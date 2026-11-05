Polacy opanowują wyspę na Morzu Śródziemnym. Lokalsi cieszą się, kiedy ich odwiedzamy Fot. Boriss Boicovs/Shutterstock

Polacy podróżują coraz częściej i nie podlega to żadnej wątpliwości. Biorąc pod uwagę, że weekend pod słońcem i z widokiem na plażę można mieć w cenie wypadu do Karpacza, decyzja jest wręcz banalnie prosta. Jednak to, na jaką skalę pokochaliśmy niewielką wyspę na Morzu Śródziemnym, jest zaskakujące nawet dla lokalsów.

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Wystarczy sprawdzić, gdzie Polacy polecą na wakacje, i spojrzeć na rozkłady lotów z polskich lotnisk, żeby zrozumieć, jak bardzo podróżniczym narodem się stali. Rainbow właśnie zainaugurowało loty na wyspę Penang w Malezji, a także na Korsykę. W ofercie TUI pojawiła się Gambia. Natomiast na europejską wyspę, którą pokochali Polacy, tylko z Lotniska Chopina odbywa się 10–12 lotów tygodniowo. W ostatnim z tych miejsc już prawie co 9. turysta jest naszym rodakiem.

Malta patrzy i nie może uwierzyć, ilu Polaków lata tam na wakacje

NSO, czyli maltański odpowiednik naszego GUS-u, podał właśnie dane dotyczące turystyki od stycznia do końca września 2026 roku. Wynika z nich, że w ciągu dziewięciu miesięcy roku na Maltę poleciało blisko 417 tys. turystów z Polski. Warto to porównać z danymi sprzed roku. W całym 2025 roku urokami tego niewielkiego kraju na Morzu Śródziemnym cieszyło się 386 tys. gości znad Wisły i był to historyczny rekord. Oznacza to też, że w tym roku wystarczyło nam 9 miesięcy na jego pobicie.

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– Jeszcze kilka lat temu przekroczenie poziomu 400 tysięcy polskich turystów w ciągu roku było dla nas ogromnym osiągnięciem. Dziś ten wynik mamy już za sobą, a przecież mówimy wyłącznie o dziewięciu miesiącach. Przed nami cały czwarty kwartał, który jest jednym z ulubionych okresów zwiedzania Malty przez Polaków. Wstępnie zakładaliśmy, że rok 2026 zamkniemy w okolicach 420–450 tysięcy polskich turystów. Patrząc jednak na obecną dynamikę, realne stają się nawet najbardziej optymistyczne scenariusze – przyznał John Mary Attard, regionalny dyrektor biura Malta Tourism Authority w Warszawie.

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Częściej od Polaków na Maltę podróżują wyłącznie Brytyjczycy (749,6 tys. odwiedzających) oraz Włosi (513 tys. podróżnych). I każdy z tych rynków rośnie, ale żaden nie tak szybko jak polski. W naszym przypadku rok do roku mówimy o prawie 50 proc. podróżnych więcej. Jesteśmy też liderami w liczbach bezwzględnych, bo liczba polskich turystów zwiększyła się o 136,7 tys. Brytyjczyków było o 110,4 tys. więcej, a Włochów "tylko" o 41,2 tys.

Polacy kochają Maltę i poznają ją od różnych stron. A Maltańczycy lubią nas

Miłość do Malty – jednej z ulubionych wysp Polaków – jest odwzajemniona. Lokalni mieszkańcy lubią naszych podróżnych ze względu na kulturę, zainteresowanie ich krajem, ale i fakt, że ci z każdym rokiem zostawiają tam więcej pieniędzy. Tylko do września wydaliśmy tam ponad 300 mln euro, czyli o 82 mln euro więcej niż w całym zeszłym roku.

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W czym jednak tkwi siła tego fenomenu? Na pewno w tanich lotach, które dostępne są z większości polskich lotnisk. W dwie strony da się polecieć nawet za 200–300 zł z plecakiem. Jednak w maltańskiej architekturze i kuchni naprawdę trudno się nie zadurzyć i to właśnie one obok cen sprawiają, że chcemy tam nie tylko lecieć po raz pierwszy, ale i wracać.

Co zwiedzić na Malcie? Ulubione miejsca polskich turystów

Jak podało MTA, wśród naszych turystów najpopularniejszymi miejscami w kraju pełnym niespodzianek i historii są oczywiście barokowa Valletta, a także średniowieczna Mdina. Oba te miasta to maltańskie klasyki, bez odwiedzenia których trudno mówić, że było się na Malcie. Na popularności zyskują także Trzy Miasta – Birgu, Senglea i Cospicua. Są one położone idealnie naprzeciwko Valletty i pozwalają nie tylko zwiedzić port w Grand Harbour czy Fort Saint Angelo, ale przede wszystkim pospacerować z dala od głośnych i zatłoczonych uliczek maltańskiej stolicy.

Ponieważ Polacy lubią plażować, a Malta gwarantuje pewną pogodę i szeroki wybór plaż, to na liście popularnych kierunków znalazły się słynące z długich deptaków wzdłuż skalistego wybrzeża Sliema i St. Julian’s, a także położone bardziej w centrum St. Paul’s Bay wraz z Buġibbą i Qawrą. Najpiękniejszej, bo największej piaszczystej plaży na Malcie, możecie natomiast szukać w miejscowości Mellieħa.