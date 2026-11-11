Elon Musk przedawkował internet Fot. Shutterstock / zrzuty ekranu X / montaż: naTemat

Elon Musk zachwycił się artykułem niemieckiego reżysera i udostępniał wpisy kwestionujące ustalenia dotyczące poglądów zamachowca z Krakowa. Tymczasem kolejne doniesienia śledczych rzucają na rozpowszechnianą przez miliardera narrację zupełnie inne światło.

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"Wnikliwe" – takim pojedynczym słowem Elon Musk skomentował artykuł na platformie X, którego tytuł to "Strzelanina w Krakowie a medialna interpretacja rzeczywistości". Co przykuło uwagę szefa Tesli i Starlinka?

Artykuł, o którym mowa, został napisany przez reżysera Uwe Bolla z Niemiec. Jest on autorem bardzo licznych, choć niekoniecznie popularnych produkcji, w tym wielu adaptacji gier. Niekiedy pojawiają się w nich wątki polityczne. Dla przykładu, jego nowy film – Citizen Vigilante – nie przeszedł pomyślnie certyfikacji wiekowej w Niemczech ze względu na podżeganie przemocy wobec imigrantów.

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Uwe Boll w swoim wpisie "obnaża" motywy sprawcy Michała Oksińskiego i wskazuje, że ten nie atakował osób czarnoskórych ani pochodzenia arabskiego. Reżyser twierdzi, że dochodzi do fałszowania statystyk odnoszących się do zbrodni i wykorzystuje przykład Krakowa do całej tyrady politycznej, w której narzeka na to, że komentatorzy polityczni nie są bezstronni, powiela kremlowskie stanowisko ws. Ukrainy (choć w wersji "light" – Putin jest agresorem, ale NATO go prowokowało), zachwala ze wszystkich sił Republikanów i stwierdza – tu warto będzie posłużyć się bezpośrednim cytatem – "to, co dzieje się w Strefie Gazy, nie jest ludobójstwem". Czym więc jest według pana Bolla? "Tragicznym bilansem". Dość jednak o filmowcu, wróćmy do głównego bohatera – Elona Muska.

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Elon Musk odleciał niczym Starlink

Musk nie tylko skomentował artykuł odnoszący się do zamachu w Krakowie, ale też "podawał dalej" wpisy, które zawierały dość osobliwe informacje. Można dowiedzieć się z nich m.in., że:

"Zabójca był g*jem-komunistą" . "Strzelec z Krakowa był proaborcyjnym, pro-LGBT lewicowym ekstremistą, który nienawidził chrześcijaństwa" i doprecyzowanie: "tacy ludzie są chorzy na głowę" . BBC kłamie, a rację mają komentatorzy, którzy mają uważać, że strzelec "był radykałem skrajnej lewicy popierającym komunizm" . "Cały świat powtarza kłamstwo", a europoseł kwestionuje narrację o skrajnie prawicowych motywach sprawcy. Doprecyzujmy, że europosłem tym jest Hermann Tertsch , który nie ukrywa sympatii do generała Franco i jest wiceszefem skrajnie prawicowej partii VOX.

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Skoro już o Hermanie Tertschu mowa – polityk krytykuje rząd Donalda Tuska, który według niego nakazał usunąć konto na Facebooku należące do mordercy. Według niego to, co znajduje się na wcześniej wspomnianym profilu "niszczy wszystkie próby przedstawienia go jako 'ultraprawicowego' i sugerowania bliskości z patriotycznymi, konserwatywnymi siłami, które pod wodzą prezydenta Karola Nawrockiego tworzą opór wobec prób zamachu stanu".

Biznesmen podał dalej również wpis innego użytkownika, który pytał chatbota Grok o dowody na "ultraprawicowe" poglądy sprawcy zamachu. Grok potwierdził, powołując się na Marcina Kierwińskiego, ale stwierdził też, że minister wyjaśnił na późniejszym etapie, że była to hipoteza robocza. Grok zwrócił uwagę, że "sprawdzenie aktywności online podejrzanego nie wykazało powiązań z partiami ani grupami skrajnie prawicowymi", a także, że "nie opublikowano żadnego manifestu ani konkretnych publicznych dowodów na ideologię".

I choć to drugie w tej chwili wciąż jest prawdą, to informacje o braku powiązań, które przytacza AI, warto zweryfikować z późniejszym przekazem służb. Bo dopiero wtedy można dostrzec luki w logice tworzonego m.in. przez Muska obrazu sytuacji.

Dalsza część artykułu poniżej.

"Silny wątek prawicowego ekstremizmu"

Choć Marcin Kierwiński tonował swoją pierwotną wypowiedź na temat zamachowca, późniejsze doniesienia częściowo potwierdzają jego wersję.

Waldemar Żurek mówił niedawno o "silnym wątku prawicowego ekstremizmu", powołując się na ustalenia śledczych. W komputerze sprawcy znaleziono strony poświęcone Andersowi Breivikowi, który jest jednym z najbardziej znanych przykładów ultraprawicowego ekstremizmu. Z innych odniesień ideowych wskazywany jest napis GGER oznaczający Good Game Elliot Rodger (Elliot Rodger był mordercą, którego manifest miał wkład w powstanie subkultury inceli) i flaga Gadsdena, która utożsamiana jest z ruchami liberalnymi.

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