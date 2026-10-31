Anna Korwin-Piotrowska zmienia zasady funkcjonowania TK. Fot. Shutterstock

Chaos wokół Trybunału Konstytucyjnego przynosi kolejne decyzje. Anna Korwin-Piotrowska, która twierdzi, że zastępuje prezesa TK, zarządziła ograniczenie funkcjonowania instytucji i wprowadziła nadzwyczajne zasady organizacji pracy. Wśród nich znalazło się m.in. zawieszenie obowiązku przychodzenia do siedziby Trybunału oraz zamknięcie biura podawczego.

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Anna Korwin-Piotrowska umieściła na stronie Trybunału Konstytucyjnego zarządzenie dotyczące organizacji pracy TK. Określa się w nim mianem "zastępującej prezesa TK", a pismo skierowane jest do sędziów i pracowników instytucji.

7 decyzji Anny Korwin-Piotrowskiej ws. TK

W zarządzeniu znajduje się 7 decyzji oraz uchylenie ustawy o organizacji i trybie postępowania przed TK. Zmiany obejmują:

Praca TK i Biura Służby Prawnej będzie odbywać się tylko na bezpośrednie polecenie. Zawieszenie obowiązków i obecności w siedzibie dla większości pracowników (z prawem do wynagrodzenia). Tryb pracy sędziów – mają pracować poza siedzibą TK. Osoby wezwane do siedziby TK mogą wchodzić do budynku wyłącznie wyznaczonymi wejściami. Czas pracy wezwanych pracowników może ulec zmianie. Odwołanie wszystkich dotychczasowych upoważnień pracowniczych – decyzje kadrowe przejmuje przełożony. Zawieszenie biura podawczego – korespondencja będzie przesyłana wyłącznie pocztą.

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Według Anny Korwin-Piotrowskiej działania te mają na celu przywrócenie prawidłowego wykonywania zadań przez TK, a decyzje podejmowane są z uwzględnieniem możliwości "wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia sędziów i pracowników Trybunału Konstytucyjnego".

Dalsza część artykułu poniżej.

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– Ustawa z 30 listopada 2016 r. przewidziała sytuację, kiedy musi być osoba, która musi podjąć działania w tym wobec prezesa TK. Ponieważ nikt w Polsce nie stoi ponad prawem. Przepisy ustawy, a konkretnie art. 12 ust. 4 przewiduje, że w przypadku braku możliwości upoważnienia przez prezesa TK do kierowania Trybunałem taką osobą zastępującą prezesa jest osoba z najdłuższym stażem – uzasadniała swoją decyzję na antenie TVP Info.

Jednocześnie Anna Korwin-Piotrowska skierowała do Komendanta Głównego Policji pismo, w którym informowała, że na terenie TK istnieje "możliwość wystąpienia zagrożeń dla życia i zdrowia sędziów oraz pracowników Trybunału Konstytucyjnego, a także ryzyko zakłócenia porządku publicznego". Równolegle prośbę o zabezpieczenie terenu skierował Prokurator Generalny Waldemar Żurek. Policja udała się na miejsce, ale zaprzecza, by funkcjonariusze udali się do wnętrza siedziby Trybunału. Nie były podejmowane także czynności wobec funkcjonariuszy straży TK.

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