Prezydent Sosnowca: "Nie zamierzam zmieniać swojego życia i się ukrywać. Jestem w swoim mieście, które uwielbiam". NaTemat.pl

– Kiedy otrzymuje się takie wiadomości, człowiek próbuje sobie tłumaczyć, że to po prostu puste słowa ludzi chorych z nienawiści. Mniej boję się tego, kto wypowiada te groźby, niż kogoś w kryzysie psychicznym, kto to przeczyta i nie będzie w stanie właściwie ocenić sytuacji. Mam jednak największy żal do tych, którzy powinni egzekwować prawo – mówi naTemat Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca, któremu właśnie grożono śmiercią.

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Aleksandra Tchórzewska: Kiedy rano pan prezydent nie odbierał telefonu, pomyślałam, że może jest pan właśnie na policji i składa zeznania w związku z tym, co się stało.

Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca: Nie. To tak nie działa.

Ale zgłosił pan tę sprawę?

Oczywiście, zawsze kierujemy takie sprawy do organów ścigania. Ten telefon był z numeru zastrzeżonego, czyli numer nie wyświetlił się na ekranie. Myślę jednak, że gdyby ktoś chciał, jest w stanie dotrzeć do osoby, która dzwoniła. Chciałbym, żeby tak się stało. Nie chodzi tu o żaden rewanż ani nic podobnego, tylko o to, że nieuchronność kary łagodzi obyczaje.

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Co to konkretnie był za telefon?

Dzwonił mężczyzna. Trudno mi dokładnie odtworzyć, co powiedział, bo nawet pani z sekretariatu, która odebrała telefon, była w lekkim szoku i później nie potrafiła przytoczyć wszystkiego słowo w słowo.

Z tego, co wiem, mężczyzna nawiązał do śmierci posła Łukasza Litewki. Powiedział, żebyśmy pamiętali o tym, co się stało, i przekazał, że w najbliższym czasie zostanę zastrzelony. Kazał "przekazać to prezydentowi".

Dowiedział się pan, że zostanie zastrzelony?

Tak. Takie rzeczy niestety już się zdarzały.

Że ktoś do dzwoni na sekretariat i grozi panu śmiercią?

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Przez telefon to akurat pierwszy raz. Pamiętam jednak, że kilka lat temu jedna osoba dostała nawet za groźby wyrok.

Inna sprawa również została zakończona – człowiek, który mi groził, uciekał się do poetyckich metafor i chciał "zrobić z moich oczu korale". On wtedy przebywał w więzieniu, o ile dobrze pamiętam, za zab**stwo. Później popełnił samo**jstwo. Miał więc wówczas bardzo poważne problemy.

Dostanie pan ochronę?

Nie, chyba nie.

Jak pan się dziś czuje?

W pierwszej chwili pojawiła się myśl, że coś złego może się wydarzyć. Ale dzisiaj zwyczajnie wstałem i poszedłem do pracy. Pędzimy, tyle rzeczy się dzieje, że chyba po prostu wypieramy pewne sprawy. Nawet niewiele się nad tym jeszcze zastanawiałem.

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Mam wrażenie, że jest pan dość zdystansowany. Ma pan już taką odporność psychiczną, czy doszedł pan do etapu, na którym właściwie nic nie jest w stanie pana zdziwić ani zszokować?

Okazuje się, że chyba coraz mniejsze pretensje powinniśmy mieć do tych, którzy tak postępują, a większe do organów, które powinny reagować: od policji, przez prokuraturę, po sądy. Bo tu leży problem. Jeżeli ludzie wiedzą, że są bezkarni, robią wszystko, co chcą. Agresja – nie tylko słowna – narasta, bo wiedzą, że nic im nie grozi.

W normalnym państwie grożenie premierowi czy prezydentowi i obrażanie ich, niezależnie od formy i miejsca, powinno natychmiast podlegać karze. A u nas nierzadko jeszcze takich ludzi się broni: tłumaczy się, że to emocje, że nie można tak ostro reagować.

Nie może być jednak przyzwolenia na bezkarność, kiedy atakuje się i wyzywa przedstawicieli jakiejkolwiek strony politycznej. Nie będę tego oceniał pod tym kątem, bo takie sytuacje zdarzają się po obu stronach, są zresztą bardzo podobne, a brak reakcji tylko zachęca do kolejnych takich zachowań.

