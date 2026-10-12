Inteligentne kosze na śmieci coraz częściej pojawiają się na polskich osiedlach Fot. Pexels.com / Christian Schröter

Coraz więcej samorządów decyduje się na montowanie tzw. inteligentnych śmietników. Nowoczesny system segregacji ma nie tylko ułatwić korzystanie z koszów na śmieci, ale przede wszystkim zapobiec podrzucaniu odpadów, szczególnie na dużych osiedlach w miastach.

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Kłopoty z właściwą segregacją odpadów dotyczą wielu Polaków. Często mamy problem z dopasowaniem produktów codziennego użytku do właściwej frakcji i pojawiają się pytania chociażby o to, gdzie wyrzucić zużyty filtr do wody albo gdzie wyrzucić szczoteczkę do zębów. Są też tacy, którzy nie zastanawiają się w ogóle nad żadnym produktem i wolą po prostu bezkarnie podrzucić do kosza na osiedlu worek z całą mieszaniną odpadów.

W Polsce coraz więcej samorządów zaczyna jednak szukać nowoczesnych rozwiązań w kwestii segregowania odpadów. I tak między innymi w niektórych gminach zrozumieli absurd wywożenia odzieży do PSZOK-ów i wprowadzono tam specjalne mobilne punkty. Innowacje czają się również w zakresie tradycyjnych kontenerów na odpady.

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Jak działają inteligentne śmietniki?

Polskie samorządy coraz częściej decydują się na zamontowanie "inteligentnych śmietników". Ale na czym to właściwie polega? Nowoczesne altany i pojemniki są wyposażone w szereg technologii, które mają usprawnić korzystanie z koszów na śmieci, ale także zapewnić, że będą do nich trafiać właściwe odpady (bo przypomnijmy, kontrolerzy mają już dość osób, które nie segregują śmieci). Wewnątrz znajdują się bowiem specjalne czujniki. Pozwalają one na bieżąco sprawdzać poziom zapełnienia i automatycznie powiadamiają operatorów o konieczności opróżnienia kontenera.

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Zmienia się także sposób otwierania. Generalnie każdemu lokalowi przypisuje się osobny kod kreskowy, który należy nakleić na worki na śmieci. Czasem wykorzystuje się do tego specjalną aplikację w telefonie lub kartę przypisaną do użytkownika. Po pomyślnym zeskanowaniu identyfikatora klapy otwierają się automatycznie i w bezdotykowy sposób można pozbyć się śmieci.

Dodatkowo takie śmietniki mają wbudowane kamery, które zapobiegają nielegalnemu podrzucaniu śmieci oraz wyrzucaniu tych, które nie powinny się tam znaleźć. Niektóre modele są też udoskonalone o komunikaty głosowe, ułatwiające prawidłowe korzystanie z systemu.

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Kontrola, higiena i koniec z bezkarnym podrzucaniem

Wdrożenie takich systemów daje znacznie większą kontrolę nad gospodarką odpadami. Przede wszystkim pozwala dokładnie monitorować, kiedy kontenery faktycznie wymagają opróżnienia, co optymalizuje pracę śmieciarek i ulepsza krajobraz pod blokiem. Rozwiązanie to gwarantuje również większą higienę, bo nie musimy dotykać koszów rękami.

Najważniejszym aspektem jest jednak identyfikacja. Dzięki temu, że każdy kod kreskowy czy karta są przypisane indywidualnie do konkretnego lokalu, można bez problemu ustalić, skąd dokładnie pochodzą dane śmieci i czy zostały poprawnie posegregowane.

Z kolei monitoring uniemożliwia korzystanie z koszy osobom nieuprawnionym, co rozwiązuje kłopot podrzucania odpadów przez przypadkowych przechodniów. Tego typu systemy sprawdzają się najlepiej właśnie w zabudowie wielorodzinnej, zwłaszcza na dużych osiedlach, gdzie problem anonimowego niesegregowania jest całkiem uciążliwy, bo kary często dotykają wszystkich mieszkańców.

Inteligentne śmietniki są już testowane w Polsce

Systemy te zaczynają cieszyć się w Polsce uznaniem, a kolejne samorządy wprowadzają pilotaże takich programów. W zeszłym roku inteligentne śmietniki pojawiły się w ramach testów między innymi w Rzeszowie i Świętochłowicach. Z kolei w czerwcu tego roku uruchomiono pilotaż "Systemu Indywidualnej Segregacji Odpadów" w Kielcach, który z założenia ma potrwać do 30 listopada.

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