Politycy stają w obronie dziennikarzy WP i krytykują działania prokuratury. Fot. Flickr / Kancelaria Sejmu

W mediach rozpętała się burza po publikacji dziennikarzy Wirtualnej Polski, którzy informują, że prokuratura próbuje dotrzeć do informatora redakcji w sprawie jednego z ich śledztw. Niespodziewanie po stronie serwisu stanął nawet Roman Giertych. O działaniach śledczych wypowiedział się już również Waldemar Żurek.

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Sprawa dotyczy śledztwa dziennikarzy Wirtualnej Polski z kwietnia tego roku. Z relacji portalu wynikało, że ówczesny senator Koalicji Obywatelskiej Tomasz Lenz miał pojawić się w szpitalu publicznym z bliskim krewnym. Następnie osoba ta miała zostać potraktowana w wyjątkowy sposób, poza standardowymi procedurami, i zostać poddana zabiegowi bez kolejki – w myśl zasady, że elity leczą się bez kolejek.

W środę 28 października dziennikarze Wirtualnej Polski przekazali, że prokuratura stara się dotrzeć do informatorów, którzy pomagali w prowadzonym śledztwie. Działania te, jak wskazują przedstawiciele redakcji, są uderzeniem w fundamenty wolnej prasy. Wcześniej dziennikarze odmówili śledczym podania swoich źródeł. Jak poinformowano dzisiaj, prokurator miał zabezpieczyć telefon dyrektora placówki medycznej, której dotyczyło śledztwo, ponieważ z bilingów dyrektora wynikało, iż łączył się on telefonicznie z reporterem Wirtualnej Polski.

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Politycy stają po stronie WP. Odezwał się nawet Roman Giertych

Po publikacji Wirtualnej Polski w internecie pojawiło się oburzenie środowisk medialnych w związku z działaniami prokuratury. Śledczym zarzuca się, że ich kroki są niezgodne z gwarancją tajemnicy dziennikarskiej i stanowią bezpośrednie uderzenie w wolność prasy.

"Skandaliczny ruch prokuratury po śledztwie WP! Tak zabija się wolność słowa. Tajemnica dziennikarska nie jest przywilejem redakcji czy autorów. Jest gwarancją daną obywatelom: każdemu, kto ma odwagę opowiedzieć o nieprawidłowościach w instytucjach publicznych. Dlatego stanowczo protestujemy przeciwko działaniom prokuratury w sprawie publikacji Wirtualnej Polski" – czytamy na oficjalnym koncie WP w serwisie X.

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Niespodziewanie po stronie portalu stanął również poseł Koalicji Obywatelskiej Roman Giertych, który słynie raczej z antypatii do tego serwisu, co zresztą sam zaznaczył w swoim komunikacie.

"Naprawdę trudno mnie przekonać abym popierał jakieś działania WP i Jadczaka. Prokuraturze to się udało" – wskazał Roman Giertych w serwisie X.

Wspomniany dziennikarz Wirtualnej Polski Szymon Jadczak również opublikował wpis, w którym zaapelował o nagłośnienie tego precedensu.

"Chcecie, żebyśmy w Wirtualnej Polsce tropili kolejne afery? I żeby mogły to robić inne media bez strachu o inwigilację? To potrzebujemy dziś Waszej pomocy! Podajcie dalej, skomentujcie, opowiedzcie znajomym o tym tekście i o tej sprawie" – napisał dziennikarz.

Do jego wpisu także odniósł się Roman Giertych, przyznając rację reporterowi. "Pierwszy raz podaję dalej wpis Jadczaka. Bo ma rację. Tajemnica adwokacka, tajemnica spowiedzi i tajemnica dziennikarska są święte. I warto aby prokuratura o tym pamiętała" – napisał poseł KO.

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Waldemar Żurek tłumaczy się z działań prokuratury

Do działań prokuratury odniósł się również Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny Waldemar Żurek. W swoim komunikacie zapewnił, że nie był wcześniej zaznajomiony z opisywaną sprawą i decyzjami śledczych.

"O działaniach podejmowanych przez prokuraturę w sprawie ujawnienia informacji o zabiegu syna senatora Tomasza Lenza dowiedziałem się z mediów. Prokuratura jest niezależna. Prokuratorzy prowadzący daną sprawę samodzielnie decydują o podejmowanych czynnościach dowodowych w poszczególnych postępowaniach" – poinformował Żurek.

Następnie minister podkreślił, że zdaje sobie sprawę z wagi wolności słowa oraz przekazał, że podjął już odpowiednie kroki, aby przeanalizować, czy w toku postępowania nie doszło do nadużyć.