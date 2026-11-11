Race, narkotyki i drony. Kilkadziesiąt osób w kajdanach po Marszu Niepodległości Fot. x.com / Reuters (screen)

Święto Niepodległości w Warszawie bez poważniejszych starć i zamieszek, choć funkcjonariusze mieli pełne ręce roboty. Komenda Stołeczna Policji poinformowała o pierwszych zatrzymaniach podczas tegorocznego Marszu Niepodległości. Powody? Nielegalne odpalanie rac, posiadanie narkotyków oraz łamanie zakazu lotów dronami nad centrum stolicy.

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W pochodzie, w którym pojawił się m.in. prezydent Karol Nawrocki, nie doszło do powtórki dramatycznych zamieszek z przeszłości. Mimo apeli o przestrzeganie prawa, policyjne kajdanki zatrzasnęły się na rękach kiludziesięciu osób z narkotykami, łamiących zakazy pirotechniczne oraz pilotów nieautoryzowanych bezzałogowców.

Bez zamieszek, ale z zatrzymaniami. Policja podsumowuje zabezpieczenie Marszu Niepodległości

Tegoroczny Marsz Niepodległości, który 11 listopada przeszedł tradycyjną trasą z ronda Dmowskiego na błonia stadionu PGE Narodowego, przebiegł bez poważniejszych starć fizycznych i incydentów zagrażających bezpieczeństwu państwa. Mimo to funkcjonariusze policji musieli wielokrotnie interweniować, a w policyjnych radiowozach znalazły się pierwsze zatrzymane osoby. Po zamachu w Krakowie Marsz Niepodległości pod nadzorem był jednym z najważniejszych zadań służb w tym roku.

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Race, narkotyki i drony. Za co zatrzymywała policja na Marszu Niepodległości?

Z podsumowania warszawskiej policji wynika, że zatrzymano na razie ok. 60 osób, z czego przynajmniej 41 złamało ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii, sześć osób było poszukiwanych, a cztery złamały zakaz lotów dronami. Funkcjonariusze dodają, że przy 86 osobach znaleziono różnego rodzaju środki pirotechniczne. Policjanci zabezpieczyli ponad 450 sztuk takich wyrobów.

To nie nowość – również dwa lata temu narkotyki były największym problemem Marszu Niepodległości.

Frekwencja na Marszu Niepodległości 2026: milionowa iluzja czy ćwierć miliona?

Jak co roku punktem zapalnym okazały się rozbieżności dotyczące liczby uczestników pochodu. Przedstawiciele Stowarzyszenia Marsz Niepodległości niemal natychmiast po ruszeniu czoła kolumny ogłosili historyczny sukces frekwencyjny. Ze sceny padły deklaracje o "blisko milionie" uczestników, by chwilę później podbić stawkę twierdzeniem, że w pochodzie idzie "nawet pod milion ludzi".

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Zupełnie inaczej sytuację oceniają służby analityczne oraz policja. Wieczorem już wiadomo, ilu ludzi poszło w Marszu Niepodległości – przynajmniej według służb. Warszawski ratusz liczbę uczestników oszacował na około 200–250 tysięcy osób. To liczba zbliżona do frekwencji z lat 2018–2021, jednak daleka od politycznych deklaracji ze sceny.

Prezydent Nawrocki w tłumie, policja czuwa do nocy

Istotnym elementem tegorocznego pochodu była obecność polityków prawicy. W tłumie manifestantów pojawił się prezydent RP Karol Nawrocki, witany owacyjnie przez część zgromadzonych, w asyście funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa. Udział zapowiedział z wyprzedzeniem – Nawrocki ogłosił ws. Marszu Niepodległości, że pójdzie w nim "jak co roku".

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Cały 11 listopada pod specjalnym nadzorem upłynął w stolicy bez większych incydentów. Mimo że główne siły marszu dotarły już na błonia PGE Narodowego, gdzie zaplanowano koncerty i przemówienia końcowe, stołeczna policja nie obniża poziomu alertu.