KUL reaguje po oburzającym wpisie swojej pracownicy ws. rodziny zamachowca z Krakowa. Fot. Shutterstock.com

Wykładowczyni Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego zamieściła w sieci oburzający wpis, komentując informację o odkryciu w mieszkaniu Michała Oksińskiego trzech ciał członków jego rodziny. Uczelnia stanowczo zareagowała na zachowanie swojej pracownicy i czeka ją teraz postępowanie dyscyplinarne.

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Po tragicznych wydarzeniach z Krakowa w przestrzeni medialnej pojawił się ogrom bulwersujących lub siejących dezinformację komentarzy. Na skutek tego m.in. KRRiT bierze się za TV Republika, ponieważ po relacji Sakiewicza wpłynęło ponad 5 tys. skarg. Oburzający wpis zamieściła także wykładowczyni KUL, na co szybko zareagowały władze uniwersytetu.

Skandaliczny wpis o rodzinie zamachowca z Krakowa. KUL zapowiada konsekwencje wobec wykładowczyni

W weekend poinformowano, że w mieszkaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim odnaleziono trzy ciała bliskich Michała Oksińskiego. Do pierwszych doniesień na ten temat odniosła się na Facebooku Katarzyna Pejda. Sprawę nagłośnił w niedzielę Rafał Mekler, działacz Konfederacji z Lublina. Udostępnił on zrzuty ekranu, na których widać komentarz zamieszczony przez kobietę o treści: "trzy głosy na konfę mniej".

Jej wpis szybko spotkał się z reakcją jednego z internautów, który zapytał: "pani tak poważnie? To się w głowie nie mieści. W obliczu tragedii pisać taki komentarz...". Użytkowniczka nie wycofała się jednak ze swoich słów i odpowiedziała: "Tak, na poważnie. Tragedia rozegrała się w Krakowie, a nie w gnieździe, które wychowało tego szczura".

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Szybko okazało się, że dr Katarzyna Pejda pracuje jako adiunkt w II Katedrze Sinologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Działacz Konfederacji poprosił władze uczelni o stanowisko w tej sprawie. Odpowiedź KUL nadeszła w poniedziałek 9 listopada. Na oficjalnym profilu uniwersytetu zamieszczono komentarz, w którym władze stanowczo odcięły się od słów swojej pracownicy.

"Wskazane wpisy nie licują nie tylko z wykonywanym zawodem nauczyciela akademickiego, one nie przystoją po prostu człowiekowi. Ubolewamy, że pojawiły się w przestrzeni publicznej. Do takiej sytuacji nigdy nie powinno dojść. Z całą stanowczością potępiamy tego typu słowa, niezależnie z czyich ust one padają" – napisano. Następnie poinformowano również o konkretnych krokach podjętych wobec wykładowczyni.

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"Reakcja władz wydziału, na którym pracuje pani doktor była natychmiastowa. Jak tylko dotarła do nas informacja o wpisach, dziekan wydziału przeprowadził z panią pilną rozmowę, prosząc o usunięcie wpisów. Dziś z samego rana natomiast na ręce rektora, dziekan skierował wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec wskazanej pracownicy. Sprawa została już przekazana do natychmiastowego rozpoznania przez rzecznika dyscyplinarnego" – przekazała uczelnia.

Tragedia na krakowskim rynku, która wstrząsnęła całą Polską

Przypomnijmy, że do tragicznych wydarzeń – strzelaniny w centrum Krakowa – doszło w sobotę 7 listopada po godz. 15:00. Michał Oksiński wjechał samochodem na Rynek Główny w Krakowie i zaczął strzelać do przechodniów. Zginęło 6 osób, a kilkanaście zostało rannych. Ponadto w weekend rodzice i 21-letnia siostra zamachowca zostali odnalezieni martwi w mieszkaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim.

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Ofiarami zamachu w Krakowie są trzy Polki w wieku 47, 53 i 61 lat, 32-letni Brytyjczyk, 51-letnia Austriaczka i około 50-letni mężczyzna. Rannych zostało 16 osób, w tym 11 Polaków i pięciu obcokrajowców. Podczas interwencji postrzelonych zostało również dwóch policjantów: Jakub Kulik i Artur Morański. Po akcji trafili do szpitala, w szczególnie ciężkim stanie był pierwszy z nich. Funkcjonariusze przeszli operacje i obaj zostali już wybudzeni ze śpiączki. Wiadomo nawet, jakie były pierwsze słowa Artura Morańskiego chwilę po wybudzeniu.