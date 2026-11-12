Krakowska policja punktuje zarzuty po tragedii. Fot. naTemat

Małopolska policja odniosła się do informacji, że 7 listopada, w dniu zamachu na krakowskim Rynku Głównym, w całym mieście służbę pełniło tylko 128 funkcjonariuszy. Komenda wyjaśnia, że liczba ta nie uwzględniała wszystkich policjantów pracujących wtedy w Krakowie. Podała też, ilu mundurowych ruszyło do akcji po ataku.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Portal Niezależna.pl, powołując się na dane Komendy Wojewódzkiej Policji, podał, że 7 listopada w Krakowie służbę pełniło 128 policjantów w 64 patrolach. Byli wśród nich funkcjonariusze prewencji, wywiadowcy, dzielnicowi i policjanci drogówki.

Portal ustalił również, że 7 listopada Komisariat Policji I w Krakowie skierował do patroli 12 funkcjonariuszy ogniwa patrolowo-wywiadowczego. Między godz. 14.30 a 15 na Starym Mieście służbę pełniło 10 policjantów w pięciu mobilnych patrolach. Kolejny funkcjonariusz znajdował się na stałym posterunku przy konsulatach na ul. Stolarskiej.

REKLAMA

128 policjantów na służbie w Krakowie? Małopolska policja prostuje dane Niezależnej

Do publikacji odniosła się Małopolska Policja. W opublikowanym oświadczeniu podkreśliła, że przedstawianie liczby 128 jako pełnej obsady policyjnej w Krakowie jest błędne. Pytanie dziennikarzy dotyczyło wyłącznie funkcjonariuszy pionu prewencji.

Komenda zaznaczyła, że do uzyskania pełnej liczby policjantów pełniących tego dnia służbę w mieście należałoby doliczyć również funkcjonariuszy pionu operacyjnego Komendy Miejskiej Policji, poszczególnych komisariatów oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

REKLAMA

"Ze względu jednak na charakter ich służby ich dokładna liczba jest informacją poufną" – wyjaśniono w komunikacie.

Przypomnijmy, że o godz. 15:01 na Rynek Główny od strony ul. Siennej wjechał radiowóz patrolujący ten rejon. Policjanci zauważyli czarne subaru i rozpoczęli pościg. Do akcji włączano kolejne załogi, które wcześniej obsługiwały inne zgłoszenia. Między godz. 14.59 a 15.07 na Rynku pojawiły się cztery załogi radiowozów. Był wśród nich patrol drogówki, trzyosobowa załoga sztabu policji, patrol z Komisariatu Policji I oraz czteroosobowa załoga prewencji z tej samej jednostki.

REKLAMA

Z danych przekazanych przez policję wynika, że w ciągu pierwszych 10 minut do działań skierowano 12 patroli, a po pół godzinie było ich już 20. Łącznie do obsługi zdarzenia zadysponowano 1167 funkcjonariuszy. Zajmowali się oni m.in. poszukiwaniem informacji o kolejnych zagrożeniach, udzielaniem pomocy rannym, zabezpieczaniem miejsca ataku i działaniami w rejonie zatrzymania sprawcy.

Policja przekazała również informacje o działaniach w okolicy skrzyżowania ul. Stradomskiej i Dietla. Między godz. 15.03 a 15.21 pracowało tam 15 załóg radiowozów, w tym trzy patrole patrolowo-interwencyjne i patrol ruchu drogowego.

Policjanci z Krakowa pojechali do Warszawy. Komenda tłumaczy decyzję

W publikacji Niezależnej poruszono również kwestię wyjazdu funkcjonariuszy krakowskiego oddziału prewencji do Warszawy. 7 listopada skierowano tam 141 policjantów. Portal zaznaczył, że Komenda Miejska Policji w Krakowie, która dysponuje 2030 etatami policyjnymi, nie wysłała tego dnia do stolicy żadnego funkcjonariusza.

Małopolska policja wyjaśniła, że do Warszawy pojechali policjanci Oddziału Prewencji podlegającego Komendzie Wojewódzkiej Policji, a nie Komendzie Miejskiej.

Komenda twierdzi, że liczba policjantów skierowanych tego dnia do służby w Krakowie była wystarczająca. Jak zapewnia, funkcjonariusze mogli szybko reagować na zgłoszenia mieszkańców. Policja zarzuciła też autorom publikacji błędne odczytanie przekazanych danych.

"Chcemy wierzyć, że całkowicie błędna analiza i idące za tym błędne wnioski dotyczące ilości policjantów wynikają tylko i wyłącznie z nieznajomości specyfiki naszej służby" – napisano w oświadczeniu.

REKLAMA

Tomasz Sakiewicz pytał, gdzie jest policja. Po jego relacji wpłynęły tysiące skarg

Przypomnijmy, że wcześniej wiele emocji wywołała relacja Tomasza Sakiewicza po strzelaninie w centrum Krakowa. Naczelny TV Republika, który był niedaleko miejsca tragedii w Krakowie, patrzył prosto w obiektyw i z grobową miną pytał: "Gdzie jest policja?".

A potem z pełnym przekonaniem brnął w narrację, że na miejscu nie ma ani jednego mundurowego, ponieważ "wszystkie rezerwy policji zostały wywiezione do Warszawy". Przechodzący obok mężczyzna nie wytrzymał tyrady Sakiewicza, rzucając prosto w kadr: "Co za bzdury pan gadasz!". Szef TV Republika, niewzruszony tym faktem, skwitował to słowami: "Nie widać ani jednego policjanta, widać za to bardzo agresywnych ludzi".

REKLAMA

Relacja wywołała falę krytycznych komentarzy w mediach społecznościowych. Do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji po relacji Sakiewicza wpłynęło ponad 5 tys. skarg dotyczących materiału TV Republika.

Przewodnicząca KRRiT Agnieszka Glapiak rozpoczęła postępowanie wyjaśniające. Część polityków domagała się również odebrania stacji koncesji. Sakiewicz sugerował także, że za strzelaniną mogli stać cudzoziemcy. Śledczy ustalili jednak, że zamachu w Krakowie dokonał Michał Oksiński, 24-letni Polak z województwa świętokrzyskiego. W mieszkaniu zamachowca z Krakowa znaleziono ciała jego rodziców i siostry.

REKLAMA