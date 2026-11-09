W Krakowie odbędzie się Marsz Ciszy ku czci ofiar sobotniego zamachu. Fot. Michał Panek / naTemat.pl

W poniedziałek 9 listopada w Krakowie odbędzie się Marsz Ciszy, który uczci pamięć ofiar sobotniego zamachu na Rynku Głównym. Wezmą w nim udział zarówno prezydent Karol Nawrocki, jak i premier Donald Tusk.

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W poniedziałek 9 listopada o godzinie 20:00 rozpocznie się w Krakowie tzw. Marsz Ciszy. Wydarzenie to zorganizowano w hołdzie ofiarom sobotniego zamachu na Rynku Głównym. "W tym trudnym czasie pokażmy solidarność oraz to, że Kraków zawsze będzie miastem dumnym, ale też gościnnym i otwartym" – napisał w niedzielę w serwisie X prezydent miasta Łukasz Gibała, informując o marszu.

Karol Nawrocki i Donald Tusk pojawią się na Marszu Ciszy w Krakowie

W poniedziałek na oficjalnym profilu miasta Krakowa pojawiła się informacja, że na zaproszenie prezydenta miasta Łukasza Gibały w Marszu Ciszy wezmą udział jednocześnie prezydent Karol Nawrocki oraz premier Donald Tusk.

Donald Tusk za pośrednictwem mediów społecznościowych zaapelował już o udział w Marszu Ciszy. "Dziś w Krakowie o 20:00 bądźmy wszyscy razem" – napisał premier w serwisie X.

Wcześniej w poniedziałek na profilu miasta Krakowa zacytowano fragment zaproszenia na Marsz Ciszy, które wystosował Łukasz Gibała do Donalda Tuska. "Obecność Pana Premiera podczas Marszu będzie nie tylko wyrazem pamięci o zamordowanych, ale również znakiem wsparcia i solidarności z mieszkańcami Krakowa" – napisał w liście prezydent miasta.

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Jak informują władze miasta, Marsz Ciszy rozpocznie się o godzinie 20:00 na rogu Rynku Głównego i ul. Sławkowskiej. Następnie uczestnicy mają przejść pod Bazylikę Mariacką. Zakończenie marszu zaplanowano przed Wieżą Ratuszową.

Tragedia na krakowskim rynku, która wstrząsnęła całą Polską

Przypomnijmy, że do tragicznych wydarzeń – strzelaniny w centrum Krakowa – doszło w sobotę, 7 listopada po godz. 15:00. Michał Oksiński wjechał samochodem na Rynek Główny w Krakowie i zaczął strzelać do przechodniów. W wyniku tego życie straciło 6 osób, a kilkanaście zostało rannych, w tym dwóch policjantów.

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