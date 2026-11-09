Mocne dane z USA, a dolar traci. Złoty korzysta z jastrzębiej tarczy RPP Fot. Adam Nir / Unsplash

Rynek pracy w Ameryce bije rekordy, szansa na grudniową podwyżkę stóp przez Fed sięga 80 procent, a mimo to amerykański dolar rozpoczyna tydzień od wyraźnego zjazdu. Wszystko przez taniejącą ropę, potężne odbicie na giełdach w Azji i wyczekiwanie na wtorkowy, bezprecedensowy odczyt inflacji CPI. Polski złoty nie tylko nie ugiął się pod piątkowym ciosem agencji S&P, która ścięła perspektywę naszego ratingu, ale rośnie w siłę, napędzany niespodziewanym zwrotem akcji przy Świętokrzyskiej.

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Paradoks na rynkach walutowych: rewelacyjny raport z amerykańskiego rynku pracy rozbudził apetyty na grudniową podwyżkę stóp Fed do niemal 80 procent, a mimo to amerykański dolar rozpoczyna tydzień od zjazdu. Na szerokim rynku rośnie złoty, a na antypodach bryluje dolar nowozelandzki. Jak tłumaczy Michał Stajniak, CFA z XTB, za nagłym osłabieniem "zielonego" stoją tańsza ropa oraz potężna ulga na giełdach w Azji, ale prawdziwy test nadejdzie dopiero wraz z publikacją inflacji CPI.

Dolar słabnie mimo mocnego raportu z rynku pracy USA

Początek drugiego tygodnia listopada przyniósł na rynkach walutowych zaskakujący zwrot akcji. Choć piątkowy raport z amerykańskiego rynku pracy (NFP) rozbił bank i utrwalił rynkową wycenę grudniowej podwyżki stóp procentowych przez Fed na poziomie blisko 80 procent, poniedziałkowa sesja upływa pod znakiem wyraźnego osłabienia amerykańskiej waluty.

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Indeks dolara zjeżdża o 0,4 proc., kurs EUR/USD ponownie puka do granicy 1,12, a polski złoty rośnie o 0,5 proc., spychając notowania USD/PLN w rejon 3,92. Podobny poziom widzieliśmy w środę, gdy kurs dolara leciał w dół razem z Trumpem po wyborach połówkowych.

W ocenie analityków nie mamy jednak do czynienia z trwałym załamaniem trendu, lecz z klasyczną realizacją zysków. – Dzisiejsza słabość dolara to raczej korekta po mocnym tygodniu niż trwała zmiana trendu. Rynek dyskontuje mniejszą awersję do ryzyka i tańszą ropę, ale ostateczny kierunek wyznaczy dopiero wtorkowy odczyt inflacji CPI. Do tego czasu ruchy na głównych parach mogą pozostać ograniczone – komentuje Michał Stajniak, CFA, wicedyrektor działu analiz XTB.

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Dwa filary odwrotu od dolara. Ropa i azjatycki optymizm

Jak wskazuje ekspert XTB, za cofnięciem amerykańskiej waluty stoją przede wszystkim dwa impulsy płynące z rynków surowcowych i akcyjnych.

Po siedmiu z rzędu spadkowych sesjach, w trakcie których indeks MSCI Asia Pacific zanurkował o blisko 7 proc., w poniedziałek nastąpiło potężne odreagowanie. Wskaźnik zyskał niemal 2 proc., a japoński Nikkei 225 wzrósł o 2,3 proc.

– Odbicie na giełdach azjatyckich wyraźnie ograniczyło popyt na dolara jako bezpieczną przystań, skłaniając kapitał do powrotu ku bardziej ryzykownym aktywom – zauważa Michał Stajniak.

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Drugim kluczowym czynnikiem jest zachowanie czarnego złota. Baryłka ropy Brent zjechała w rejon 96 dolarów, schodząc wyraźnie poniżej poziomów notowanych przed ubiegłotygodniowymi wyborami połówkowymi w USA – uderzają one w ceny ropy od kilku dni.

– Tańszy surowiec zmniejsza obawy przed efektami drugiej rundy i nakazuje rynkowi zastanowić się, ile podwyżek ze strony Rezerwy Federalnej będzie faktycznie potrzebnych w dłuższej perspektywie – tłumaczy analityk XTB. O ile grudniowy ruch w górę jest niemal przesądzony ze względu na odporność amerykańskiej gospodarki i podwyższoną inflację bazową, o tyle konieczność dalszego zacieśniania polityki w 2027 roku staje pod coraz większym znakiem zapytania. Tę niepewność widać na rynku długu – rentowności 10-letnich obligacji skarbowych USA zastygły w okolicach 4,86 proc.

