Tajlandia Fot. Jesse33/Shutterstock

Nadchodzą ważne zmiany dla turystów planujących podróż do Azji Południowo-Wschodniej. Od połowy września Polacy i obywatele 59 innych państw spędzą w Tajlandii bez wizy o połowę mniej czasu niż dotychczas. Rząd w Bangkoku zdecydowanie uszczelnia system imigracyjny.

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Szykują się zmiany dla miłośników podróży do Azji. Od 15 września 2026 roku wchodzą w życie nowe zasady wjazdu do Królestwa Tajlandii. Rząd podjął decyzję o skróceniu okresu bezwizowego przebywania na terytorium kraju. Zmiany obejmują obywateli 60 państw, w tym również podróżnych z Polski, którzy w ostatnim czasie coraz częściej stawiają na podróże do tego odległego raju.

Tajlandia skraca pobyt bezwizowy. Odczują to nasi turyści

Jak podaje "Bangkok Post", od połowy września tego roku standardowa tajlandzka pieczątka wjazdowa będzie uprawniać do maksymalnie 30 dni pobytu na terytorium Tajlandii (dotychczas było to 60 dni). Obostrzenia wprowadzono również na granicach lądowych. Wjazd bez wizy (drogą lądową) możliwy będzie maksymalnie dwa razy w roku kalendarzowym.

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Dla osób planujących dłuższe wakacje przewidziano opcję jednorazowego wydłużenia pobytu na miejscu o kolejne 30 dni. Wydłużenie będzie jednak wymagało wniosku i zgody tajskich służb imigracyjnych. Warto podkreślić, że nowe przepisy nie działają wstecz, a zatem turyści, którzy przekroczą granicę Tajlandii do 14 września włącznie, zachowają prawo do 60-dniowego pobytu na starych zasadach.

Dlaczego Tajlandia zmienia zasady?

Zaostrzenie polityki wjazdowej jest odpowiedzią władz na nadużycia. Dotychczasowe przepisy były często wykorzystywane przez obcokrajowców do przebywania w kraju w celach zarobkowych, np. pracy bez zezwoleń lub prowadzenia nielegalnych biznesów. Popularna wśród cyfrowych nomadów praktyka wielokrotnego odnawiania wjazdu (tzw. visa run) zostanie ograniczona, szczególnie na granicach lądowych z sąsiednimi państwami.

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Osoby planujące jesienno-zimowy urlop w Tajlandii muszą uwzględnić nowe ograniczenia przy rezerwacji biletów. Jeżeli planowany urlop ma trwać dłużej niż 30 dni, konieczne będzie wcześniejsze wyrobienie wizy turystycznej w ambasadzie/konsulacie, lub złożenie wniosku o przedłużenie pobytu w urzędzie imigracyjnym już po przyjeździe do Tajlandii.

Na szczęście podczas podróży do Tajlandii czekają nas również ułatwienia. W tym roku tajlandzkie władze postanowiły ukrócić problem długiego oczekiwania na lotnisku i rozszerzyć listę narodowości uprawnionych do korzystania z bramek automatycznych. Do dotychczasowych paszportów z Hongkongu i Singapuru dołączy 31 nowych krajów – w tym Polska, obok m.in. Niemiec, Francji, Japonii czy Kanady. Docelowo nawet 53 proc. zagranicznych turystów ma przechodzić przez granicę w parę minut, skanując dokument i weryfikując odcisk palca, co znacznie ułatwi procedury na lotnisku.