Zasłona prysznicowa odchodzi do lamusa. Fot. Shutterstock

Aranżacja łazienki to nie lada wyzwanie. Istnieją jednak rozwiązania, które mogą znacząco poprawić ergonomię tej przestrzeni, bez wysokich kosztów i ryzykownych remontów. Warto zacząć od absolutnej podstawy – zasłony prysznicowej. Okazuje się, że na rynku pojawiło się ostatnio kilka ciekawych produktów. W tej chwili omijają marketowe półki, ale da się je kupić przez internet.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Nowoczesnych pomysłów na łazienkę jest wiele. Z jednej strony modne są (dość niepraktyczne i trudne we wdrożeniu) prysznice typu walk-in, z drugiej do łask wracają szklane kabiny ze szkła ryflowanego (to z kolei relikt z PRL-u, który wymaga sporo miejsca).

Jednym z problematycznych elementów wystroju łazienki jest zasłona prysznicowa. Wynika to po części z tego, że przykleja się nieprzyjemnie do ciała, wcale nie jest w pełni szczelna, a także często wymaga wymiany lub prania ze względu na możliwość osadzania się na niej pleśni, brudu i grzybów. To tyle, jeśli chodzi o kwestie praktyczne. Pozostają również te estetyczne – jest to rozwiązanie, które raczej nie prezentuje się nowocześnie, burzy optykę pomieszczenia, a co gorsza w katalogowych aranżacjach łazienek wygląda jak tania prowizorka.

REKLAMA

Na pograniczu estetyki i praktyczności jest jeszcze jeden problem związany z zasłoną prysznicową – niewielkie łazienki zazwyczaj mają jedno lub dwa źródła światła. Mowa tu oczywiście o lampie sufitowej i ewentualnie oświetleniu przy lustrze. Bardzo rzadko jest w nich oświetlenie pozwalające doświetlić wnętrze prysznica lub wanny. Tworzy to niepotrzebne klaustrofobiczne wrażenie w trakcie mycia się.

Roleta wannowo-prysznicowa zamiast zasłony w łazience

Bardzo ciekawym rozwiązaniem, które odpowiada na powyższe problemy (w części, bo nie oszukujmy się – dalej nie jest to rozwiązanie idealne) jest roleta prysznicowa wykonana z materiału PEVA.

REKLAMA

To rozwiązanie, które montuje się na suficie za pomocą śrub (bez konieczności przeprowadzania kosztownego remontu). Dzięki temu zasłonę można wygodnie zwinąć do estetycznej kasetki, co pozwala na zachowanie minimalistycznej aranżacji, a jednocześnie jest bardzo wygodne w codziennym użytku. Rolety z PEVA są często nieco sztywniejsze od standardowych zasłon prysznicowych.

Co więcej, dostępne są również w wariancie przezroczystym – w ten sposób rozwiązywany jest problem ograniczania dopływu światła, jak ma to miejsce w przypadku standardowych rozwiązań, które nie są wykonane ze szkła. Zresztą PEVA bywa nazywana "miękkim szkłem".

REKLAMA

Rolety prysznicowe z miękkiego szkła są dostępne w polskich sklepach, ale jeśli bierzemy pod uwagę tylko te, które są przeźroczyste, wybór jest bardzo ograniczony. Jeśli faktycznie rozglądamy się za taką propozycją, w tej chwili lepiej zajrzeć do sklepów internetowych i nie ograniczać się do tych z Polski. Na razie nie warto też szukać ich w stacjonarnych sklepach budowlanych – często zdarza się, że produkty te są dostępne na stronie danego marketu w ramach tzw. marketplace'u, a nie w stałej stacjonarnej ofercie.

Co bardzo ważne, ceny tego typu rozwiązań nie są wygórowane. Za 200 zł spokojnie można znaleźć podstawowe rozwiązania tego typu. Przy wyborze rolet do łazienki warto stawiać na materiały PEVA zamiast PVC (są bezpieczniejsze i bardziej ekologiczne), a także przyjrzeć się metodzie montażu. W niektórych wnętrzach będzie możliwy montaż bezinwazyjny.

A co jeśli jednak chcemy postawić na zasłonę?

Z miękkiego szkła wykonywane są również standardowe zasłony prysznicowe. Jeśli obawiamy się montażu na suficie, a mamy już zamontowaną belkę (np. rozporową), na której do tej pory zawieszaliśmy standardową zasłonę, takie rozwiązanie również ma sens.

Dalsza część artykułu poniżej.

W takich zastosowaniach materiał PEVA jest zazwyczaj nieco grubszy niż winyl, co sprzyja temu, by nie kleiła się nadmiernie do ciała. Co więcej, w takim wariancie zasłony prysznicowe są bardzo tanie, podstawowe modele kosztują w sklepach internetowych od 30 do 50 zł.

REKLAMA