Anders Breivik na komputerze Oksińskiego. Minister ujawnił, co znaleziono Fot. naTemat.pl

W komputerze sprawcy strzelaniny w Krakowie znaleziono strony poświęcone Andersowi Breivikowi, który zabił 77 osób w Norwegii. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek przekazał nowe fakty. W samochodzie zamachowca znaleziono tłumik.

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Żurek mówił o tych ustaleniach we wtorek w Radiu Kraków. Wyjaśnił, że służby sprawdziły komputer sprawcy. Znalazły w nim ślady odwiedzania stron o Andersie Breiviku, który w 2011 roku zabił 77 osób w Norwegii. Do zamachów doszło w Oslo i na wyspie Utøya. Zgodnie z decyzją, jaką podjął sąd w Norwegii, Anders Breivik nie wyjdzie wcześniej z więzienia.

Ślady po Breiviku w komputerze zamachowca z Krakowa

– Mogę już potwierdzić pewne informacje, dlatego że służby mają dostęp do komputera sprawcy. Rzeczywiście widać odwiedzanie stron, które dotyczyły Andersa Breivika, czyli prawicowego ekstremisty, który dopuścił się masakry dramatycznej na wyspie Utoya – powiedział minister sprawiedliwości.

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Śledczy zabezpieczyli również miejsce pracy mężczyzny. Jak zaznaczył Żurek, znaleziono tam symbole, które mogą wskazywać na związki sprawcy z prawicowym ekstremizmem.

– Tam też jest symbolika, która może wskazywać na ten wątek (prawicowego ekstremizmu). Więc ten prawicowy ekstremizm to jest jedno – mówił. W samochodzie zamachowca znaleziono tłumik.

Już w niedzielę stało się jasne, że Żurek ma pewne dowody ws. zamachu w Krakowie. Jak mówił wtedy w TVP, rzucają one głębsze światło na cały ten dramat.

– Bardzo wiele dowodów jest zgromadzonych, ale poddajemy je cały czas analizie, państwo będziecie na bieżąco informowani. Sprawca nie żyje i normalnie postępowanie wobec niego powinno się umorzyć. My i tak prowadzimy to postępowanie pod kątem szerszym, to znaczy: jakie miał kontakty, czy działał sam, czy coś go inspirowało bardziej, czy mniej. Musimy to poznać bardzo głęboko – dodał Waldemar Żurek.

Flaga Gadsdena w mieszkaniu zamachowca

Prokuratorzy spędzili kilkanaście godzin w pokoju zamachowca z Krakowa, przeszukując i zabezpieczając różne przedmioty. Rzecznik PK prok. Przemysław Nowak ujawnił, że znajdowała się tam m.in. żółta flaga z wężem. Ta tzw. flaga Gadsdena w pokoju Michała Oksińskiego zwróciła uwagę śledczych, a prokurator wspomniał o jej symbolice.

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– To flaga historyczna z XVIII wieku ze Stanów Zjednoczonych. Jest na niej wizerunek grzechotnika na żółtym tle. Flaga ta czy symbolika ma różne znaczenia: wolnościowe, buntu przeciwko władzy. Natomiast w różnych grupach, ta flaga niekoniecznie ma negatywne konotacje. Nie było tam symboliki, którą kojarzymy z jakimś nurtem skrajnie prawicowym, czy skrajnie lewicowym. Ta flaga nie jest powszechnie znana (...) jest używana do różnych celów. Między innymi znalazła się na okładce jednej z płyt Metalliki – mówił prokurator.

– Widziałem zdjęcie, ona była w centralnym punkcie pokoju, więc jakąś uwagę do niej przywiązywał (zamachowiec – przyp. red.) – wskazał.

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Tragedia w Krakowie

Jak pisaliśmy w naTemat, do tragicznych wydarzeń doszło w sobotę, 7 listopada po godz. 15:00. Michał Oksiński wjechał samochodem na Rynek Główny w Krakowie i zaczął strzelać. Zginęło 6 osób, a 16 zostało rannych, w tym dwóch policjantów.