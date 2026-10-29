Promocja w Action na lampę podłogową Philips. Fot. Magda Wygralak / Shutterstock

W najnowszej ofercie promocyjnej Action pojawiła się nie lada gratka dla fanów nastrojowego klimatu i oszczędności. Lampa podłogowa Philips kosztuje teraz 69,99 zł, a w tej budżetowej cenie oferuje wielokolorowe efekty oraz możliwość synchronizacji z muzyką.

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Jeśli ktoś szuka budżetowej lampy, która spełni swoją podstawową funkcję budowania nastrojowego klimatu, a do tego jeszcze zsynchronizuje się z dźwiękiem i muzyką, warto zerknąć na najnowszą promocję Action na oświetlenie LED. Rozpoczęła się ona w środę 28 października i potrwa do wtorku 3 listopada, więc jest jeszcze trochę czasu do namysłu, ale już wyjaśniamy, czy warto zainwestować w ten gadżet.

Lampa podłogowa Philips z Action to tania alternatywa z technologią RGBIC

Jeżeli marzy wam się uzyskać nastrojowy i wielokolorowy salon, rynek oferuje naprawdę sporo służących do tego gadżetów. Nie zawsze jednak możemy i chcemy wydawać na specjalistyczny sprzęt kilkaset złotych, a w niektórych przypadkach nawet ponad tysiąc. Tymczasem jak już sprawdzaliśmy w naTemat, z lampą z Action zrobić inteligentny salon po taniości też się da. W najnowszej ofercie promocyjnej lampa podłogowa Philips RGBIC dostępna w Action kosztuje 69,99 zł.

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Lampa podłogowa Philips w Action Fot. action.com

Sprzęt w tej kwocie zapewnia funkcje, które zazwyczaj spotyka się w droższych urządzeniach tego typu. Dodatkowo w sklepach internetowych ten sam model potrafi osiągać ceny nawet ponad 120 zł, co pozwala zaoszczędzić podczas zakupów około 50 zł.

Lampa podłogowa Philips na Allegro Fot. allegro.pl

Lampa Philips z Action ma 142 cm wysokości, dzięki czemu prezentuje się w pomieszczeniu dosyć solidnie i nie wygląda jak tania zabawka z dyskontu. Źródło światła stanowi zintegrowany, zasilany sieciowo moduł LED. Kluczowym elementem konstrukcji jest tu jednak technologia RGBIC. Pozwala ona na wyświetlanie wielu różnych kolorów na lampie w tym samym czasie, z zachowaniem płynnych przejść między barwami.

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To spora różnica w stosunku do zwykłego standardu RGB, w którym cała taśma musi świecić w danym momencie tylko jednym, konkretnym kolorem. Obsługa sprzętu odbywa się w całości za pomocą dołączonego do zestawu pilota.

Na uwagę zasługują również funkcje dodatkowe wbudowane w urządzenie. Lampa oferuje standardową możliwość ściemniania, ale także tryb synchronizacji światła z dźwiękiem lub muzyką. Wbudowany w konstrukcję mikrofon na bieżąco reaguje na odgłosy otoczenia, mowę oraz muzykę z głośników, dostosowując generowaną iluminację do rytmu. Czułość mikrofonu oraz szybkość reakcji można swobodnie regulować na pilocie, przechodząc od bardzo delikatnego pulsowania do szybkich, dynamicznych efektów świetlnych.

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Dodatkowo obecność logo marki Philips sugeruje w tym przypadku nieco lepszą kontrolę jakości procesu produkcji, dłuższą żywotność zastosowanych diod oraz bezpieczniejszy zasilacz.

Budżetowa lampa Philips to też kompromisy. Brak funkcji smart to największy minus

Głównym ograniczeniem tego modelu jest całkowity brak funkcji smart. Lampa opiera się wyłącznie na sterowaniu wspomnianym pilotem. Nie połączymy jej więc z domową siecią Wi-Fi, nie zintegrujemy z aplikacjami inteligentnego domu i nie uruchomimy za pomocą asystenta głosowego – a przecież inteligentny dom to też kontrola wydatków.

Dodatkowym technicznym kompromisem są niewymienne diody. Po ich ostatecznym zużyciu lub przepaleniu sprzęt trzeba będzie zutylizować, co jednak pozostaje normą w tym budżetowym segmencie cenowym.

Jeśli jednak zależy nam na tanim, wielokolorowym i dynamicznym świetle, które można ustawić za telewizorem lub w rogu pokoju, a obsługa ze smartfona nie jest priorytetem, w tej kwocie trudno o lepszą propozycję. Lampa sprawdzi się idealnie jako dodatek do gamingowego kącika, kolorowe tło do nagrań wideo czy po prostu oprawa na domowe imprezy i wieczorne posiedzenia.

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