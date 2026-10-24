Dubaj walczy o turystów na wszelkie sposoby. Teraz robi to razem z liniami Emirates Fot. Alexander Chesarev/Shutterstock

Sezon zimowy nie jest łatwy dla światowej turystyki. Podróżnych jest co do zasady znacznie mniej, bo i pogoda w Europie rzadko zachęca do zwiedzania. Jednak poza Starym Kontynentem często jest to turystyczny szczyt. Dla jednego z zimowych hitów ten sezon może być jednak stracony.

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Od blisko 8 miesięcy, czyli od początku zaognienia konfliktu Izraela i USA z Iranem, sytuacja na Bliskim Wschodzie jest bardzo daleka od stabilnej. Polskie MSZ stale monitoruje tamtejszą sytuację i utrzymuje 3. oraz 4. poziom ostrzeżeń dla większości krajów tego regionu. Wiele oczu zwróconych jest teraz zwłaszcza na ZEA, które od co najmniej kilku lat są jednym z najważniejszych kierunków zimowych. Dubaj i Abu Zabi robią, co w ich mocy, aby odzyskać podróżnych. Pierwsze z tych miast przygotowało właśnie specjalną akcję we współpracy z liniami Emirates.

Mile Emirates za każdą minutę w Dubaju. Promocja wraca po 5 latach

Lista sposobów, którymi Dubaj próbuje odzyskać podróżnych, z każdym miesiącem staje się coraz dłuższa. Niedawno informowaliśmy o wprowadzeniu programu, dzięki któremu za polecanie Dubaju turystom, miejscowi mogli otrzymywać atrakcyjne zniżki np. w restauracjach. Teraz miasto połączyło siły z Emirates, aby jeszcze bardziej zachęcić odwiedzających.

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Jak informuje przewoźnik, od 21 października podróżni, którzy zostaną choć dobę w Dubaju, otrzymają jedną milę za każdą spędzoną tam minutę. Jest to nic innego jak wielki powrót programu Mile-A-Minute Emirates Skywards, który uruchomiono także w 2021 roku, aby pobudzić turystykę po spadkach związanych z pandemią koronawirusa.

Zasady są bardzo proste. Wystarczy dołączyć do programu Emirates Skywards (jest to darmowe), a następnie między 21 października a 5 listopada zarezerwować podróż do Dubaju na pokładzie Emirates lub flydubai w terminie od 21 października do 13 grudnia. Jeżeli w tym czasie spędzicie tam co najmniej dobę, otrzymacie mile. Ale uwaga – maksymalnie można zdobyć 7200 mil, czyli dla pełnego wykorzystania promocji trzeba polecieć do Dubaju na 5 dni.

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A do czego będą służyły mile? Przede wszystkim można je wymieniać na darmowe bilety lotnicze, zniżki na loty lub podwyższenie klasy podróży. Po drugie, można je wykorzystać np. podczas rezerwowania poszczególnych atrakcji w Dubaju, aby uzyskać darmowy wstęp. Program lojalnościowy Emirates jest bardzo rozbudowany i już nie raz był wybierany najlepszym na świecie.

Dubaj chce odzyskać turystów. Polskie MSZ stanowczo odradza podróże

Ruch polegający na przyznawaniu darmowych mil może zachęcić wielu podróżnych do wybrania zimą właśnie Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Na podobną współpracę, ale już z Etihad, zdecydowało się Abu Zabi, które oferowało darmowe ubezpieczenie dla podróżnych docierających do stolicy kraju z tym przewoźnikiem.

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Jednak nawet tak atrakcyjne programy i propozycje mogą nie przekonać turystów, którzy zwracają uwagę na aktualne ostrzeżenia. Polskie MSZ utrzymuje 3. poziom ostrzeżeń dla ZEA, a komunikat jest bardzo jasny – unikaj podróży.