Karol Nawrocki, Donald Tusk
Karol Nawrocki atakuje Donalda Tuska. Fot. shutterstock / montaż: naTemat

Karol Nawrocki nie szczędził pod adresem Donalda Tuska mocnych słów. W wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" zarzucił premierowi polityczne wykorzystywanie obaw przed wojną i "dystrybucję strachu". To nie był jednak koniec. Stwierdził u niego "antyamerykanizm" i nazwał go "politykiem proniemieckim". Jest już reakcja szefa rządu. "Dzięki za szczerość" – zakończył swoją odpowiedź Donald Tusk.

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O tym, że Donald Tusk i Karol Nawrocki raczej krytycznie podchodzą do swoich poczynań i nie szczędzą sobie przytyków (niedawno Nawrocki musiał zareagować na kpiny Tuska), wiadomo nie od dziś. Tym razem to prezydent RP w dłuższym wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" wypunktował premiera. Miał wiele uwag do polityki bezpieczeństwa realizowanej przez rząd.

Jego zdaniem realny poziom zagrożenia ze strony Rosji nie uległ w ostatnich miesiącach drastycznej zmianie, a publiczne ostrzeżenia składane przez szefa rządu przynoszą Polsce więcej szkody niż pożytku na arenie międzynarodowej. Prezydent nawiązał tu bezpośrednio do wywiadu Donalda Tuska dla "Financial Times" – w którym premier ostrzegał przed możliwym atakiem Rosji na kraj NATO w ciągu najbliższych miesięcy.

Nawrocki zarzuca Tuskowi "dystrybucję strachu"

– Zmieniło się jedno: jeden z polityków uporczywie wykorzystuje to zagrożenie dla własnych korzyści politycznych – ocenił Nawrocki. Działania Donalda Tuska określił nawet mianem "dystrybucji strachu", wskazując, że wywołują one pytania wśród sojuszników, czy Warszawa dysponuje tajnymi informacjami o bezpośrednim niebezpieczeństwie. – Nasi partnerzy międzynarodowi również są zaniepokojeni komunikatami płynącymi z Polski – zaznaczył prezydent.

Choć w naTemat wspominaliśmy, że nie tylko polski rząd ostrzega przed Rosją. Dwa poważne źródła grzmią o dużym zagrożeniu.

Prezydent zarzucił też premierowi, że niewystarczająco angażuje się w sprawę budowy stałej bazy wojsk USA w Polsce, a wręcz przeciwnie. Przypomniał, że gdy padła obietnica Trumpa o bazie i zwiększeniu obecności wojsk, zaproponował powołanie wspólnej grupy roboczej BBN i MON. Zdaniem Karola Nawrockiego proces zatrzymał się z winy Ministerstwa Obrony Narodowej.

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Tusk antyamerykański i proniemiecki? Nawrocki poleciał po bandzie

Miał też żal, że odsunięto od rozmów Pałac Prezydencki. – A Amerykanie mówili jasno: chcemy rozmawiać także z ludźmi prezydenta, bo to ustalenia dwóch prezydentów – mówił Nawrocki.

Antyamerykanizm premiera Donalda Tuska, szczególnie gdy przeczytamy jego książkę czy wspomnienia, jest rzeczą oczywistą. Tak rozkładają się sympatie. Mam nadzieję, że pan premier nie będzie obrażony, ale to powszechna opinia w polskiej polityce międzynarodowej: Donald Tusk jest politykiem proniemieckim, a ja jestem politykiem proatlantyckim. Z tego wynika też pewien brak porozumienia – przekonywał.

Ponadto nawiązał do spotkania Donalda Trumpa z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, które odbyło się w marcu tego roku. Prowadzący rozmowę przytoczył teorię, według której na słynnym spotkaniu prezydent USA miał sugerować, iż najlepiej byłoby, gdyby Kosiniak-Kamysz został premierem, że powinno dojść do zmiany władzy w Polsce.

– Nie jestem w stanie odpowiedzieć, jakie jest nastawienie strony amerykańskiej do antyamerykańskiego premiera Tuska. Nie uczestniczyłem w tym spotkaniu, ale widzę jego efekty, bo po nim MON złożyło ofertę w sprawie stałej bazy stronie amerykańskiej – podsumował Nawrocki. Wywiad prezydenta spotkał się już z reakcją szefa rządu.

"Pan Nawrocki stwierdził, że nie widzi wzrostu zagrożenia ze strony Rosji. Nie widzi też problemu w obecności w polskiej polityce Brauna i jego prorosyjskiej partii. Dzięki za szczerość" – napisał ironicznie Tusk na platformie X.