Waldemar Żurek przerywa milczenie ws. TK. Screen: Ministerstwo Sprawiedliwości / YouTube.com

Przełom w Trybunale Konstytucyjnym ma być kwestią najbliższych tygodni. Waldemar Żurek zapowiedział, kiedy mogą ruszyć pierwsze rozprawy i zdradził, jakie sprawy powinny trafić na wokandę w pierwszej kolejności. Minister sprawiedliwości, a zarazem Prokurator Generalny, nie omieszkał też skomentować ostatnich działań Karola Nawrockiego i skierować kilku mocnych słów pod adresem Bogdana Święczkowskiego.

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– To jest kwestia tygodni, kiedy będziemy mieli pierwsze rozprawy i będą rozpatrywane pierwsze sprawy merytorycznie – ogłosił Waldemar Żurek w rozmowie z TVP Info w niedzielę.

Co dalej z TK? Waldemar Żurek otrzymał kluczowe informacje

Z wypowiedzi ministra wynika też, że Trybunał może zwołać zgromadzenie w bardzo niedalekiej przyszłości. – Trybunał powinien zwołać zgromadzenie i wiem, że takie zgromadzenie już jest wyznaczone przez panią sędzię, która zarządza dzisiaj i pełni te obowiązki prezesa w Trybunale – zapowiedział polityk.

Waldemar Żurek ma tu na myśli Annę Korwin-Piotrowską, która przejęła funkcję prezesa TK mimo sprzeciwu Bogdana Święczkowskiego. To w konsekwencji tego działania doszło do intensyfikacji protestów pod Trybunałem, które zjednoczyły prawicowe środowiska w nocy z 30 na 31 października.

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– Ja jako prokurator generalny złożyłem kilka spraw do Trybunału, które dotyczą m.in. pana Święczkowskiego, spraw karnych, bo niestety, pan Święczkowski od dłuższego czasu uważa się za osobę w ogóle wyjętą spod prawa, jak każdy obywatel ma odpowiadać przed niezawisłym sądem. Święczkowski uważa, że jego to nie dotyczy, więc chciałbym też, żeby te moje wnioski były jak najszybciej rozpoznane – mówił szef resortu sprawiedliwości.

Waldemar Żurek uderza w Karola Nawrockiego

Waldemar Żurek nazwał wdarcie się do budynku Trybunału Konstytucyjnego przez Karola Nawrockiego nieodpowiedzialnym zachowaniem, dodał też, że narażało ono funkcjonariuszy SOP na negatywne konsekwencje.

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Szef resortu sprawiedliwości stwierdził też, że działanie prezydenta ocenia w kategoriach "prawnokarnych". – To było naruszenie nietykalności budynku Trybunału. Jego współpracownicy zupełnie bezkarnie zachowywali się w budynku i myślę, że prokuratura musi wyciągnąć z tego tytułu konsekwencje – oznajmił polityk.

Jednocześnie minister sprawiedliwości podziękował policji za zachowanie "zimnej krwi", mimo kryzysowej sytuacji.

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