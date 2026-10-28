We Włoszech 30 października odbędzie się strajk generalny. Fot. elesi / Shutterstock

W nadchodzących dniach Włochy czeka paraliż komunikacyjny, związany z zaplanowanym na piątek 30 października strajkiem generalnym. Polskie MSZ wydało dla podróżnych komunikat ostrzegający przed sporymi utrudnieniami.

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W ostatnich tygodniach Europę zalewa fala protestów. Zaczęło się od Francji i zrywu tamtejszych uczniów oraz studentów, który niestety przeobraził się w niebezpieczne zamieszki. Do podobnych sytuacji dochodziło później również w Belgii, Irlandii czy Grecji. W naTemat informowaliśmy już, że po protestach w Albanii musiała nawet reagować polska ambasada, a w Hiszpanii nastał chaos i zatrzymano 100 osób, w tym 27 nieletnich. Teraz kolejne strajki mają objąć Włochy, tym razem będą one jednak związane z komunikacją.

Strajk generalny we Włoszech. Polskie MSZ ostrzega turystów

Komunikat wydało polskie MSZ za pośrednictwem systemu Odyseusz: "W związku ze strajkiem generalnym i protestami w dniu 30 października na terenie całego kraju mogą występować utrudnienia w transporcie drogowym, lotniczym, kolejowym, morskim, komunikacji miejskiej, ruchu autostradowym, usługach taksówkarskich".

Równolegle mają odbyć się również manifestacje pracowników zrzeszonych we włoskim związku zawodowym USB (Unione Sindacale di Base). Zapowiedziano je w ponad 40 miastach we Włoszech. Główny strajk zaplanowano na piątek 30 października, jednak część służb rozpocznie go już w czwartek 29 października.

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Ministerstwo udostępniło listę sektorów objętych strajkiem. Podróżni powinni więc przygotować się na następujące scenariusze:

Transport lotniczy: 30 października. Strajk zaplanowano na całą dobę. Możliwe są opóźnienia i odwołania lotów, w zależności od lotniska. Transport kolejowy: od 29 października (godz. 21:00) do 30 października (godz. 20:59). Trzeba sprawdzić u swojego przewoźnika dostępne połączenia gwarantowane. Komunikacja miejska: godziny zależą od danego miasta. Strajkiem może zostać objęta komunikacja autobusowa, tramwajowa, trolejbusowa oraz część połączeń lokalnych. Służby autostradowe: od 29 października (godz. 22:00). Protest wpłynie na funkcjonowanie punktów usługowych na autostradach. Taksówki: 30 października. Należy spodziewać się ograniczonej dostępności taksówek przez niemal cały dzień. Porty morskie: 30 października. Zapowiedziano jednodniową mobilizację pracowników portowych.

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Zalecenia MSZ dla podróżnych. Jak zachować się na ulicach we Włoszech

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca turystom, aby przede wszystkim unikali miejsc zgromadzeń. Najlepiej po prostu omijać duże skupiska ludzi, zbiegowiska oraz boczne uliczki w rejonach, gdzie odbywają się protesty.

Przed wyjściem do miasta warto zawsze sprawdzić aktualne informacje w lokalnych mediach. Komunikaty od władz pomogą ustalić, jak działa transport i gdzie zaplanowano przemarsze. Trzeba również pamiętać, aby mieć przy sobie dokument tożsamości. Na ulicach pojawią się wzmożone patrole policji i wojska (w tym sił specjalnych), dlatego funkcjonariusze mogą poprosić o wylegitymowanie się.

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