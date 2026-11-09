Michał Oksiński na kilka dni przed zamachem kupił naszywkę z symbolem flagi Czarnobrodego. Fot. Facebook.com / Wikipedia.org (public domain)

Na ubraniu Michała Oksińskiego, w którym dokonał zamachu w Krakowie, znajdowała się naszywka z charakterystycznym symbolem. W sklepach sprzedaje się ją pod nazwą "flagi Czarnobrodego", czyli jednego z najsłynniejszych piratów w historii. Wiadomo już, gdzie i kiedy zamachowiec kupił tę naszywkę, a także co symbolizuje.

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Na mundurze zamachowca z Krakowa znajdowało się wiele różnych naszywek z symbolami, co od razu zwróciło uwagę internautów i doprowadziło do powstania wielu teorii spiskowych na temat jego poglądów. W internecie wielokrotnie dochodziło również do manipulowania obrazem i zmienianiu niektórych symboli. W naTemat informowaliśmy już, że w pokoju Michała Oksińskiego prokuratorzy zabezpieczyli m.in. Flagę Gadsdena. Teraz media analizują kolejny z symboli, czyli flagę Czarnobrodego.

Gdzie zamachowiec z Krakowa zamówił flagę Czarnobrodego?

Okazuje się, że Michał Oksiński zamówił naszywkę z flagą Czarnobrodego na zaledwie kilka dni przed atakiem w centrum Krakowa. Onet dotarł do sprzedawcy, u którego mężczyzna zaopatrzył się w ten dodatek.

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"Zajmujemy się szyciem i sprzedażą tego rodzaju gadżetów. Nie ma w tym żadnej ideologii, robimy przeróżne naszywki, nie tylko militarne, ale również np. turystyczne, popkulturowe, z kwiatami, ptaszkami, flagami, okazyjne – na przykład na Halloween itd. Ta naszywka również jest elementem popkultury. Przyznam, że dobrze się sprzedaje" – przekazał w rozmowie z serwisem przedsiębiorca.

Mężczyzna wyjaśnił, że po publikacjach w sieci zauważył podobieństwo symbolu do swoich produktów i od razu sprawdził, czy zamówienie pochodziło od niego. "Zgadzało się imię i nazwisko klienta oraz adres miejsca zamieszkania. On w żaden sposób się z nami nie kontaktował. Po prostu kupił ją przez jeden ze znanych serwisów sprzedażowych, na którym wystawiamy swoje produkty" – podkreślił.

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Jak ustalił Onet, Oksiński złożył zamówienie w niedzielę, 1 listopada. Przesyłkę odebrał na początku ubiegłego tygodnia w jednym z punktów na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego. Oprócz tego zamachowiec kupił jeszcze trzy inne naszywki: flagę Gadsdena, grafikę nawiązującą do Gór Świętokrzyskich (przedstawiającą Łysicę oraz cień czarownicy na miotle) oraz flagę Jolly Roger, czyli tradycyjny piracki znak z czaszką i dwiema skrzyżowanymi piszczelami.

Znaczenie pirackiego symbolu "flagi Czarnobrodego". Informacje trafiły na policję

A co dokładnie oznacza naszywka z flagą Czarnobrodego? Historycznie flaga Czarnobrodego, na której widnieje szkielet z klepsydrą i włócznią przebijającą serce, stanowiła jasny komunikat: czas na poddanie się minął, a litości nie będzie. Obecnie to popularna naszywka taktyczna, używana m.in. przez jednostki specjalne jako deklaracja zasady "nie bierzemy jeńców" oraz bezwzględnej walki. Symbol ten jest również popularny pośród fascynatów militariów.

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Sprzedawca, po zweryfikowaniu danych klienta, natychmiast zgłosił sprawę służbom. "Może prowadzący śledztwo powiążą je albo znajdą jakiś element łączący je ze zbrodniarzem i pomogą wyjaśnić motywy jego działania. Dlatego, kiedy tylko zorientowałem się, kim był klient, który je kupił, przekazałem te informacje do Komendy Miejskiej Policji w Krakowie" – wskazywał.

Tragedia na krakowskim rynku, która wstrząsnęła całą Polską

Przypomnijmy, że do tragicznych wydarzeń w centrum Krakowa – doszło w sobotę, 7 listopada po godz. 15:00. Michał Oksiński wjechał samochodem na Rynek Główny w Krakowie i zaczął strzelać do przechodniów. W wyniku tego życie straciło 6 osób, a kilkanaście zostało rannych. Ponadto w weekend rodzice i 21-letnia siostra zamachowca zostali odnalezieni martwi w mieszkaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim.

W ataku zginęły trzy Polki w wieku 47, 53 i 61 lat, 32-letni Brytyjczyk, 51-letnia Austriaczka i około 50-letni mężczyzna. Rannych zostało 16 osób, w tym 11 Polaków i pięciu obcokrajowców. Podczas interwencji postrzelonych zostało również dwóch policjantów: Jakub Kulik i Artur Morański. Po akcji trafili do szpitala, w szczególnie ciężkim stanie był pierwszy z nich. Funkcjonariusze przeszli operacje i obaj zostali już wybudzeni ze śpiączki. Wiadomo nawet, jakie były pierwsze słowa Artura Morańskiego chwilę po wybudzeniu.

W momencie interwencji mundurowych nastąpiła wymiana ognia między nimi a napastnikiem. Zamachowiec również został postrzelony i zatrzymany. W stanie ciężkim trafił do szpitala. W poniedziałek rano małopolska policja poinformowała, że Michał O. nie żyje. Zamachowiec z Krakowa zmarł 9 listopada o godz. 4:30. Prokuratura Krajowa podkreśla, że śmierć nie wstrzymuje śledztwa.