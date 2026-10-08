Słowa Donalda Tuska poniosły się sporym echem. Fot. Flickr / Kancelaria Premiera

Donald Tusk w nawiązaniu do serii ataków w szkołach odniósł się do zawetowanej przez Karola Nawrockiego pierwotnej wersji ustawy o usługach cyfrowych. Na jego słowa zareagowano natychmiast w Pałacu Prezydenckim.

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W czwartek (8 października) około godziny 9 do szkoły w Leszczydole-Nowinach pod Wyszkowem wszedł 15-latek, absolwent tej placówki, i nożem zaatakował trzy osoby. Niestety, życia 37-letniej pracownicy placówki nie dało się uratować. Nastolatek ostatecznie został obezwładniony przez dyrektora szkoły, a następnie przekazany policji.

Donald Tusk nagle o wecie prezydenta. "Nie dostaliśmy tego narzędzia"

W związku z serią trzech alarmów w mazowieckich szkołach, do których doszło w ciągu zaledwie dwóch dni, Donald Tusk zwołał w czwartek w trybie pilnym posiedzenie. Wzięli w nim udział: szef MSWiA Marcin Kierwiński, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, ministra edukacji Barbara Nowacka, ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda, minister koordynator ds. służb specjalnych Tomasz Siemoniak, a także komendant główny policji gen. insp. Marek Boroń.

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W trakcie spotkania Donald Tusk zdradził szczegóły w sprawie 15-letniego napastnika. – Po raz pierwszy mamy do czynienia z nieletnim zabójcą, który miał także kask z kamerką i jego intencją było filmowanie tej akcji z nożem – mówił premier.

Jak wskazywał szef rządu, obecnie w internecie mierzymy się z problemem przemocy, a drastyczne treści publikowane w sieci mogą bezpośrednio wpływać na młodych ludzi. Sytuację tę wykorzystał również do wspomnienia o przygotowanej przez rząd ustawie wdrażającej unijny akt o usługach cyfrowych, która miała umożliwić sprawne blokowanie niewłaściwych treści w internecie. W styczniu prezydent Karol Nawrocki jednak ją zawetował, a swoją decyzję argumentował tym, że ustawa miała wprowadzać cenzurę i ograniczać wolność słowa. Następnie została ona podzielona na dwie części i już we wrześniu prezydent podpisał pierwszą z nich, z której usunięto jednak fragment o możliwości blokowania treści.

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– Gdyby dzisiaj ten młodociany nożownik transmitował zbrodnię w internecie, to nie moglibyśmy tej treści zablokować, ponieważ nie dostaliśmy tego narzędzia prawnego do ręki – komentował Donald Tusk na czwartkowym posiedzeniu.

Donaldowi Tuskowi szybko odpowiedziano z Pałacu Prezydenckiego

Na słowa Donalda Tuska prędko zareagowali przedstawiciele Pałacu Prezydenckiego. Rzecznik Prezydenta RP Rafał Leśkiewicz w opublikowanym w mediach społecznościowych wpisie stwierdził, że "premier Donald Tusk wykorzysta każdą sytuację i każdą tragedię do osobistego ataku na Prezydenta RP. To obrzydliwe i skrajnie cyniczne zachowanie". Jak dodał, "to rząd ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo Polakom! Przestańcie się usprawiedliwiać, weźcie się wreszcie do roboty".

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Do sprawy odniósł się również szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. "Wykorzystywanie tragedii do politycznych ataków jest niedopuszczalne i godzi w powagę Państwa. Ofiary tragicznych ataków i ich bliscy potrzebują naszego wsparcia" – przekazał w serwisie X. Jak zaznaczył: "Za bezpieczeństwo w polskich szkołach i na ulicach odpowiada rząd, który ma wszystkie narzędzia, by je zapewnić".

W podobnym tonie odpowiedział Tuskowi również szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szefernaker. "W obliczu tragedii państwo powinno działać (...). A co robi Donald Tusk? Próbuje zrzucić odpowiedzialność na Prezydenta i weto. To nie jest przywództwo. To polityczne szaleństwo. Są chwile, w których trzeba odłożyć polityczną kalkulację i stanąć po stronie rodzin, nauczycieli i uczniów. Tak po prostu. Tego wymaga zwykła ludzka przyzwoitość" – skomentował w serwisie X.

Rząd wprowadza nowe przepisy

Z kolei w czwartek po południu minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski powiadomił w mediach społecznościowych o pierwszych krokach rządu, podjętych w reakcji na serię ataków młodocianych nożowników.

"Kończymy z patologiami w Internecie. Jeszcze dziś Sejm przyjmie akt o usługach cyfrowych, dzięki któremu będzie można szybko blokować nielegalne treści, w tym nawoływanie do przemocy i podejmowania niebezpiecznych działań. Nie wolno nam dopuścić do tego, aby internet stał się miejscem inspirowania do tragedii, do promowania przemocy, zabójstw. To musi się skończyć" – zapowiedział w serwisie X minister.

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