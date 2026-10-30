Donald Tusk zabrał głos ws. TK. Fot. Shutterstock.com

Donald Tusk zabrał głos w sprawie piątkowego chaosu w Trybunale Konstytucyjnym i odsunięcia od czynności służbowych prezesa TK Bogdana Święczkowskiego. "Innej drogi nie ma" – wskazał premier w mediach społecznościowych.

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"Przywracanie rządów prawa jest naszym obowiązkiem. Po latach pisowskiego bezprawia to proces trudny, czasem bolesny i wymaga zdecydowanego działania. Innej drogi nie ma" – napisał w piątek 30 października premier Donald Tusk w serwisie X.

Chaos pod Trybunałem Konstytucyjnym. Karol Nawrocki zawraca samolot

Wszystko zaczęło się w piątek 30 października wieczorem od komunikatu Komendy Stołecznej Policji o realizowaniu przez funkcjonariuszy "czynności ustawowych na terenie siedziby Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie". Wskazano, że działania te są prowadzone w związku z "informacją przekazaną przez sędziego Trybunału Konstytucyjnego, w której wskazana została możliwość wystąpienia zagrożeń dla życia lub zdrowia sędziów i pracowników Trybunału Konstytucyjnego, a także ryzyko zakłóceń porządku publicznego".

Momentalnie doprowadziło to do wybuchu kolejnej afery środowisk prawicowych pod budynkiem, w której uczestniczył m.in. Jarosław Kaczyński. – Jest wielki apel do pana prezydenta. Powinien zrobić wszystko, co jest w granicach jego uprawnień, żeby to zostało zatrzymane, to co trwa i się posuwa. A uprawnienia ma niemałe – apelował prezes PiS, cytowany przez Onet.

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Odpowiedź od prezydenta nadeszła ekspresowo. Karol Nawrocki oznajmił za pośrednictwem mediów społecznościowych, że zawraca samolot, którym leciał na wizytę do Senegalu. "W takim momencie Prezydent musi być w Polsce. Przerywam lot do Senegalu. Wracam" – napisała głowa państwa w serwisie X w piątek wieczorem.

Bogdan Święczkowski odsunięty od czynności służbowych w TK

Chwilę później na stronie Trybunału Konstytucyjnego pojawiło się oświadczenie, że zarządzono przerwę w pełnieniu czynności służbowych przez prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego. Jak donoszą media, ich obowiązki ma teraz przejąć sędzia Anna Korwin-Piotrowska, jako posiadająca najdłuższy staż.

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Wkrótce sama Korwin-Piotrowska potwierdziła na antenie TVP Info, że to ona wydała zarządzenie o natychmiastowej przerwie w obowiązkach służbowych Bogdana Święczkowskiego oraz Bartłomieja Sochańskiego. – Ustawa z 30 listopada 2016 r. przewidziała sytuację, kiedy musi być osoba, która musi podjąć działania w tym wobec prezesa TK. Ponieważ nikt w Polsce nie stoi ponad prawem. Przepisy ustawy, a konkretnie art. 12 ust. 4 przewiduje, że w przypadku braku możliwości upoważnienia przez prezesa TK do kierowania Trybunałem taką osobą zastępującą prezesa jest osoba z najdłuższym stażem – wskazywała Korwin-Piotrowska.

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Oficjalne konto Trybunału Konstytucyjnego w serwisie X zaprzeczyło informacjom przekazywanym na stronie internetowej TK: "Nastąpiło bezprawne przejęcie strony internetowej Trybunału Konstytucyjnego. Prezesem Trybunału Konstytucyjnego jest nadal Bogdan Święczkowski, a Wiceprezesem Bartłomiej Sochański".