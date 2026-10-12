IKEA ma nową kolekcję inspirowaną konsolami Xbox. Fot. Stephen Audu / Pexels.com, montaż: naTemat.pl

IKEA przyjrzała się padowi od Xboxa z każdej strony i z jakiegoś powodu uznała, że to idealna inspiracja do projektowania wnętrz. Efekt? Spektakularny, choć miejscami dość... dziwny.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

IKEA wprowadziła do oferty nową kolekcję, która nawiązuje do gamingu konsolowego. "Każdy produkt to efekt ścisłej współpracy między projektantami z IKEA i XBOX, którzy połączyli funkcjonalność i wygodę, aby zapewnić ci nowe codzienne zwycięstwa" – zapowiada szwedzka marka.

Ta ścisła współpraca momentami rzuca się w oczy aż za bardzo. IKEA postanowiła wnieść "inspirację" padami do Xboxa na nowy poziom. Jak wygląda końcowy efekt?

Zamień sobie dom w pada. YXSTABY ci w tym pomoże

W kolekcji YXSTABY znalazły się akcesoria, których design wzorowany jest na przyciskach do padów. I to dosłownie – mamy tu krzesło w kształcie "grzybka", czyli drążka analogowego i dwie wersje D-pada – jedną w formie poduszki (wzorowanej na klasycznym krzyżaku), drugą w formie tacy na przekąski (w wariancie przycisku znanego z najnowszej edycji pada).

REKLAMA

Zamień swój dom w pada. Kolekcja YXSTABY, źródło: IKEA.com

Te konkretne produkty z serii YXSTABY należy traktować raczej jako akcesoria dekoracyjne – krzesło wykonane jest w pełni z polipropylenu. Jego siedzisko ma 29 centymetrów średnicy, a wysokość wynosi 44 centymetry. Zdecydowanie nie jest to więc produkt projektowany z myślą o wygodnej wielogodzinnej rozgrywce. Taca jest za to dość spora – mowa tu o średnicy 33,5 centymetra. W tym wypadku sieć nie postawiła na plastik – naczynie wykonano ze stali nierdzewnej. Poduszka YXSTABY ma za to wysokość 10 centymetrów, szerokość i długość 40 centymetrów, a wykonana jest z poliestru.

REKLAMA

Akcesoria dla graczy z nowej kolekcji IKEA

W przypadku współpracy IKEA z Xboxem nie zabrakło rozwiązań uniwersalnych, które sprawdzą się nie tylko w ramach konsolowej rozrywki, ale także pracy na laptopie. Przynajmniej w założeniu.

IKEA do swojej oferty wprowadziła podstawkę do laptopa, która wygląda nieco jak skrzynka z narzędziami. Pomysł jest prosty – kable chowamy do jej wnętrza, a sam ekran komputera po umieszczeniu go na "dachu" gadżetu znajdzie się na wysokości naszych oczu. Z perspektywy ergonomii jest to bardzo dobry pomysł. Większość podobnych produktów nie oferuje tak solidnego podwyższenia. Problem jest jednak taki, że przechodząc obok tego produktu w sklepie, w życiu nie wpadniemy na to, jakie jest jego rzeczywiste zastosowanie bez zapoznania się z dokładnym opisem.

REKLAMA

Podstawka pod laptopa YXSTABY. Źródło: IKEA.com

Drugi uniwersalny "gamingowy" produkt w YXSTABY to podstawka pod monitor. Tu rewolucji nie ma – to standardowa nakładka na biurko długa na 98 centymetrów, wysoka na 16,5 centymetra i szeroka na 27,2 centymetra. Jedyne, czym się różni od innych podstawek, to dostępność trzech uchwytów – na telefon, na słuchawki i na pada, które można przymocować do frontu podstawki.

Wróćmy jednak do świata Xboxa

Skoro o konsolach mowa, w nowej kolekcji IKEA nie mogło zabraknąć stojaka na telewizor. Telewizor raczej mniejszy niż większy warto jednak zaznaczyć. Stojak YXSTABY ma bowiem 137 centymetrów szerokości i 113 centymetrów wysokości. Ma też kółka, tylną półkę na kable i węższe konsole (idealnie zmieści się tam Nintendo Switch!), a także standardową półkę na RTV, dekoracje i gadżety.

Kolekcja YXSTABY trafiła do IKEA. Źródło: IKEA.com

Przed telewizorem na czymś trzeba siedzieć. Jeśli nie przekonuje nas plastikowy grzybek, IKEA ma też inną propozycję – fotel gamingowy w stylu leżanki, który nie dysponuje dość potrzebnymi w wielogodzinnej rozrywce podłokietnikami, ale za to ma spodnią kieszeń, w której można schować kontroler, gdy nadmiernie zmęczymy się rozrywką. Coś za coś.

Dalsza część artykułu poniżej.

Pada można schować też do gablotki, która ma 22 na 12 na 16 centymetrów i może zostać zamontowana na ścianie. Kontroler ukryjemy także w gamingowym stoliku na kółkach, który trafił na półki szwedzkiego sklepu. Drewniana konstrukcja ma dwie półki wewnątrz, a także otwór na przewody. Stolik jest wysoki na 55 centymetrów, a jego szerokość i głębokość wynoszą po 50 centymetrów.

REKLAMA