Tusk ogłasza "początek nowej ery". Chodzi o Trybunał Konstytucyjny. Fot. naTemat

Podczas wtorkowego posiedzenia rządu Donald Tusk zapowiedział, że uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zmiany regulaminu instytucji zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym. Premier nazwał tę decyzję "początkiem nowej ery".

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– Będę miał dzisiaj okazję podjąć decyzję po raz pierwszy od lat, z czystym sumieniem o publikacji decyzji Trybunału Konstytucyjnego – powiedział Donald Tusk.

I kontynuował: "Trybunał zaczął pracę i dzisiaj to otrzymam z Trybunału Konstytucyjnego do publikacji w Dzienniku Urzędowym uchwałę Zgromadzenia Ogólnego Sędziów, która dotyczy zmiany regulaminu Trybunału. Będzie to usprawniało jego pracę".

Tusk ogłasza "początek nowej ery" ws. TK

Tusk podkreślił, że będzie to pierwsza od lat publikacja rozstrzygnięcia Trybunału, który określił jako prawidłowo obsadzony.

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– Jestem przekonany, na razie pewnie jeszcze nie wszystkie emocje wygasną, ale chyba mogę dzisiaj uroczyście ogłosić początek nowej ery prawidłowo wybranego Trybunału Konstytucyjnego – powiedział premier.

Szef rządu podziękował też sędziom za doprowadzenie do uporządkowania sytuacji w instytucji. Wspomniał przy tym o przeszkodach, emocjach i agresji, z którymi mieli się mierzyć. – Mam nadzieję, że to będzie symboliczny koniec wojny o Trybunał Konstytucyjny – podsumował Donald Tusk.

Jak pisaliśmy w naTemat, spór o kierownictwo Trybunału zaostrzył się 30 października. Tego dnia Anna Korwin-Piotrowska, sędzia z najdłuższym stażem w TK, przejęła kierowanie instytucją. Zdecydowała też o przerwie w wykonywaniu obowiązków przez prezesa Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

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Wywołało to spór polityczny. A chaos z Trybunałem kosztuje miliardy, bo odbija się także na gospodarce. Karol Nawrocki przerwał wówczas podróż do Senegalu i wrócił do Warszawy (samolot Nawrockiego nagle zawrócił nad Hiszpanią). Po przylocie spotkał się z pierwszym prezesem Sądu Najwyższego Zbigniewem Kapińskim, a następnie Nawrocki wdarł się do TK.

Kolejnym etapem konfliktu było wtorkowe Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK, zwołane przez Korwin-Piotrowską. Sprawę poruszono też podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Prezydent powiedział wtedy, że w Trybunale doszło do poważnego kryzysu konstytucyjnego. Odpowiedzialnością za sytuację obarczył premiera Donalda Tuska.

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Prof. Matczak w "naTemat na żywo" o TK

Do sporu o Trybunał Konstytucyjny odniósł się również prof. Matczak w "naTemat na żywo". Prawnik przypomniał, że TK powinien pełnić funkcję niezależnego recenzenta działań parlamentu. – W normalnych demokracjach, gdzie mamy niezależny Trybunał Konstytucyjny, niezależny sąd konstytucyjny, trwa rozmowa równego z równym – zauważył.

Matczak krytycznie ocenił działania PiS po 2015 roku, które jego zdaniem doprowadziły do osłabienia niezależności Trybunału. Zwrócił jednak uwagę, że zastrzeżenia budzi również sposób podejmowania prób naprawienia sytuacji.

– Stało się źle, bo sposób naprawy tego problemu został przez wielu polskich obywateli postrzegany jako gorszy niż to, co się naprawia – stwierdził. Nawiązał w ten sposób do wydarzeń z 30 października i obecności policji pod siedzibą TK.