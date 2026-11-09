Kraków szansą na zjednoczenie? Prof. Marcin Matczak gościem "Rozmowy naTemat" fot. naTemat

Po zamachu w Krakowie prof. Marcin Matczak wskazuje na heroizm policjantów, ale też lekarzy, jako symbol tego, co może nas łączyć. Z kolei w kwestii sporu o Trybunał Konstytucyjny pyta, co właściwie zyskaliśmy, poświęcając przestrzeganie prawa. O bezpieczeństwie, solidarności i granicach politycznej walki mówi w "Rozmowie naTemat" na żywo z Pawłem Orlikowskim.

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Dwa kolejne weekendy przyniosły wydarzenia, które poruszyły Polskę. Najpierw eskalację konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego, później tragedię na ulicach Krakowa. Sobotni zamach z 7 listopada pozostawił rodziny w żałobie i pytania o to, jak chronić ludzi przed przemocą. Na Rynku Głównym zginęło sześć osób, a kilkanaście zostało rannych.

Kraków. Historia, która może nas połączyć

Po zamachu prof. Marcin Matczak zwrócił uwagę na historię policjantów i chirurgów. Pisał o funkcjonariuszach, którzy ratowali ludzi, wśród nich – jak zaznaczył, prawdopodobnie – także lekarzy i ich bliskich. Następnie to chirurdzy ratowali rannych policjantów. Profesor odczytał tę historię jako przypomnienie, że potrzebujemy siebie nawzajem.

Czy takie doświadczenie może zbudować wspólnotę trwalszą niż kilka dni żałoby? Jak rozmawiać o odpowiedzialności i bezpieczeństwie, nie zamieniając tragedii w kolejne narzędzie politycznej walki?

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Zapytamy też o odpowiedzialność za słowa w chwili, gdy strach i emocje sprzyjają pochopnym osądom.

Trybunał Konstytucyjny. Co poświęcono, a co zyskano?

Osobnym tematem jest konflikt wokół Trybunału Konstytucyjnego. Matczak zakwestionował argument, że działania wobec TK można usprawiedliwiać stanem wyższej konieczności.

Pyta, jakie dobro poświęcono i jakie dobro większej wartości udało się w ten sposób ochronić. Wcześniej krytycznie oceniał podstawy prawne odsunięcia Bogdana Święczkowskiego od obowiązków. Ostrzegał również przed precedensem, który w przyszłości mogłaby wykorzystać kolejna władza.

To stanowisko prawnika, który zdecydowanie negatywnie oceniał samego prezesa TK.

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Jak wyjść z kryzysu, gdy strony sporu kwestionują wzajemnie swoje uprawnienia? Czy odbudowa autorytetu Trybunału jest jeszcze możliwa i kto powinien wykonać pierwszy krok? O odpowiedź poprosimy prof. Marcina Matczaka.