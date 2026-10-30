9 dzieł popkultury na weekend. Pora na Halloween Fot. materiał prasowy. Montaż: naTemat

Halloween przypomina nam o tym, by sięgnąć po film lub serial z dreszczykiem, pograć w coś, co sprawi, że będziemy bać się ciemności, i posłuchać ponurych kawałków. W nowym Weekendowniku przeglądamy nowości i zaglądamy do klasyków, od których włos się jeży na głowie.

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Halloween, które w tym roku wypada w weekend, to dobra okazja, aby nadrobić mrożące krew w żyłach dzieła popkultury . Polecamy 3 seriale, 3 filmy, 1 grę, 1 muzyczny album oraz 1 książkę, z którymi warto spędzić najbliższą sobotę i niedzielę.

3 seriale na weekend

W końcu nie ma nic lepszego w wolny weekend niż dobry serial.

1. Nocna msza (2021)

Miniserial "Nocna msza" Mike'a Flanagana zabiera widzów na odciętą od reszty świata wyspę Crockett. Opiekę nad lokalną parafią przejmuje młody ksiądz, który swoją charyzmą szybko zjednuje sobie pobożnych wyspiarzy. Wraz z jego przybyciem na wyspie zaczyna dochodzić do nadnaturalnych zjawisk, a nawet i morderstw. U twórcy "Nawiedzonego domu na wzgórzu" i "Carrie" groza ujmuje, narracja z odcinka na odcinek jest coraz ciekawiej prowadzona, a bohaterowie zyskują wielowymiarowy, ludzki wymiar.

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Netflix

2. Akademia magii (2026)

Jeśli macie ochotę na konwencję teen dramy, w nieco pogodniejszej atmosferze, "Akademia magii" zapewni sympatyczny i wciągający seans. Akcja nadprzyrodzonego serialu młodzieżowego rozgrywa się w Nowym Orleanie, gdzie tradycje voodoo, a także opowieści o wampirach i wiedźmach nadal są żywe. Briar Roberts, Sasha Baptiste i Tegan Kimball uczęszczają do prestiżowej szkoły z internatem dla osób czułych na magię. Nastolatki muszą zmierzyć się z mrokiem, który zagraża całemu miastu.

Disney+

3. Po drugiej stronie muru (2014)

"Po drugiej stronie muru" inspiruje się prozą i poezją Edgara Allana Poe, nowoangielskim folklorem oraz "Boską komedią" Dantego Alighieri. Serial animowany snuje opowieść o dwóch braciach zagubionych w lesie pełnym dziwów. Wirt i Greg próbują za wszelką cenę wrócić do domu, ale by to zrobić, najpierw muszą uporać się z problemami mieszkańców niezwykłej krainy, gdzie gadające ptaki i żywe dynie nie są niczym osobliwym. Miniserial sprawdza się świetnie zarówno w oryginalnej wersji językowej, jak i w polskim dubbingu.

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HBO Max

Hamish Linklater w serialu "Nocna msza". Fot. materiał prasowy

3 filmy na weekend

Wolicie filmy niż seriale? Proszę bardzo.

1. Clayface (2026)

Matt Hagen jest amantem współczesnego kina, który właśnie zdobył nominację do nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej. W wyniku brutalnego ataku zaplanowanego przez pewnego mafioza z Gotham twarz gwiazdora Hollywoodu zostaje na zawsze oszpecona. W akcie desperacji mężczyzna bierze udział w eksperymencie, który przywraca mu dawny wygląd, ale wiąże się z okropnymi skutkami ubocznymi. "Clayface" Jamesa Watkinsa ("Czarne lustro") stanowi genezę kultowego złoczyńcy z komiksów DC. Rolę przyszłego wroga Batmana powierzono walijskiemu aktorowi Tomowi Rhysowi Harriesowi ("Dżentelmeni").

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Kino

2. Brzydka siostra (2025)

"Brzydka siostra", będąca pomysłową wariacją na temat Kopciuszka, wrzuca na pierwszy plan jedną z przyrodnich sióstr bohaterki wspomnianej baśni, prowadząc jej historię w kierunku body horroru. Elvira obsesyjnie pragnie stanąć na ślubnym kobiercu z księciem Julianem. Chcąc go olśnić, dziewczyna poddaje się makabrycznym zabiegom upiększającym. Film w reżyserii Emilie Blichfeldt ("How Do You Like My Hair?") nie jest dla widzów o słabych nerwach.

Prime Video, TVP VO, Player

3. Backrooms. Bez wyjścia (2026)

Clark odkrywa w sklepie z meblami, którego jest właścicielem, labirynt korytarzy rozciągających się w każdą stronę. Mężczyzna kompletuje ekipę, która ma mu pomóc udokumentować za pomocą kamery wideo zjawisko wykraczające daleko poza ludzkie wyobrażenia. "Backrooms. Bez wyjścia" to pełnometrażowy debiut Kane'a Parsonsa, w którym widmu późnego kapitalizmu muszą stawić czoło Chiwetel Ejiofor ("Zniewolony") i Renate Reinsve ("Wartość sentymentalna").

Prime Video

Chiwetel Ejiofor w filmie "Backrooms. Bez wyjścia". Fot. materiał prasowy

Dalsza część artykułu poniżej.

1 gra na weekend

Coś dla fanów (nie tylko) konsoli.

SOMA (2015)

Simon Jarrett przeżył wypadek samochodowy, po którym wyraził zgodę, by poddać się nowatorskiemu skanowi mózgu. Po wybudzeniu się z narkozy mężczyzna odkrywa, że został przeniesiony do zniszczonej podwodnej stacji badawczej PATHOS-II, a w śpiączce spędził prawie 100 lat. Skąpana w filozofii egzystencjalistów gra SOMA, którą stworzyło szwedzkie studio Frictional Games, na bazie survival horroru stara się odpowiedzieć na pytania o to, co czyni nas ludźmi, i czym tak właściwie jest człowieczeństwo.

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PC (Microsoft, macOs, Linux), PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S (wsteczna kompatybilność) i Nintendo Switch.

Kadr z gry SOMA. Fot. materiał prasowy

1 album na weekend

Przygotowałyśmy też coś dla melomanów.

Preacher's Daughter, Ethel Cain (2022)

Ethel Cain to pseudonim artystyczny Hayden Silas Anhedönii, transpłciowej piosenkarki i autorki tekstów, której twórczość odznacza się znakomitym storytellingiem. W swojej muzyce łączy dark ambient z slowcorem i indie rockiem, czerpiąc przy tym inspiracje z estetyki południowego gotyku i Americany.

1 książka na weekend

Jeśli weekend wolicie spędzić na czytaniu, mamy polecajkę i dla was.

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Król w Żółci, Robert W. Chambers (1895)