Byli prezesi TK przerwali milczenie. Fot. Shutterstock

Czterech byłych prezesów Trybunału Konstytucyjnego stanęło po stronie nowo wybranych sędziów TK. W opublikowanym 31 października oświadczeniu skrytykowali działania prezydenta Karola Nawrockiego i Bogdana Święczkowskiego, a także wskazali możliwe rozwiązanie kryzysu.

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31 października byli prezesi TK – Marek Safjan, Jerzy Stępień, Bohdan Zdziennicki i Andrzej Zoll – wydali oświadczenie w sprawie chaosu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Stają w nim po stronie nowo wybranych sędziów i wskazują, jakie działania w kierunku zakończenia kryzysu konstytucyjnego powinny zostać podjęte.

"Legalnie powołani przez Sejm do Trybunału Konstytucyjnego sędziowie podjęli konieczne działania mające na celu przywrócenie funkcji i statusu tej kluczowej dla państwa prawa oraz ochrony praw i wolności obywateli instytucji ustrojowej" – czytamy w treści oświadczenia.

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Prezesi twierdzą, że kryzys trwa od ponad 10 lat, a składy orzekające są obsadzane z udziałem "osób wadliwie powołanych" ale bez "sędziów legalnie wybranych". Jednocześnie byli prezesi zauważają, że TK "kieruje osoba wybrana w nieprawidłowej procedurze", działalność instytucji jest sparaliżowana ze względu na brak zwoływania Zgromadzenia Ogólnego, a orzeczenia najważniejszych sądów europejskich (tu padają przykłady Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Trybunału Sprawiedliwości UE) nie są wykonywane.

Sytuacja wokół Trybunału Konstytucyjnego "ma charakter alarmujący"

Prezesi wskazują, że dopóki TK nie odzyska funkcji instytucji niezależnej i bezstronnej, obywatele są pozbawieni skutecznej obrony swoich praw i wolności. "Taka sytuacja ma charakter alarmujący i wymagała zdecydowanych działań, które pozwolą odbudować autorytet tej instytucji i zaufanie społeczeństwa" – stoi w oświadczeniu.

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W tym miejscu przekaz dokumentu obiera nieco inny kierunek: "Z pewnością nie służy temu zachowanie Prezydenta Rzeczypospolitej, który od wielu miesięcy, wspólnie z sędzią Święczkowskim blokuje możliwość objęcia funkcji przez sędziów powołanych przez Sejm, a w dniu wczorajszym podjął bezpośrednią próbę naruszenia autonomii sądu konstytucyjnego".

Dalsza część artykułu poniżej.

Co prezesi proponują jako rozwiązanie problemu?

"Nic nie może usprawiedliwiać bierności w sytuacji, kiedy każdego dnia kryzys konstytucyjny ulega pogłębieniu ze wszystkimi negatywnymi konsekwencjami dla państwa prawa i obywateli" – brzmi kolejny fragment oświadczenia. Co prezesi proponują zamiast bierności?

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W oświadczeniu czytamy, że umożliwienie przywrócenia zgodnego z Konstytucją funkcjonowania TK to cel podjętych obecnie przez sędziów działań. Prezesi uważają, że należy umożliwić sędziom TK stosowanie koniecznych i legalnych procedur w tym kierunku. Wymieniają zwołanie Zgromadzenia Ogólnego sędziów TK i podjęcie uchwał w sprawie skierowanych do TK wniosków o uchylenie immunitetów Bogdanowi Święczkowskiemu oraz Bartłomiejowi Sochańskiemu, które skierował Prokurator Generalny.