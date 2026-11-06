Do polskich kin wleciał największy fenomen ostatnich miesięcy Fot. Kadr z "Zobaczysz wszystko"

Kosztował 7 mln dolarów, a w samej Ameryce zarobił już blisko 65 mln. Ma 99 proc. pozytywnych recenzji, a w Halloween ludzie przebierali się za jego bohaterów. "Zobaczysz wszystko", czyli dokument o Elizabeth Holmes, od dziś możecie zobaczyć w polskich kinach. To nie jest zwykły dokument, tylko prawdziwy fenomen.

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Jeszcze kilka miesięcy temu prawie nikt nie wiedział, że ten film w ogóle istnieje. Dziś "Zobaczysz wszystko" to tytuł, o którym mówi cały filmowy świat. Od 6 listopada film Nathana Fieldera i Lance'a Oppenheima jest wyświetlany w polskich kinach i wszystko wskazuje na to, że Polacy rzucą się na niego tak jak Amerykanie. Na Filmwebie dokument o Elizabeth Holmes zajmował pierwsze miejsce w rankingu najbardziej oczekiwanych premier.

O czym jest "Zobaczysz wszystko"? Elizabeth Holmes wpuściła ekipę przed pójściem do więzienia

Elizabeth Holmes miała zrewolucjonizować medycynę. W 2003 roku założyła firmę Theranos, która obiecywała przeprowadzać liczne badania krwi na podstawie zaledwie kilku kropli pobranych z palca. Krew trafiała do miniaturowego laboratorium – flagowego urządzenia firmy o nazwie Edison – które miało błyskawicznie wykrywać setki chorób. Testy miały być tanie i dostępne w aptekach.

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Holmes miała być nowym Steve’em Jobsem, a skończyła z wyrokiem ponad 11 lat więzienia za oszukanie inwestorów, którzy zainwestowali miliony. Co się stało? Urządzenia nie działały tak, jak deklarowano. Edison dawał niedokładne, a niekiedy zafałszowane wyniki, co mogło zagrażać życiu pacjentów. Aby ukryć ten fakt, firma potajemnie przeprowadzała testy na tradycyjnych urządzeniach konkurencji, m.in. Siemensa. Oszustwo ujawnił w 2015 roku dziennikarz John Carreyrou z "The Wall Street Journal". Holmes wciąż utrzymuje, że to nie oszustwo, a zwykła porażka.

Fielder, twórca "Złotego dotyku Nathana", "Próby generalnej" i "The Curse", oraz Oppenheim, reżyser głośnego "Primetime" z Robertem Pattinsonem, dostali coś, czego nie dostał nikt inny: przepustkę do domu założycielki Theranosa. Holmes i jej partner Billy Evans wpuścili kamery na kilka tygodni przed tym, jak trafiła za kraty (wyjdzie na wolność w 2030 roku). Film powstawał w tajemnicy przez cztery lata, a świat dowiedział się o nim dopiero we wrześniu, podczas niezapowiedzianego pokazu na festiwalu w Telluride. Szybko stał się fenomenem.

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"Film nie przypomina klasycznego dokumentu, w którym oglądamy kolejne gadające głowy, archiwalne nagrania i chronologicznie uporządkowane fakty. Zamiast tego dostajemy niezręczne rozmowy, nieoczekiwane sytuacje i momenty, w których trudno rozstrzygnąć, czy mamy do czynienia ze szczerością, manipulacją, występem, czy może czymś jeszcze innym. Pojawiają się określenia: 'osobliwy', 'dziwny', 'eksperymentalny', 'postmodernistyczny geniusz'. To jeszcze dokument czy już psychologiczny eksperyment? A może po prostu inscenizacja? Zresztą sam plakat, z niepokojąco szerokim uśmiechem Holmes i Fielderem czającym się za jej plecami, przypomina... horror" – pisaliśmy w naTemat.

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Liczby, które nie mieszczą się w głowie

Cenione studio A24 wypuściło film w USA 16 października w 855 kinach, co jak na dokument było odważnym ruchem – te trafiają zwykle od razu na streaming. Prognozy mówiły o 7-8 mln dolarów na otwarcie. Skończyło się na 15 mln i ponad 2 tys. wyprzedanych seansów. To drugie najlepsze otwarcie dokumentu w historii amerykańskiego box office'u. Lepszy był tylko "Fahrenheit 9/11" Michaela Moore'a z 2004 roku.

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W drugi weekend film zarobił więcej niż w pierwszy, bo aż 19,5 mln dolarów. W trzeci weekend, czyli w Halloween... zepchnął z pierwszego miejsca widowisko DC "Clayface". Czyli dokument trwający prawie trzy godziny pokonał komiksowy horror. Dziś "Zobaczysz wszystko" ma na koncie ponad 64 mln dolarów w USA i Kanadzie, a w reszcie świata dopiero wchodzi do kin. Tymczasem budżet wynosił zaledwie 7 mln.

Do tego oceny: 99 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes, 97 punktów na Metacriticu i średnia 4,7 na 5 na Letterboxdzie, co stawia film w ścisłej czołówce najwyżej ocenianych tytułów w historii serwisu.

To może być pierwszy dokument z nominacją do Oscara

Już mówi się o nagrodach. W 98-letniej historii Oscarów żaden dokument nie dostał nominacji w kategorii najlepszy film. "Zobaczysz wszystko" może to zmienić. Między innymi "Variety" przewiduje nominację w głównej kategorii.

A24 zgłosiło film aż w 11 kategoriach, w tym za najlepszy film, reżyserię, zdjęcia, montaż i muzykę. Walczy też o... nominację aktorską, ale nie zdradzimy, dla kogo, bo byłby to spoiler. Na rynkach prognostycznych dokument przez chwilę deptał nawet po piętach faworyzowanej "Odysei" Christophera Nolana.

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