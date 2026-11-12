Śnieg, ulewy i wichura uderzą jednocześnie na południu Polski Fot. Zrzut ekranu / wxcharts.com

IMGW wydał ostrzeżenia meteorologiczne przed śniegiem, silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu. Alerty dotyczą kilku województw i obowiązują w czwartek oraz piątek. Synoptycy wskazali konkretne powiaty, w których należy spodziewać się niebezpiecznej pogody.

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IMGW wydał ostrzeżenia meteorologiczne przed silnym wiatrem, opadami śniegu i intensywnym deszczem. Alerty dotyczą kilku województw. Część z nich obowiązuje od czwartku 12 listopada, a ostrzeżenia przed śniegiem dotyczą piątku 13 listopada.

Alerty IMGW dla kilku województw. Sprawdź, gdzie będą obowiązywać

Ostrzeżenie przed silnym wiatrem dotyczy przede wszystkim terenów nadmorskich. Na Pomorzu alerty obejmują powiaty: wejherowski, pucki, lęborski i słupski oraz miasto Słupsk. W województwie zachodniopomorskim zagrożone są powiaty sławieński, koszaliński, kołobrzeski, gryficki i kamieński, a także Koszalin i Świnoujście.

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W piątek 13 listopada obowiązywać będą ostrzeżenia przed opadami śniegu. W województwie małopolskim dotyczą powiatów: suskiego, nowotarskiego, tatrzańskiego, limanowskiego, nowosądeckiego i gorlickiego. Alert obejmuje również powiat żywiecki w województwie śląskim oraz część Podkarpacia: powiaty jasielski, krośnieński, sanocki, leski i bieszczadzki.

Alerty od IMGW

IMGW ogłasza alerty również przed intensywnymi opadami deszczu na Podkarpaciu. Ostrzeżenia dotyczą powiatów: jasielskiego, krośnieńskiego, sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego, brzozowskiego i przemyskiego, a także miast Krosna i Przemyśla. W pięciu pierwszych powiatach obowiązują zarówno ostrzeżenia przed śniegiem, jak i deszczem.

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Pierwsza prognoza pogody na Boże Narodzenie

Na pogodę w nadchodzących miesiącach może wpłynąć zjawisko El Niño, które namiesza w pogodzie na całym świecie. Amerykańscy klimatolodzy przewidują, że jego silna faza utrzyma się również na początku 2027 roku. Nie wiadomo jednak, jak wpłynie to na warunki pogodowe w Polsce. Według obecnych przewidywań średnia temperatura i suma opadów do końca grudnia powinny mieścić się w normie z lat 1991–2020.

O tym, jaka będzie zima 2026/2027 w Polsce, zdecyduje przede wszystkim kierunek napływu mas powietrza. Duże znaczenie będą miały również układy baryczne nad Atlantykiem i zmiany w wirze polarnym. Jeśli do naszego kraju dotrze cieplejsze powietrze z zachodu, temperatury będą wyższe. Napływ chłodnych mas z północy może przynieść większe mrozy, a wtedy przyda się wiedza, jak zapłacić mniej za ogrzewanie.

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Obecne prognozy wskazują, że początek grudnia przyniesie głównie deszcz i deszcz ze śniegiem. Pod koniec miesiąca pogoda może stać się bardziej zimowa, szczególnie na południu i wschodzie kraju oraz w górach.