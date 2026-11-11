Kolejne starcie Tusk-Nawrocki. Fot. KPRM / YouTube.com

Karol Nawrocki wykorzystał obchody Święta Niepodległości, by publicznie skrytykować ministra finansów Andrzeja Domańskiego. Na słowa prezydenta zareagowali Donald Tusk i Władysław Kosiniak-Kamysz. Premier zarzucił mu, że nawet 11 listopada nie potrafił zrezygnować z politycznych podziałów. Z kolei szef MON przypomniał, że Andrzej Domański zbudował największy budżet dla polskiej armii.

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Karol Nawrocki w trakcie obchodów 11 listopada w Warszawie skrytykował ministra finansów. – Wiem, uśmiechając się do ministra Andrzeja Domańskiego, że wasza praca nie ma nic wspólnego z niechlubnymi decyzjami, fatalną sytuacją polskich finansów publicznych i pracą ministra Domańskiego – mówił prezydent, prosząc go o to, by wykonywał "lepszą pracę dla Rzeczpospolitej Polskiej".

Na jego słowa zareagowali Donald Tusk i Władysław Kosiniak-Kamysz. "Chociaż w tym jednym dniu mógł próbować Polaków nie dzielić, a łączyć. Szkoda" – napisał premier na X.

– Andrzej Domański jest tym ministrem, który w historii zbudował budżet największy dla polskiej armii, za co mu bardzo dziękuję – tak jednego z czołowych polityków KO bronił z kolei szef MON.

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Prezydent komentował też konflikt wokół TK

– Po tych 10 latach, w ostatnich tygodniach zupełnie pogrzebano prestiż TK, który musimy wspólnym wysiłkiem, panowie premierzy, państwo marszałkowie, wspólnym wysiłkiem i odpowiedzialnością za przyszłość Polski, odbudować – apelował Karol Nawrocki w trakcie przemówienia.

– Wierzę głęboko w dniu Niepodległości, patrząc i na prawą stronę, i na lewą stronę, dzisiejszych naszych gości, że w kolejnych latach uda nam się, w miesiącach, tygodniach, uzdrowić TK i oddać go wolnym obywatelom państwa polskiego, aby służył państwu i Konstytucji, a nie aby służył kolejnym większościom parlamentarnym i partiom politycznym – dodał prezydent.

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W trakcie obchodów Karol Nawrocki wspomniał też o tym, że "Polacy nie potrzebują silnego i sprawnego państwa do tego, aby pod płaszczem troski ograniczać wolność i suwerenność obywateli państwa polskiego", a "silne i sprawne państwo", ma sprawiać, by obywatele czuli się bezpiecznie, żyli w "dobrobycie, w wolności i suwerenności".

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Wcześniej Donald Tusk wyciągnął rękę do prezydenta

Premier wygłosił dziś rano przemówienie, w którym wspominał o "wielkiej szkodzie, jaką była Targowica" i apelowało o to, by "uporać się z tym, co wewnątrz może zagrażać polskiej wolności i niepodległości". – Niech nigdy żaden Polak ręki nie podnosi na Polaka. Niech nigdy w Polsce nie dojdzie do rozlewu krwi – mówił polityk.

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Po chwili Donald Tusk zwrócił się do Karola Nawrockiego. – Panie prezydencie, mieliśmy się spotkać. Trochę czekałem na to zaproszenie, ale od serca w takim razie, nie czekając dłużej, chcę zaprosić pana, razem z małżonką, z rodziną, z dziećmi do mnie, do domu w Sopocie – mówił.