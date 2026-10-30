Całe studio śpiewa "Sto lat". Kto lepiej prowadzi lekcję polskiego? Screen z The Tonight Show Starring Jimmy Fallon / YouTube

Jimmy Fallon zaśpiewał po polsku, a na koniec dołączyło do niego całe studio. Lekcję poprowadziła Veronika Slowikowska. Gwiazda "Saturday Night Live" miała akurat powód do świętowania, bo kończyła 31 lat. Nagranie stało się hitem sieci.

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Veronika Slowikowska pochodzi z Barrie w kanadyjskim Ontario i jest córką imigrantów ze Świdnicy. Od jesieni 2025 roku błyszczy w obsadzie kultowego programu "Saturday Night Live".

Znają ją też fani viralowych skeczów z Kyle'em Chase'em (jej Instagram ma ponad milion obserwujących) i roli w serialu "Co robimy w ukryciu?". Jeszcze w 2020 roku w rozmowie z naTemat wymieniała występ w SNL wśród swoich największych marzeń.

Jimmy Fallon uczył się śpiewać "Sto lat" pod okiem Veroniki Slowikowskiej

Na nagraniu z programu na Instagramie (ponad 35 tys. serduszek i milion wyświetleń w 3 godziny!) Slowikowska zaczyna od zaśpiewania całego "Sto lat" i zapewnia gospodarza, że to łatwe. Fallon podchwytuje początek, ale zatrzymuje się przy jednym słowie. – Tu robi się trudno – mówi, gdy dochodzi do "niech".

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Slowikowska ćwiczy z nim to słowo i kolejne, a potem tłumaczy, co właściwie śpiewają. – "Sto lat" means a hundred years, a hundred years, let's live it, live it now, something like this – wyjaśnia na prędko, choć jej tłumaczenie brzmi naprawdę melodyjnie.

Fallon potem powiedział, by rozdać widowni kartki ze słowami i całe studio zaśpiewało jej "Sto lat" po polsku. Na koniec gospodarz życzył jej udanego występu w SNL w sobotę (31 października). A skoro program poszedł w ogólnokrajowej telewizji NBC, pół Ameryki mogło przy okazji nauczyć się, jak się śpiewa polską wersję "Happy Birthday".

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O czym Veronika Slowikowska rozmawiała z Fallonem?

Gospodarz żartował z jej wieku (nie wierzy, że ma 31 lat) i nazwiska (twierdzi, że Slowikowska to pseudonim, a naprawdę nazywa się Davis), a potem zszedł na tematy rodzinne. Rodzice Slowikowskiej to polscy imigranci, a do USA przeprowadziła się, mając 27 lat. Największą furorę robi historia taty. – Mój tata był mnichem, zanim poznał moją mamę – opowiada.

Jak dodaje, spędził kiedyś weekend z innym mnichem, który później został papieżem i przyjął imię Leon XIV, a w 2025 roku zadzwonił do niej z wieścią, że zna kandydata w konklawe. Na pytanie Fallona, czy papież zna jej tatę, odparła, że to bardzo głośny Polak, więc trudno go zapomnieć.

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Rodzice przyjechali zobaczyć ją w SNL. Mama była na odcinku z Amy Poehler, szlochała, a po imprezie domagała się spotkania z gwiazdą. Tata był na odcinku z Paulem McCartneyem z The Beatles.

Veronika Slowikowska i jej polskie korzenie

W kwietniowej rozmowie z GQ Poland wspominała, że do jej najwcześniejszych wspomnień z dzieciństwa należy "Świat według Kiepskich" na kasecie VHS, którą przyniósł tata. Rodzice dorastali w Świdnicy, ona w kanadyjskim Barrie, a po polsku rozumie więcej, niż mówi, bo wstydzi się szukać słów.

Zachwalała za to nowojorski lokal Pierożek na Greenpoincie, dzielnicy od lat kojarzonej z polską emigracją. – Sam widzisz, jednak jestem stuprocentową Polką – powiedziała przy tej okazji.