że tak głębokie niżówki hydrologiczne będą pojawiać się częściej i trwać dłużej niż w poprzednich dekadach.

Co dzieje się z rybami i lokalnym ekosystemem?

Gwałtowne cofanie się linii brzegowej wywiera silną presję na ekosystem zbiornika. Płytkie zatoki i strefy litoralu (np. wokół Chrewtu czy Teleśnicy) to kluczowe miejsca rozrodu, żerowania i schronienia dla wielu gatunków ryb oraz ptactwa wodnego. Gdy woda ustępuje, strefy te zamieniają się w wyschnięte błoto.

Polska nie jest w tym odosobniona. Gdy wysychała największa rzeka Francji, Loara miejscami praktycznie przestawała płynąć, a eksperci ostrzegali, że identyczne obrazy zobaczymy wkrótce nad Wisłą.

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Zresztą o polskiej suszy piszą już media na całym świecie. Jak opisywaliśmy, o tym, co dzieje się w Warszawie, donoszą nawet w Turcji, przytaczając liczbę ostrzeżeń IMGW przed suszą.

Mniejsza objętość wody w płytkich zatokach sprzyja jej szybszemu nagrzewaniu się, co z kolei prowadzi do spadku stężenia rozpuszczonego tlenu i stresu u ryb.

Wypłycona Solina ujawnia gigantyczne ilości naniesionego przez lata osadu i mułu. Samorządy oraz lokalni przedsiębiorcy podejmują pierwsze próby odmulania niektórych zatok, ale operacje te wymagają kosztownych badań osadów pod kątem substancji szkodliwych oraz uzyskania zgód od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ).

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Z drugiej strony, wymuszony zrzut wód ze zbiornika chroni ekosystem rzeki San poniżej zapory solińskiej, nie dopuszczając do wyschnięcia jej koryta.

Krótka historia Bieszczadzkiego Morza. Kiedy i po co powstało?

Jezioro Solińskie jest największym pod względem pojemności sztucznym zbiornikiem wodnym w Polsce. Jego historia wiąże się z koniecznością opanowania niszczycielskich powodzi w dolinie Sanu. Pierwsze plany mają ponad wiek. Koncepcję budowy zapory w tym miejscu opracował już w 1921 roku prof. Karol Pomianowski.

Budowę trwającą od 1960 do 1968 roku zrealizowano pod kierunkiem inż. Feliksa Niczkie. Zapora w Solinie ma 81,8 m wysokości i 664 m długości. Zbiornik oddano do oficjalnej eksploatacji 20 lipca 1968 roku.

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Powstanie jeziora wymagało zalania kilkunastu tętniących życiem miejscowości (m.in. dawnej Soliny, Wołkowyi, Chrewtu, Sokolego, Teleśnicy Sannej czy Rajskiego). Zatopiono domy, cmentarze, cerkwie i młyny. To właśnie te historyczne podwaliny – fundamenty wiejskich chat, dawne podmurówki i piwnice – oglądają dziś turyści spacerujący po odsłoniętym dnie spiętrzonego pół wieku temu Sanu.

Zjawisko odsłaniania "skarbów" przez cofającą się wodę znamy też ze stolicy. Gdy widzieliśmy z bliska rekordowo płytką Wisłę, woda odsłoniła stołeczne "skarby" – w tym artefakty z czasów potopu szwedzkiego.

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