Szef MON wybuczany na Placu Piłsudskiego. Fot. screen/Kancelaria Prezydenta RP

Karol Nawrocki podczas obchodów 11 listopada mówił o Trybunale Konstytucyjnym, ale też o Berlinie, Moskwie i błędach dawnych elit politycznych. Na jego historyczne odniesienia odpowiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, który przypomniał o liberum veto. Podczas wystąpienia szefa MON na Placu Piłsudskiego rozległy się gwizdy i buczenie.

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W swoim przemówieniu Karol Nawrocki podkreślał, że polska suwerenność, niepodległość i konstytucyjny ustrój państwa nie powinny być przedmiotem sporów partyjnych. Prezydent przypomniał, że spór o TK trwa od dziesięciu lat. Zaznaczył, że nie może pochwalić się jego rozwiązaniem, a wydarzenia z ostatnich tygodni jeszcze bardziej zaszkodziły wizerunkowi instytucji.

Nawrocki o Trybunale Konstytucyjnym. "Wolny naród zasługuje na wolny Trybunał"

– Wolny naród zasługuje na wolny Trybunał Konstytucyjny, wolny od kordonów policji, ale wolny także od polityków. Stać nas na to – powiedział Nawrocki. To nawiązanie do policji, która od 30 października zabezpiecza siedzibę TK. Zawieszony prezes Bogdan Święczkowski straszył nawet policjantów pod TK odpowiedzialnością karną.

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Nawrocki zaapelował też o wspólne działania na rzecz odbudowy Trybunału, który powinien służyć państwu i konstytucji, a nie kolejnym większościom parlamentarnym. Mówił też o bezpieczeństwie Polski. Podkreślił, że ta kwestia nie powinna być przedmiotem sporów politycznych. Skrytykował również stan finansów publicznych i zaapelował do ministra Andrzeja Domańskiego o lepszą pracę na rzecz kraju. Faktycznie, według agencji S&P rating Polski zagrożony jest z powodu wysokiego deficytu i rosnącego długu.

Prezydent mówił też o przyczynach upadku dawnej Rzeczypospolitej. Jego zdaniem dużą rolę odegrały konflikty między magnatami i politykami. Nawrocki zwrócił uwagę, że część ówczesnych elit uważała się za właścicieli państwa i jedynych obrońców polskiej wolności.

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Jak mówił, gdy wybrany w wolnej elekcji król nie zgadzał się z magnatami, ci wypowiadali mu "wojnę totalną", szukając przy tym wsparcia za granicą. – Oglądając się, niestety, także na obce stolice i obce państwa. Na Berlin, na Moskwę – mówił prezydent.

Do tych słów odniósł się później Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON przyznał, że konflikty między magnatami i oglądanie się na zagraniczne stolice przyczyniły się do upadku państwa. Zwrócił jednak uwagę na jeszcze jeden historyczny problem.

– Do rozpadu i upadku Rzeczypospolitej doprowadziło coś, co było zaprzeczeniem wolności, choć wolność miało w nazwie: liberum veto – powiedział wicepremier.

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Jak wyjaśniał, chodziło o nadużywanie prawa sprzeciwu i wykorzystywanie go bez umiaru. Zaapelował, by współczesna Polska nie powtarzała błędów z przeszłości. Warto zauważyć, że szef ludowców ma też własny pomysł na zakończenie sporu o Trybunał: chce zmiany konstytucji i resetu TK.

Gwizdy i buczenie podczas przemówienia Kosiniaka-Kamysza

Wystąpienie szefa MON od początku zakłócały gwizdy i buczenie części osób zgromadzonych na Placu Piłsudskiego. Kosiniak-Kamysz rozpoczął przemówienie od przywołania słów Wincentego Witosa o jedności narodu.

– W chwili krytycznej naród odnalazł w sobie ducha jedności. Jedność stała się zwycięstwa fundamentem. Tę jedność musimy utrzymać – mówił.

Odniósł się też do reakcji zgromadzonych. – Ten rytualny krzyk, który na każdych tego typu uroczystościach, kiedy mam okazję przemawiać, się pojawia, nie budzi we mnie ani lęku, ale nie budzi też gniewu – skomentował. Gwizdy na placu Piłsudskiego 11 listopada spotkały go także przed rokiem.

Następnie zwrócił się do zgromadzonych, przypominając, że wszyscy są Polakami i współgospodarzami kraju. Przywołał też słowa Wojciecha Korfantego: – Polskę buduje się pracą, a nie krzykiem.

Wicepremier dodał, że odgłosy niezadowolenia nie są dla niego powodem do strachu, ale mogą cieszyć przeciwników Polski na Kremlu.

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Tusk zaprosił Nawrockiego na Wigilię

Kilka godzin wcześniej premier Donald Tusk podczas obchodów Święta Niepodległości w Szczecinie zwrócił się bezpośrednio do prezydenta. Zaproponował mu spotkanie w swoim domu w Sopocie i wspólne spędzenie czasu przed Bożym Narodzeniem. To nawiązanie do niedoszłego spotkania Donalda Tuska z Karolem Nawrockim w sprawie TK, które premier proponował na początku listopada.

– Panie Prezydencie, mieliśmy się spotkać. Trochę czekałem na to zaproszenie, ale od serca w takim razie, nie czekając dłużej, chcę zaprosić pana razem z małżonką, z rodziną, z dziećmi do mnie do domu w Sopocie. Podzielmy się opłatkiem przed Wigilią. Porozmawiajmy, jak to się kiedyś mówiło, jak Polak z Polakiem – powiedział premier.