Dolar nowozelandzki liderem. Ulga po wyborach w Nowej Zelandii

Najsilniejszą walutą poniedziałku w koszyku G10 okazał się dolar nowozelandzki. Para NZD/USD podskoczyła o blisko 1 proc., podchodząc pod poziom 0,5600 i oddalając się od dołków z kwietnia 2025 roku (0,5528). Paliwa do rajdu dostarczyły wstępne wyniki wyborów parlamentarnych w Nowej Zelandii, gdzie centroprawicowy blok wokół Partii Narodowej wywalczył 67 mandatów w 131-osobowej izbie. Michał Stajniak zwraca uwagę, że dla rynków finansowych to przede wszystkim odsunięcie ryzyka politycznego: – Rynek obawiał się planów Partii Pracy, która dążyła do przywrócenia bankowi centralnemu RBNZ podwójnego mandatu, co wiązałoby ręce decydentom w walce z inflacją. Mimo dzisiejszego odbicia "kiwi" pozostaje jednak jedną z najsłabszych walut G10 w tym kwartale, przygniecioną presją kosztów energii, ostrożnością RBNZ i globalną wyprzedażą akcji.

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Inflacja CPI w USA: niezwykła luka statystyczna

Kluczowy dla losów dolara będzie wtorkowy odczyt inflacji konsumenckiej (CPI) w Stanach Zjednoczonych. Jak podkreśla analityk XTB, raport ten będzie wyglądał zupełnie inaczej niż dotychczas ze względów technicznych. Biuro Statystyki Pracy (BLS) nie przedstawi rocznej dynamiki wskaźnika, ponieważ w wyniku zeszłorocznego zawieszenia rządu federalnego (government shutdown) z października 2025 roku brakuje wiarygodnych danych referencyjnych. Cała uwaga globalnych inwestorów skupi się wyłącznie na wskaźnikach w ujęciu miesięcznym (m/m). – Wyższy odczyt potwierdziłby grudniową podwyżkę stóp i mógłby przywrócić do rynkowych wycen scenariusz mocniejszych ruchów Fedu w 2027 roku. Z kolei niższy wskaźnik wzmocniłby narrację o jednej, definitywnie ostatniej podwyżce i kontynuował presję na spadek wartości dolara – wyjaśnia Stajniak.

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Złoty ignoruje cięcie S&P. RPP buduje jastrzębią tarczę

Na krajowym podwórku poniedziałek przyniósł zaskakującą odporność złotego, mimo że S&P obciął rating Polski w złotych. W piątek agencja ratingowa S&P Global Ratings potwierdziła wprawdzie rating Polski w walucie obcej na poziomie A-/A-2, ale zmieniła jego perspektywę ze stabilnej na negatywną, obniżając jednocześnie ocenę w walucie krajowej do poziomu A-/A-2. Analitycy agencji wskazali na gwałtownie rosnący deficyt budżetowy oraz destrukcyjny wpływ wet prezydenta, paraliżującego proces legislacyjny. Mimo to złoty rośnie – EUR/PLN zjeżdża w okolice 4,385, a USD/PLN testuje 3,92. To odmiana po miesiącach, w których złoty robił się coraz mniej złoty. W ocenie Michała Stajniaka z XTB kluczową rolę odegrała nagła zmiana retoryki wewnątrz Rady Polityki Pieniężnej po publikacji listopadowego raportu NBP: – Przeciwwagą dla decyzji S&P jest wyraźna zmiana tonu w RPP. Listopadowa projekcja podniosła ścieżkę inflacji na 2027 rok do przedziału 3,1–5,3 proc., co natychmiast uaktywniło jastrzębie skrzydło. Henryk Wnorowski ocenia prawdopodobieństwo podwyżki stóp w grudniu jako znaczące, a w styczniu jako wysokie. Z kolei Marcin Zarzecki wskazuje, że szanse na wzrost kosztu pieniądza na początku przyszłego roku istotnie wzrosły. Nawet prezes Adam Glapiński przyznał, że Rada poważnie obawia się konieczności podniesienia stóp, a przechodzący do zarządu NBP Ludwik Kotecki określił ostatnią dyskusję decydentów jako "bardzo jastrzębią". Przypomnijmy, że Glapiński, spokojny o grudzień, ale nie o styczeń, już na listopadowej konferencji nie wykluczał podwyżki stóp na początku 2027 roku. W opinii eksperta XTB perspektywa wyższych stóp w Polsce – zestawiona z sygnałami, że Fed wkrótce zamknie swój cykl podwyżek – tworzy korzystny dysparytet odsetkowy, który skutecznie amortyzuje polityczne i fiskalne obawy zgłaszane przez agencje ratingowe. Ostatecznym sprawdzianem dla siły polskiej waluty w tym tygodniu będą piątkowe, ostateczne dane o inflacji CPI oraz szybki szacunek krajowego PKB.