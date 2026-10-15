Prezydent Karol Nawrocki spotkał się z politykami prawicy. Spór o TK wciąż trwa. Fot. https://x.com/MorawieckiM

Prezydent Karol Nawrocki odwołał wizytę w Słowenii w reakcji na wydarzenia w Trybunale Konstytucyjnym. W środę pojechał do TK, a wieczorem spotkał się z Przemysławem Czarnkiem i Mateuszem Morawieckim. Nie wszędzie na prawicy panuje jednak taka zgoda.

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Maciej Berek złożył tego dnia w Sejmie ślubowanie sędziego TK i zwrócił się w nim do Nawrockiego, choć prezydenta nie było na sali. Nawrocki uznał, że skoro go nie było, ślubowanie nie jest wiążące. Przed gmachem Trybunału doszło wczoraj (14 października) do szarpaniny z policją.

Skąd wziął się spór o Trybunał Konstytucyjny?

Spór o Trybunał Konstytucyjny ciągnie się od kwietnia, gdy prezydent przyjął ślubowanie tylko od dwojga z sześciu sędziów TK wybranych przez Sejm. W naTemat opisaliśmy grę Berka, Tuska i Nawrockiego w siedmiu punktach.

Zbigniew Bogucki z Kancelarii Prezydenta odniósł się do opinii Komisji Weneckiej, według której prezydent powinien niezwłocznie odebrać ślubowanie od tych sędziów. – Najwyższym prawem Rzeczypospolitej jest Konstytucja – komentował Bogucki.

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Premier Donald Tusk zapowiedział z kolei, że rząd będzie przywracał ład konstytucyjny dostępnymi metodami.

Co ustalili Nawrocki, Czarnek i Morawiecki?

Jak podał "Super Express", Kancelaria Prezydenta nie ujawniła szczegółów spotkań prezydenta z politykami PiS i Rozwoju Plus. Wiemy więc tyle, ile sami napisali na X. Czarnek, typowany przez PiS na kandydata na premiera, opublikował zdjęcie z prezydentem.

"Dziękuję za długą rozmowę, która była wielką inspiracją nie tylko do rozmów z czołowymi polskimi przedsiębiorcami w Małopolsce, ale przede wszystkim do dzisiejszych działań w obronie praworządnego Trybunału Konstytucyjnego" – napisał Przemysław Czarnek.

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Mateusz Morawiecki wrzucił post 3 minuty później (o 21:37) mówił o rozmowie na temat bezpieczeństwa, gospodarki i przyszłości Polski. "Polska musi iść do przodu. Czas wrzucić wyższy bieg!" – dodał lider Rozwoju Plus.

Kaleta i Sośnierz prawie się pobili. Czy prawica naprawdę mówi jednym głosem?

Tego samego popołudnia w programie na żywo w Telewizji Republika o TK spierali się Piotr Kaleta z PiS i Dobromir Sośnierz z Konfederacji. Zaczęli od licytacji, kto odważniej broni Trybunału.

– Pan miałby pełne gacie, pełnego pampersa ze strachu, żeby pan tam nie stanął – zwrócił się do Sośnierza Kaleta.

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Sośnierz przekonywał, że w tej grze chodzi o wpływy.

– Chodzi o to, żeby wasi ludzie mieli większość w Trybunale Konstytucyjnym – mówił.

Kaleta dopytywał, czy Berek został uczciwie zaprzysiężony.

– Nie został zaprzysiężony, bo prezydent nielegalnie odmawia – odparł Sośnierz.

Potem rozmowa zeszła na fryzurę Sośnierza.

– Ile Pan tą kitką natrzęsiesz łupieżu! – zakpił Kaleta.

– Nie będę rozmawiał z prostakiem, jesteś pan debilem! – powiedział Sośnierz, opuszczając studio.

– Poczekaj na mnie za drzwiami to ja ci pokażę debila, ty łobuzie jeden – zakończył Kaleta.