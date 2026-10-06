ZUS wypłaca ryczałt energetyczny co miesiąc. Nie liczy się dochód, tylko status. Fot. brizmaker / Shutterstock

ZUS wypłaca co miesiąc 336,16 zł dodatku do rachunków za prąd i nie pyta ani o dochody, ani o wiek. Pieniądze są wolne od podatku i nikt nie sprawdza, na co je dokładnie wydamy. Mimo to nie dostanie ich każdy senior.

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Ryczałt energetyczny jest od 1 marca 2026 r. wyższy o 23,45 zł: do końca lutego wynosił 312,71 zł. Nową kwotę ogłosił w komunikacie z 20 stycznia Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Świadczenie przysługuje bez względu na dochód.

Kto może dostać ryczałt energetyczny z ZUS?

O przyznaniu nie decyduje ani wiek, ani wysokość emerytury, tylko status (inaczej niż w przypadku wielu dodatków do emerytury po 65. roku życia). Ryczałt wynika z ustawy o kombatantach, a zgodnie z kartą usługi ZUS przysługuje czterem grupom:

Kombatanci – osoby, którym Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych potwierdził okresy działalności kombatanckiej Ofiary represji – osoby represjonowane w czasie wojny i w okresie powojennym Żołnierze zastępczej służby wojskowej – ci, których przymusowo zatrudniano w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu albo batalionach budowlanych Wdowy i wdowcy – po wszystkich wymienionych osobach

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Kto łapie się na kilka tytułów naraz, i tak dostaje jeden ryczałt.

Jak złożyć wniosek o ryczałt energetyczny w ZUS?

Droga do ryczałtu zaczyna się poza ZUS, bo wniosek trzeba poprzeć dokumentem potwierdzającym status. Kombatanci i osoby represjonowane dołączają decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, a wdowy i wdowcy decyzję potwierdzającą ich uprawnienia jako członków rodziny.

Żołnierze przymusowo zatrudniani potrzebują zaświadczenia Wojskowej Komendy Uzupełnień, a ich wdowy zaświadczenia właściwego organu wojskowego.

Formularz ZUS-ERK (do pobrania tutaj) składamy osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnej placówce, a także pocztą albo przez polski urząd konsularny. Terminu granicznego nie ma. "Prawo do dodatku zostanie ustalone od miesiąca zgłoszenia wniosku" – czytamy w dokumencie ZUS.

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Decyzja zapada w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności, a od decyzji można się odwołać do sądu w ciągu miesiąca od jej doręczenia. Kto już pobiera ryczałt, nie musi nic robić, bo ZUS podnosi kwotę sam.

Ryczałt energetyczny 2026: ile to wychodzi w skali roku?

Dwanaście wypłat po 336,16 zł daje 4033,92 zł rocznie. Z zestawienia Interii wynika, że jeszcze w 2020 r. ryczałt wynosił 171,41 zł, więc przez sześć lat niemal się podwoił. Ryczałt nie podlega opodatkowaniu, więc na konto trafia cała kwota, razem z emeryturą lub rentą. Zatem inaczej niż 14. emerytura, od której potrącana jest składka zdrowotna i zaliczka na podatek).

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To stała suma, trochę jak kieszonkowe, a nie zwrot rachunków. Nie zależy od tego, ile faktycznie płacimy za prąd (choć 2026 to rok podwyżek także na fakturach za energię). Kombatanci mogą go łączyć z innymi dodatkami, a kwoty waloryzacji są już oficjalne: od 1 marca 2026 r. dodatek kombatancki wynosi 366,68 zł, kompensacyjny – 55 zł.