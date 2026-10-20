Koszmar Tuska ma nazwisko Braun. 57 mandatów w nowym sondażu IBRiS Fot. Kancelaria Premiera / Flickr (CC BY-NC-ND 4.0)

Koalicja Obywatelska prowadzi w nowym sondażu IBRiS dla Polsat News, ale Donald Tusk nie ma powodów do świętowania. Do Sejmu weszłoby aż siedem ugrupowań, a partia Grzegorza Brauna depcze po piętach Konfederacji. Dane z podziałem na wiek podpowiadają, skąd ta siła.

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Koalicja Obywatelska prowadzi w sondażu IBRiS dla Polsat News z wynikiem 27,8 proc., a drugie PiS ma 19,1 proc. Tuż za Konfederacją (12,7 proc.), ze stratą zaledwie 1,3 pkt proc., znalazła się partia Grzegorza Brauna (11,4 proc.). Konfederacja Korony Polskiej najlepiej wypada wśród trzydziestolatków. W grupie wiekowej 30-39 lat zagłosowałby na nią co czwarty ankietowany (25,2 proc.). IBRiS pytał o preferencje 1000 osób w dniach 14-16 października, w wywiadach telefonicznych.

Kto wszedłby do Sejmu według sondażu IBRiS?

Próg wyborczy, wynoszący 5 proc., przekroczyłoby siedem ugrupowań. Poza KO, PiS i obiema Konfederacjami są to Nowa Lewica (7 proc.), Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego (5,8 proc.) i PSL (5,1 proc.). Dla porównania, w październikowym sondażu CBOS ugrupowanie Brauna dostało 7,3 proc.

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Z szacunkowego podziału mandatów w Sejmie wynika, że zasiedliby w nim przedstawiciele:

KO – 165 mandatów PiS – 118 mandatów Konfederacja – 72 mandaty Konfederacja Korony Polskiej – 57 mandatów Nowa Lewica – 25 mandatów Rozwój Plus – 16 mandatów PSL – 7 mandatów

Poza Sejmem zostałyby Partia Razem (3,8 proc.) i Polska 2050, na którą wskazało zaledwie 0,5 proc. badanych. Wyjaśnienie widać wśród wyborców Szymona Hołowni z wyborów prezydenckich. Aż 44,8 proc. z nich wybiera dziś PSL, 23,8 proc. KO, a Polskę 2050 tylko 9,7 proc. Niezdecydowanych jest 6,8 proc.

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Kto głosuje na Brauna? Wiek i płeć robią różnicę

Badanie IBRiS nie da spokoju KO i PiS także dlatego, że pokazuje przepaść między płciami. Na partię Brauna chce głosować 16,4 proc. mężczyzn i 6,6 proc. kobiet, a KO wybiera 36,4 proc. kobiet i 19,1 proc. mężczyzn. Jeszcze większe różnice widać w wieku.

Wśród najmłodszych wyborców (18-29 lat) prowadzi Konfederacja z 37,4 proc., przed Razem (16,1 proc.) i partią Brauna (10,8 proc.). KO ma w tej grupie 7 proc. poparcia, PiS zaledwie 4,6 proc. Powyżej 70. roku życia sytuacja jest odwrotna, bo PiS zbiera 42,2 proc., a KO 38 proc.

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W poniedziałek (19 października) opisywaliśmy w naTemat sondaż OGB dla Stan360.pl, w którym Polacy ocenili prezydenta Karola Nawrockiego. Jego działania pozytywnie oceniło 47,41 proc. badanych, negatywnie 35,15 proc., a 17,44 proc. nie opowiedziało się po żadnej ze stron.

To o 1,87 pkt proc. więcej niż we wrześniu, choć do sierpniowego rekordu (52,54 proc.) wciąż brakuje. Badanie OGB zrealizowano między 1 a 7 października, czyli już po tym, jak Karol Nawrocki podpisał ustawę, której efektem była obniżka cen paliw, ale jeszcze przed zamieszaniem wokół ślubowania Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.