Kiedyś tak nie było?

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Nie wyobrażam sobie, żebym kiedyś, będąc dużo młodszym, idąc na mecz czy gdziekolwiek indziej, powiedział policjantowi prosto w twarz, że jest "psem" – a to i tak delikatne określenie – czy użył innych obelg. Wiedziałem, że dostanę pałą i zaraz mnie zabiorą na komisariat. Dzisiaj ludzie wprost, często niestety także starsi, wyzywają policjantów, którzy po prostu wykonują swoje obowiązki. I nikt nie reaguje, łącznie z samymi funkcjonariuszami.

To jest dzisiaj nasz główny problem: przyzwolenie ze strony tych, którzy jako pierwsi powinni reagować i wyciągać konsekwencje. Myślę, że to musi się jak najszybciej zmienić.

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W mediach społecznościowych napisał pan: "Groźby mnie nie zastraszą. Nie zamknę się w czterech ścianach".

Nie zamierzam zmieniać sposobu swojego postępowania, trybu życia ani się ukrywać. Jestem w swoim mieście, które uwielbiam. Lubię po nim chodzić, uczestniczyć przede wszystkim w imprezach sportowych, ale też w innych wydarzeniach, spotykać się z ludźmi.

Nie mam zamiaru tego zmieniać.

Kiedy otrzymuje się takie wiadomości, cały czas próbuje się sobie tłumaczyć, że to po prostu puste słowa ludzi chorych z nienawiści. I znowu wrócę do tego, o czym mówiłem wcześniej: mam największy żal do tych, którzy powinni egzekwować prawo. Przecież ci ludzie najczęściej kierują się chęcią zrobienia komuś na złość, przestraszenia go czy zastraszenia.

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Nie zdają sobie jednak sprawy, że takie treści czytają także osoby znajdujące się w różnych kryzysach, mające problemy emocjonalne i inne trudności. I to jest moim zdaniem znacznie większy problem. Mniej bałbym się nawet tego, który wypowiada takie słowa, niż tego, który je czyta, słucha ich i sam zmaga się z problemami, przez co nie jest w stanie właściwie ocenić sytuacji.

Ciąg dalszy wywiadu poniżej

Przecież mieliśmy przykład z Sosnowca, gdzie w urzędzie zaatakowana została kobieta – mężczyzna groził jej nożem. Tak naprawdę bez powodu: urzędniczka po prostu zajmowała się sprawą do rozwiązania, jak każdy z nas ma czasem swoje problemy. Emocje wzięły jednak górę. Być może ten człowiek coś wcześniej przeczytał o urzędnikach, może ktoś mu coś nagadał. Jestem przekonany, że później tego żałował – pamiętam, co mówili mi po zatrzymaniu ludzie, którzy brali w nim udział.

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Mogło jednak dojść do czegoś znacznie poważniejszego, do czegoś nieodwracalnego. To, co ten człowiek przeczytał, zobaczył i usłyszał, bez wątpienia spotęgowało jego zachowanie.

Ale pan też ma bliskich, którzy mogą czuć się w tej sytuacji źle. Rozmawialiście o tym?

Staramy się żyć normalnie i nie zajmować się tym, co dzieje się wokół nas w tej sprawie. Człowiek chyba by zwariował, gdyby w domu miał jeszcze rozmawiać o pracy, problemach i wszystkim, co gdzieś się pojawia.

Zdecydował się pan jednak opisać tę sytuację. Pana post dotarł do bardzo wielu osób.

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Człowiek cały czas się łudzi i ma nadzieję, że jeśli powie: "Nie rób tego", ktoś go posłucha. Wciąż wierzę, że może jedna, może dwie osoby dzięki temu zrezygnują z takich zachowań. A to może uratować czyjeś życie albo pozytywnie wpłynąć na czyjś stan psychiczny.

Uważam, że o takich rzeczach powinno się mówić, ludzie powinni o nich wiedzieć. I może ci, którzy dopuszczają się takich czynów – choć tak jak mówię, cały czas się łudzę – po prostu nie do końca zdają sobie sprawę z ich konsekwencji.