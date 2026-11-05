Alarm na Lotnisku Chopina w Warszawie. Fot. Shutterstock

Alarm na Lotnisku Chopina w Warszawie. Po zgłoszeniu dotyczącym potencjalnie niebezpiecznego przedmiotu na pokładzie samolotu LOT wyłączono jedną z dróg startowych. Maszyna miała lecieć do Paryża.

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Do zdarzenia doszło w czwartek rano 5 listopada. Rejs o numerze LO331 do Paryża miał wystartować o godz. 7:20. Gdy samolot kołował już w kierunku pasa startowego, pilot nagle przerwał manewr. Na początku poinformował pasażerów o problemie operacyjnym, a później wyjaśnił, że chodzi o względy bezpieczeństwa.

Alarm na Lotnisku Chopina w Warszawie

Maszyna została skierowana na wyznaczone stanowisko postojowe. Po przyjeździe służb rozpoczęła się ewakuacja pasażerów samolotu na Lotnisku Chopina. Jak relacjonował jeden z podróżnych w rozmowie z TVN24, ludzie zostali przewiezieni autobusami z powrotem do terminalu.

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– Do służb lotniska wpłynęła informacja o potencjalnie niebezpiecznym przedmiocie na pokładzie samolotu linii LOT z Warszawy do Paryża. Wdrożono standardowe procedury bezpieczeństwa – powiedział Piotr Rudzki, rzecznik Lotniska Chopina, w rozmowie z TVN24.

Podkreślił przy tym, że lotnisko funkcjonuje standardowo. – Ruch lotniczy odbywa się aktualnie na jednej funkcjonującej drodze startowej – dodał. O godzinie 10:00 poinformował o odwołaniu alarmu.

Rzecznik LOT Krzysztof Moczulski przekazał, że samolot skierowano na wyznaczone stanowisko postojowe. Służby przeprowadziły dokładne przeszukanie samolotu LOT i bagaży. Kontrola nie wykazała żadnych niebezpiecznych ładunków. – Zgodnie z obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa samolot i bagaże zostały poddane szczegółowej kontroli przez odpowiednie służby. W wyniku przeprowadzonych czynności nie stwierdzono obecności żadnych niebezpiecznych ładunków – mówił Moczulski.

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Przewoźnik zapowiedział, że podróż do Paryża będzie kontynuowana po podstawieniu innego samolotu.

To już kolejny alarm w tym tygodniu

Jak pisaliśmy w naTemat, we wtorek 3 listopada lotnisko w Modlinie zamknięte zostało po alarmie o ładunku wybuchowym na pokładzie samolotu z Londynu. Maszyna, która miała wylądować na Lotnisku Chopina, została skierowana do Modlina.

– Lądowanie w trybie awaryjnym odbyło się w związku ze zgłoszeniem o potencjalnym ładunku wybuchowym na pokładzie. Zgodnie z procedurami samolot został przekierowany do nas i odstawiony w miejsce bezpieczne, w którym służby mogą podjąć działania – powiedział prezes lotniska Warszawa-Modlin Jacek Kowalski

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