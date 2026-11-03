Anna Korwin-Piotrowska wystosowała do KGP pismo w sprawie demonstrantów przed TK Fot. Kamil Zajączkowski/shutterstock/ zrzut ekranu / trybunal.gov.pl , montaż: naTemat

Anna Korwin-Piotrowska wystosowała do Komendy Głównej Policji pismo w sprawie demonstrantów przed Trybunałem Konstytucyjnym. Sędzia domagała się ich usunięcia, powołując się na bezpieczeństwo uczestników wtorkowego Zgromadzenia Ogólnego TK. Policja nie znalazła jednak podstaw do interwencji.

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Anna Korwin-Piotrowska, która przejęła przewodnictwo nad TK, uzasadniała swój wniosek względami bezpieczeństwa sędziów. Jak podaje RMF FM, komendant główny policji pozostawił pismo sędzi bez rozpoznania. Według kierownictwa policji nie ma podstaw prawnych do usunięcia osób protestujących przed budynkiem Trybunału.

Wniosek o usunięcie protestujących przed TK

Zgromadzenie przed TK trwa od kilku tygodni. Zostało zgłoszone w warszawskim ratuszu i jest legalne. Ewentualną decyzję o jego rozwiązaniu może podjąć prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, jeśli pojawią się przesłanki przewidziane w przepisach. Do tej pory taka decyzja nie zapadła.

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Przypomnijmy, że o godz. 15:30 ma rozpocząć się Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK zwołane przez Annę Korwin-Piotrowską. Posiedzenie, które ponownie stawia sędzię w epicentrum burzy, odbędzie się w cieniu sporu o funkcjonowanie Trybunału oraz liczbę sędziów potrzebną do podejmowania decyzji.

Siedmioro sędziów związanych z PiS zapowiedziało, że nie weźmie udziału w posiedzeniu. Wcześniej przyjęli w tej sprawie uchwałę. W rozmowach z Onetem tłumaczyli, że nie chcą akceptować sposobu, w jaki obecnie działa TK. Zgodnie z przepisami w Zgromadzeniu Ogólnym powinny uczestniczyć dwie trzecie sędziów Trybunału. Przy 15 sędziach to 10 osób.

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Obecnie TK ma 14 sędziów. Jarosław Wyrembak nie jest uznawany za sędziego, odkąd Sejm przyjął uchwałę ws. Trybunału Konstytucyjnego. Z kolei prezes Bogdan Święczkowski i wiceprezes Bartłomiej Sochański zostali zawieszeni i nie otrzymali zaproszeń na wtorkowe posiedzenie.

Jeżeli przyjąć, że w Zgromadzeniu mogą uczestniczyć tylko urzędujący sędziowie, liczba spada do 12. Dwie trzecie z 12 osób to osiem. Tylu sędziów związanych z obecną władzą zasiada obecnie w TK. Taką interpretację przedstawiają już prawnicy. Zwracają uwagę, że przepisy mówią o "ogólnej liczbie sędziów TK", a jednocześnie wskazują, że Zgromadzenie tworzą "urzędujący" sędziowie.

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Budżet Trybunału Konstytucyjnego i wypłaty sędziów zagrożone

Jednym z tematów posiedzenia będzie budżet TK na przyszły rok. Sędziowie dwukrotnie próbowali przyjąć plan dochodów i wydatków, ale obrady nie doszły do skutku m.in. z powodu braku kworum. Bez odpowiedniej uchwały mogą pojawić się problemy z finansowaniem Trybunału – to jeden z frontów, na których toczy się wojna w TK – w tym z wypłatami dla sędziów i pracowników. Po tym, jak w ostatnich latach szykowano spore podwyżki dla sędziów TK, ich pensje przekracza obecnie 40 tys. zł miesięcznie.

Korwin-Piotrowska chce też, by Zgromadzenie Ogólne rozstrzygnęło spór o kworum. We wtorek ma zostać również wylosowany skład sądu dyscyplinarnego, który zajmie się tym, że Korwin-Piotrowska wydała zarządzenia w TK dotyczące przerwy w wykonywaniu obowiązków przez Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego.

3 listopada obędą się również inne ważne wydarzenia. Na godz. 14 zaplanowano Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego. Sędziowie mają rozmawiać o "zagrożeniach dla porządku konstytucyjnego RP" i przyjąć w tej sprawie uchwałę.