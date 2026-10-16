Władimir Putin włożył mundur i spotkał się z przedstawicielami wojsk. Fot. Kremlin.ru

Władimir Putin w wojskowym mundurze ogłosił stworzenie 660-kilometrowej "strefy bezpieczeństwa" na terytorium Ukrainy. Wygląda na to, że Kreml przygotowuje karty przetargowe przed potencjalnymi negocjacjami pokojowymi. Niestety, nie wygląda to na zwrot w kierunku dyplomacji.

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Władimir Putin spotkał się z kierownictwem Sztabu Generalnego i dowódcami zgrupowań wojsk. W trakcie wizyty rozmawiał o bieżącej sytuacji w – jak to ujął – "strefie specjalnej operacji wojskowej".

Rosyjski dyktator oznajmił, że od początku roku armii rosyjskiej udało się opanować około 6,5 tys. kilometrów kwadratowych terytorium Ukrainy i aż 310 miejscowości. Oczywiście, do jego deklaracji należy podchodzić z dystansem.

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Jednym z celów spotkania była dyskusja o zadaniach na okres jesienno-zimowy, w tym o kwestiach zaopatrzeniowych. Wygląda więc na to, że Putin do serca wziął sobie słowa Wołodymyra Zełenskiego, który wielokrotnie zabiegał, by konflikt rozwiązać przed nadejściem zimy 2026/2027. Rosja zdaje sobie sprawę ze słabości Ukrainy w chłodnych miesiącach. Nie zanosi się jednak na to, by do porozumienia doszło w dogodnym dla Kijowa terminie.

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Władimir Putin nawiązał również do ukraińskiej kontrofensywy, która przez pewien czas przysparzała Kremlowi nie lada problemów. – Naszym celem jest zapewnienie pełnego bezpieczeństwa rosyjskich regionów przygranicznych w przyszłości – przekazał. Według jego słów "strefa bezpieczeństwa" ma nie być przedmiotem ewentualnych negocjacji pokojowych z Ukrainą. Oznacza to, że Rosja nie zamierza decydować się na ewentualne ustępstwa terytorialne.

Jak informuje Dmitrij Pieskow cytowany przez Reutersa, planowana strefa bezpieczeństwa ma rozciągać się na 660 kilometrów. Co ważne – obecnie pod kontrolą Rosji jest około 70 proc. powierzchni rzeczonej "strefy". Władimir Putin mówił o "strefie bezpieczeństwa" już wcześniej, nie zapowiadał jednak, że będzie ona wycofana z jakichkolwiek negocjacji pokojowych.

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Obecnie nie wiadomo, jaki obszar obejmie planowana strefa bezpieczeństwa. Z przekazu Kremla wynika jednak, że Moskwa może nie chcieć dostosować się do wymogów opracowanego przez USA planu pokojowego. Jak informował niedawno "Washington Post", jednym z jego głównych założeń było zamrożenie frontu – okupowane obecnie tereny trafiłyby pod rosyjską kontrolę, ale Kreml musiałby zrezygnować z roszczeń wobec pozostałej części Donbasu, której nie udało mu się opanować. Według Putina rosyjskie siły opanowały 90 proc. regionu.

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Rosja nie zwalnia na froncie

Jak przekazała agencja TASS, Władimir Putin podkreślił również konieczność kontynuowania zmasowanych uderzeń w zakłady przemysłu obronnego oraz centra logistyczne Ukrainy.

"Dowódcy grup bojowych muszą kontynuować realizację zadań w ścisłej zgodności z celami 'specjalnej operacji wojskowej'. Oczywiście, konieczne jest dalsze zadawanie zmasowanych uderzeń w obiekty obronne oraz centra logistyczne przeciwnika" – mówił prezydent Rosji.