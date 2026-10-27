Biedronka przecenia znicze, wkłady i chryzantemy przed dniem Wszystkich Świętych. Fot. Sheviakova Kateryna / Shutterstock

Biedronka przygotowała dla klientów sporo rabatów na ostatni tydzień października. Szczególnie uwagę zwraca szeroka oferta zniczy, wkładów oraz chryzantem, w które można zaopatrzeć się przed zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych. W najnowszej gazetce promocyjnej nie zabrakło też uwielbianych ofert typu 4+4 gratis, a nawet 8+8 gratis lub 10+10 gratis.

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Biedronka szykuje się już na tłumy, które ruszą po zapasy, ponieważ w gazetce promocyjnej pojawiło się wiele rabatów opartych na zakupach wielosztuk. Najnowsza oferta, która rozpoczęła się w poniedziałek 26 października i potrwa do soboty 31 października włącznie, może okazać się przydatna szczególnie przed nadchodzącą uroczystością Wszystkich Świętych. Ale zniżkami objęto również artykuły codziennego użytku, takie jak chemia domowa czy kosmetyki.

Biedronka przecenia znicze, wkłady i chryzantemy przed Wszystkimi Świętymi

W Biedronce można teraz kupić w wielosztukach sporo wkładów do zniczy. Ofertą 4+4 gratis zostały objęte wkłady parafinowe do zniczy Lumia o wadze 400 g. Przy zakupie 8 sztuk cena za jedną wychodzi przy kasie 7,99 zł, a czas ich palenia wynosi około 105 godzin. Następnie promocja 6+6 gratis przysługuje na wkład parafinowy Lumia 250 g. W tym przypadku cena za sztukę to 5,29 zł, a czas palenia wynosi około 75 godzin.

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Z kolei akcja 8+8 gratis obowiązuje na wkład parafinowy do zniczy Lumia 200 g. Tutaj cena za sztukę to 4,29 zł, a przewidywany czas palenia to około 60 godzin. Największym rabatem 10+10 gratis objęto wkład parafinowy do zniczy Lumia 160 g. Cena za sztukę wychodzi 3,69 zł przy zakupie 20 wkładów, a ich czas palenia wynosi około 48 godzin.

Promocje w Biedronce Fot. biedronka.pl

W ofercie znalazły się też wkłady olejowe do zniczy Lumia. W mniejszej gramaturze 240 g, przy zakupie 6 sztuk, każda z nich wychodzi przy kasie po 2,99 zł i może palić się około 96 godzin. Natomiast przy większej gramaturze 340 g, pod warunkiem zakupu 4 opakowań, każda ze sztuk kosztuje 4,99 zł, a ich czas palenia to około 120 godzin. W ofercie dostępny jest również wkład zalewany do zniczy Lumia 470 g, który może palić się aż do 168 godzin. Przy zakupie 3 sztuk każdy z nich wychodzi za 7,99 zł.

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Jeżeli chodzi o ofertę zniczy, to najtaniej można kupić znicz z wkładem parafinowym 80 g. Przy zakupie 6 sztuk wychodzą one po 3,99 zł za każdą sztukę. Klasyczny znicz z wkładem parafinowym 110 g przy zakupie 4 sztuk kosztuje z kolei 5,99 zł za sztukę. W ofercie znalazł się też znicz z wkładem parafinowym w kształcie serca o pojemności 110 g. W tym przypadku przy zakupie 4 sztuk cena jednej wynosi 9,99 zł. Dostępne są także znicze kapliczki z wkładami parafinowymi 200 g, gdzie przy zakupie 3 sztuk każda z nich wychodzi za 16,99 zł. Limit dzienny wyznaczony przez sieć wynosi w tym przypadku 9 sztuk na kartę Moja Biedronka.

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Promocją objęto również kwiaty i ozdoby na nagrobki. Na wszystkie sztuczne kwiaty marki Jumi obowiązuje rabat 2+1 gratis, a produkty można mieszać dowolnie. Jeżeli chodzi o żywe kwiaty, na wszystkie chryzantemy doniczkowe przygotowano ofertę 2+1 gratis. Zgodnie z zasadami akcji najtańszy produkt klient otrzymuje za darmo, a kwiaty można dowolnie mieszać. Przy okazji kupna tych roślin warto sprawdzić, w jaki sposób chryzantemy przetrwają do Wszystkich Świętych, ponieważ wystarczy niewiele.

Promocje w Biedronce Fot. biedronka.pl

Pomimo że chryzantemy królują co roku na Wszystkich Świętych, na cmentarzach pojawiają się także nowe hity na 1 listopada. Wiele z nich to rośliny, które mamy w ogrodzie, a często nawet o tym nie wiemy. Do takich kwiatów zaliczają się na przykład hortensje. Zamiast chryzantem na groby można też z powodzeniem wybrać wrzosy czy astry. W Biedronce wrzos XL w doniczce kosztuje 24,99 zł, a za wrzosiec w doniczce zapłacimy z kolei 9,99 zł.

Promocje w Biedronce na chemię domową i kosmetyki

Pasty i szczoteczki do zębów (z wyłączeniem szczoteczek elektrycznych) również zostały objęte promocją, w której drugi produkt kosztuje 1 zł. W tej akcji limit wynosi 4 sztuki na dzień na kartę lojalnościową. Przy zakupie żeli pod prysznic marki Dove drugi produkt kosztuje 80 proc. taniej.

Wszystkie kosmetyki do włosów z serii Elseve zostały objęte promocją, w której drugi produkt wychodzi za 5 zł. Z kolei szampony do włosów Head&Shoulders można kupić z rabatem, w ramach którego za drugi artykuł zapłacimy 70 proc. mniej. W ofercie znalazły się też wszystkie kosmetyki marki Eveline. Zgodnie z zasadami akcji drugi produkt wychodzi za 2 zł, a limit dzienny wynosi 4 sztuki na kartę Moja Biedronka.

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Promocje w Biedronce Fot. biedronka.pl

W przypadku artykułów wymienionych poniżej, rabaty obowiązują tylko do środy, 28 października. Przeceny dotyczą między innymi wszystkich produktów marki Fairy, które znalazły się w ofercie 1+1 gratis. Limit dzienny wyznaczony przez sieć to 2 sztuki na kartę Moja Biedronka.