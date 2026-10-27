Action sięgnęło po hit wakacyjnych straganów. Najlepsza pamiątka wakacji w sprzedaży za grosze Fot. Stefan_Sutka/Shutterstock

Każdy sezon wakacyjny ma swojego pamiątkowego bohatera, a ten, kto pierwszy trafi w dziecięce gusta, może trafić na żyłę złota. Nie inaczej było podczas tegorocznego lata, kiedy najmłodsi oszaleli na punkcie masełka i pierożków. Do tego trendu dołączyła właśnie sieć Action. Górale z Zakopanego raczej się nie ucieszą.

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Ostatnie sezony przyniosły wiele pamiątkowych trendów. Jednym z najdłuższych była fascynacja maskotkami gęsi, które widniały na każdym straganie jak Polska długa i szeroka. Później w maskotkowym biznesie pojawiły się kapibary, po których nastąpiło lekkie bezkrólewie. Z jednej strony były to maskotki nawiązujące do internetowych "brainrotów", z drugiej swoje dwa miesiące sławy miały stworki Labubu. W te wakacje pojawiła się nadzieja na spopularyzowanie lokalnych maskotek z oscypkami czy marynarskich magnesów, ale do akcji bezapelacyjnie wkroczyły pierożki i masełka.

Najbardziej pożądane pamiątki wakacji. Gniotki hitem w Zakopanem i nad Bałtykiem

Już w trakcie wakacji internet wypromował zupełnie nową pamiątkę, która stała się wielkim przebojem. Gniotki błyskawicznie zalały stragany w turystycznych miejscowościach, stając się sprzedażowym hitem. Ale spokojnie – nie chodziło o proste baloniki wypełnione mąką, pamiętane z lat 90. i początku dwutysięcznych.

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Moda na "squishy", bo tak określa się te gniotki, dotarła do nas z USA i zaczęła się od kolorowych pierożków. Rodzice i dziadkowie kupowali dzieciom kolejne pudełka, nie wiedząc, jaki kolor znajduje się w środku. Tak oto sprzedaż sama się nakręcała, bo mali turyści zaczęli je kolekcjonować lub liczyli na znalezienie ulubionej wersji bądź edycji limitowanej z brokatem.

Jednak pierożki dość szybko stały się passé, a ich miejsce zajęło masełko. Wykonane ze specjalnej masy, która pozwala je ściskać, po czym powoli wraca ono do pierwotnego kształtu, stało się idealną zabawką odstresowującą i pomagającą się skupić młodszemu pokoleniu. Kolejne sztuki takich gniotków zalewały stragany z pamiątkami, a ceny od kilkunastu do ok. 20–30 zł nie zrażały kupujących (ceny Labubu sięgały przecież setek złotych). Teraz jednak ten złoty biznes na straganach może się skończyć. Hitowe pamiątki pojawiły się bowiem w ofercie Action.

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Hit wakacji już w Action. Nad Bałtykiem i w Zakopanem o takiej cenie nie ma co marzyć

Action błyskawicznie stało się jednym z ulubionych sklepów Polaków. Na półkach tej sieci nie brakuje tanich, a zarazem praktycznych produktów. Plecak idealny do Ryanaira stał się hitem na naszych lotniskach, wśród kobiet bardzo popularne są suszarko-lokówki oraz maseczki na twarz, a wiele osób nie wyobraża sobie sprzątania bez kultowej już różowej pasty.

Widząc olbrzymie zainteresowanie gniotkami, Action wprowadziło je do swojej oferty. Na sklepowych półkach pojawiły się pierożki dostępne w pięciu różnych kolorach. Oczywiście nie wiadomo, która wersja znajduje się w zamkniętym pudełku. Tuż obok można natomiast znaleźć uwielbiane masełka.

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