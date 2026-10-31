Paweł Soloch rezygnuje z funkcji ambasadora w Rumunii. Fot. Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, Polska w Rumunii.

Kolejny skutek sporu o Trybunał Konstytucyjny to rezygnacja Pawła Solocha, ambasadora RP w Rumunii. W swoim oświadczeniu dyplomata wskazał na próbę – jak ją określił – sprzecznego z prawem przejęcia TK. O swojej decyzji Paweł Soloch powiadomił prezydenta Karola Nawrockiego i szefa MSZ Radosława Sikorskiego. Wcześniej z funkcji ambasadora RP zrezygnował Jakub Kumoch, który kierował polską placówką w Chinach.

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"W związku z faktem próby sprzecznego z prawem przejęcia TK nie widzę możliwości dalszego pełnienia funkcji Ambasadora RP w Rumunii" – przekazał Paweł Soloch. Ambasador RP w Rumunii i były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego poinformował o swojej decyzji prezydenta Karola Nawrockiego i wicepremiera Radosława Sikorskiego.

To druga rezygnacja ambasadorska. Wcześniej na podobny gest zdecydował się Jakub Kumoch – ambasador RP w Chinach. "Wobec wydarzeń w kraju uznałem, że nie jest możliwe moje dalsze pełnienie funkcji ambasadora RP. Z dniem dzisiejszym złożyłem rezygnację i prośbę o odwołanie" – oznajmił w piątek 30 października na X dyplomata.

Kim jest Paweł Soloch?

Jak podaje Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, Paweł Soloch urodził się w Szczecinie w 1962 roku. Dyplomata ukończył wydział historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, a także studia podyplomowe w Lozannie i Strasburgu.

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Paweł Soloch w latach 2015-2022 był sekretarzem stanu w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Wcześniej działał m.in. jako wykładowca w Krajowej Szkole Administracji Publicznej, był prezesem zarządu Instytutu Sobieskiego, pełnił funkcję doradcy w BBN i urzędzie miasta stołecznego Warszawy i pracował w MSZ. W 2022 roku dyplomata został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.