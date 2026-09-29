Air fryery idą w odstawkę. Fot. Pexels.com

Air fryer przez ostatnie lata był jednym z największych hitów w polskich kuchniach. Teraz jego pozycję próbują podważyć inne urządzenia AGD, które kuszą większą liczbą funkcji, oszczędnością miejsca i sposobem na coraz droższe przyjemności.

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Polacy najwyraźniej mają coraz mniej cierpliwości zarówno do zagraconych blatów, jak i kulinarnej monotonii. Sprzęt, który jeszcze niedawno uchodził za niekwestionowanego króla polskich kuchni, powoli traci status "nietykalnego hitu".

Air fryery wylatują z kuchni

Obietnica chrupiących frytek i soczystego kurczaka przygotowanych bez dużej ilości oleju skusiła w ostatnich latach prawdziwą rzeszę kupujących. Dziś najprostszy model można kupić w markecie za mniej niż 200 zł (niedawno Action przeceniło swoją propozycję budżetową na mniej niż 150 zł), a producenci żywności dostosowali się do mody i oferują produkty przeznaczone specjalnie do frytkownic beztłuszczowych.

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Sama frytkownica nie zajmuje tyle miejsca co duży sprzęt AGD, ale ustawiona na blacie obok ekspresu do kawy, robota planetarnego czy saturatora potrafi skutecznie zamienić kuchenny blat w tor przeszkód. I tu ważna uwaga – air fryery nie są jednocześnie na tyle uniwersalne, by mogły zastąpić inne urządzenia, w tym toster, mikrofalówkę lub standardowy piec.

Odpowiedzią na brak miejsca i wady air fryera mają być wielofunkcyjne minipiekarniki wykorzystujące technologię podczerwieni. Założenie jest proste: jedno urządzenie ma przejąć zadania jak największej liczby sprzętów bez żadnych kompromisów, a przy okazji zwolnić cenną przestrzeń na blacie. Takie urządzenia grzeją szybko, "tradycyjnie", beztłuszczowo i tanio.

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Standardowe piekarniki na podczerwień mają funkcje standardowych air fryerów, w tym możliwość ogrzewania dania strumieniem ciepłego powietrza. Są to jednak urządzenia pojemniejsze, oferujące lepsze "wykończenie" potrawy (gdyż osiągają wyższą temperaturę grzania) i umożliwiające lepszą precyzję gotowania. Oczywiście to wszystko nie odbywa się za darmo – standardowe piece tego typu są znacznie droższe od air fryerów. Warto jednak zaznaczyć, że w ich przypadku warto porównywać koszty nie tylko z frytkownicami beztłuszczowymi, ale także z kosztem wszystkich innych urządzeń do grzania, w tym także mikrofalówką, tosterem, grillem elektrycznym, opiekaczem, maszyną do pieczenia chleba, a piekarnik jest w stanie zastąpić wszystkie z nich.

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Jest coś, czego nie zastąpi ani piec, ani air fryer

Podczas gdy wielofunkcyjne piekarniki próbują przekupić klientów argumentem technologii i oszczędności miejsca, z zupełnie innej strony wyrasta konkurencja, której jeszcze niedawno mało kto spodziewałby się na kuchennych blatach. Mowa tu o domowych maszynkach do lodów.

W ostatnim czasie dopisywały nam upały. Nawet tegoroczny wrzesień miejscami zaskakiwał nas temperaturami powyżej 30°C. W takich warunkach nic nie cieszy bardziej niż porcja lodów. W sumie taki deser staje się powoli całorocznym fenomenem. Lodziarnie są otwarte przede wszystkim w trakcie ciepłych miesięcy, ale zimny przysmak może towarzyszyć nam przecież przez cały rok.

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A to dzięki maszynce do lodów, która umożliwia przygotowywanie mrożonych specjałów na naszym własnym blacie (z którego właśnie wyleciały air fryer i mikrofalówka na rzecz minipiekarnika).

No ale przecież tu wracamy do sedna problemu – air fryery znikają, bo są jednowymiarowe. Dlaczego miałby zastąpić je sprzęt, który nadaje się tylko do przygotowywania jednego deseru? Otóż nowoczesne maszynki do lodów oferują możliwość przygotowywania sorbetów, "fro-jo", koktajli, napojów typu slushie, ale także różnorodnych deserów z niewielkimi dodatkami cukru (albo np. wykorzystujących mniej kaloryczne słodziki).

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