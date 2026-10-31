Szymon Hołownia mówi wprost, co myśli o zamieszaniu wokół TK Fot. Shutterstock. Montaż: naTemat.pl

Chaos wokół Trybunału Konstytucyjnego wywołał burzę w środowisku polityków. Na piątkowe wydarzenia, które miały miejsce w Warszawie, zareagował Szymon Hołownia. Wcześniej do lidera Polski 2050 zwrócili się członkowie opozycyjnych partii, w tym Sławomir Mentzen, który sugerował, że "jeszcze nie jest za późno na opamiętanie się".

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W piątek (30 października) Komenda Stołecznej Policji poinformowała o realizowaniu przez funkcjonariuszy "czynności ustawowych na terenie siedziby Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie". Wskazano, że działania te są prowadzone w związku z "informacją przekazaną przez sędziego TK, w której wskazana została możliwość wystąpienia zagrożeń dla życia lub zdrowia sędziów i pracowników Trybunału Konstytucyjnego, a także ryzyko zakłóceń porządku publicznego".

Tego samego dnia na stronie Trybunału Konstytucyjnego zamieszczono komunikat, w którym ogłoszono zarządzenie przerwy w pełnieniu czynności służbowych przez prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego. Sytuacja ta wzburzyła prawicę, która tłumnie pojawiła się pod siedzibą niezależnego organu władzy sądowniczej – tam, gdzie dwa tygodnie temu odbyła się wielka manifestacja. Do budynku TK, który osłaniali funkcjonariusze policji, wszedł prezydent Karol Nawrocki. Głowa państwa zrezygnowała z podróży do Senegalu na wieść o piątkowych zajściach w Polsce.

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Szymon Hołownia zabiera głos ws. wydarzeń pod TK. "Przynoszą one Polsce wstyd"

W sobotę (31 października) sprawę wojny o TK skomentował za pośrednictwem mediów społecznościowych Szymon Hołownia. Przypomnijmy, że dzień wcześniej premier Donald Tusk opublikował na portalu X wpis, w którym podkreślił, że "przywracanie rządów prawa jest naszym obowiązkiem". Założyciel Polski 2050, która należy do koalicji rządzącej, przyznał, że na wydarzenia, do jakich doszło w nocy z piątku na sobotę przy alei Jana Chrystiana Szucha 12A, "patrzy z zaniepokojeniem".

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"Przynoszą one Polsce wstyd. Nie przybliżają nas do naprawy tego, co zostało zepsute" – napisał na X polityk. Jego zdaniem nie ma wątpliwości, że "Bogdan Święczkowski, wraz z nominatami PiS-u, zrobił z TK karykaturę sądu konstytucyjnego". "Sytuacja w nim wymagała pilnej naprawy. Dokonywanie jej jednak w sposób siłowy – tylko dobija pacjenta. Pogłębia upadek Trybunału" – stwierdził.

Dalsza część artykułu poniżej.

Hołownia zwrócił uwagę na to, że sceny z Polski (m.in. konfrontacja Karola Nawrockiego z sędziami) krążą już po całym świecie, kładąc się cieniem na wizerunku naszego kraju na arenie międzynarodowej (i to w momencie, gdy polska giełda odjeżdża Europie).

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Nocne wydarzenia osłabiły nas wobec rosyjskiego przeciwnika, grającego na polską polaryzację. Odepchną od nas miliony dolarów w inwestycjach. Polska potrzebuje dziś pokoju, a nie wojny! (...) Ale to my wzywamy dziś Prezydenta i Premiera, by jak najszybciej, jeszcze dziś, usiedli przy stole i dogadali się w sprawie resetu TK. Szymon Hołownia w serwisie X o zamieszkach dot. TK

Przypomnijmy, że w piątkowy wieczór Sławomir Mentzen zaapelował do Szymona Hołowni i Władysława Kosiniaka-Kamysza, wicepremiera i ministra obrony narodowej.