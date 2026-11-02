Czy my jeszcze mamy Trybunał Konstytucyjny, czy już tylko budynek, o który biją się politycy? Zamiast rozpraw są awantury. Zamiast rozstrzygnięć – wzajemne oskarżenia. Zamiast autorytetu zostają nagrania z przepychanek. Waldemar Żurek obiecuje, że w ciągu kilku tygodni wszystko wróci do normalności. Trudno być jednak optymistą z kilku powodów.

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Polacy obserwują kolejne odsłony politycznego spektaklu, ale w tym zamieszaniu ginie najważniejsze pytanie: co dalej z jedną z kluczowych instytucji państwa? I czy ktokolwiek ma jeszcze pomysł, jak zakończyć ten kryzys?

Trybunał sparaliżowany. Politycy walczą, obywatele czekają

Trybunał Konstytucyjny od lat pozostaje zakładnikiem gigantycznego sporu prawnego i politycznego. To wszystko zaczęło się jeszcze za czasów rządów PiS. Kwestionowana jest obsada sędziowska, sposób kierowania instytucją i skuteczność jej rozstrzygnięć. Jedni mówią o przywracaniu praworządności, drudzy o bezprawnym przejmowaniu kontroli nad Trybunałem.

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A zwykły obywatel? Może jedynie zastanawiać się, kto właściwie ma dziś prawo rozstrzygać o zgodności ustaw z Konstytucją. Instytucja powołana do rozwiązywania sporów prawnych sama stała się przedmiotem sporu, którego żadna ze stron nie potrafi skutecznie zakończyć. I to właśnie ten problem powinien być w centrum debaty.

Po co Karol Nawrocki pojechał do Trybunału?

Jednym z najbardziej kontrowersyjnych momentów ostatnich wydarzeń było nocne pojawienie się Karola Nawrockiego w Trybunale Konstytucyjnym. Prezydent przerwał zagraniczną podróż i przyjechał w miejsce rozgrzanego konfliktu.

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Czy taka interwencja mogła uspokoić sytuację? A może jedynie podniosła temperaturę politycznego starcia? Do tego dochodzą internetowe manipulacje, fałszywe materiały graficzne i nagrania wykorzystywane w politycznej walce. Zamiast dyskusji o konstytucji mamy kolejną bitwę na emocje.

Zawiadomienia do prokuratury

Kancelaria Prezydenta zapowiedziała złożenie zawiadomień do prokuratury wobec Anny Korwin-Piotrowskiej, Macieja Berka i Krystiana Markiewicza. Według przedstawicieli prezydenta chodzi między innymi o naruszenie nietykalności cielesnej Karola Nawrockiego.

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Odpowiedzialność za ewentualne naruszenie prawa należy wyjaśnić. Ale czy kolejne postępowania przybliżą nas do rozwiązania głównego konfliktu? Mamy spór o legalność kierowania Trybunałem, status sędziów i ważność podejmowanych decyzji. Teraz dochodzi spór o wydarzenia z udziałem głowy państwa. Polityczna zadyma skutecznie przesłania kryzys konstytucyjny.

Waldemar Żurek obiecuje rozprawy. Czy to przełom?

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiada, że pierwsze merytoryczne rozprawy w Trybunale mogą odbyć się już w ciągu kilku tygodni. Jednocześnie apeluje o uspokojenie emocji, choć sam określił wydarzenia z udziałem prezydenta jako "bandyckie najście".

Czy powinniśmy wierzyć tym zapowiedziom? Czy samo uruchomienie rozpraw oznacza koniec kryzysu? Przecież można wyznaczyć termin, zebrać skład sędziowski i wydać orzeczenie. Ale co z tego, jeśli jego legalność zostanie natychmiast zakwestionowana? Czym innym jest wznowienie pracy Trybunału, a czym innym odbudowanie jego autorytetu.

Eskalacja czy wygaszenie konfliktu?

Co jeszcze zrobi polska prawica? Czy czekają nas kolejne zawiadomienia, protesty i próby blokowania decyzji Trybunału? A może strony znajdą sposób na wyjście z prawnego impasu?

W najnowszym komentarzu analizuję wydarzenia wokół Trybunału Konstytucyjnego i pytam, czy obserwujemy początek końca kryzysu, czy dopiero jego najbardziej burzliwy etap. Trybunał nie został stworzony po to, by politycy mieli o co walczyć. Ma chronić konstytucję i prawa obywateli – niezależnie od tego, kto sprawuje władzę.

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