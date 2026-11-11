Radosław Sikorski odpowiedział na słowa Karola Nawrockiego z obchodów 11 listopada. Fot. Flickr / MSZ / Konrad Laskowski

Wypowiedź Karola Nawrockiego z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości zahaczyła m.in. o sprawy teraźniejsze, czyli Trybunał Konstytucyjny lub finanse publiczne. Prezydent poruszył jednak także trochę historii, wskazując błędy dawnych elit politycznych, które miały doprowadzić do upadku państwa. Na te słowa prędko zareagował Radosław Sikorski i wytknął prezydentowi niespójność.

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W środę 11 listopada w całej Polsce trwają uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Zanim jednak rozpoczął się tegoroczny Marsz Niepodległości w Warszawie, na którym rozwinęli flagę z przekreślonym dostawcą jedzenia, Karol Nawrocki wygłosił przemówienie na placu marszałka Józefa Piłsudskiego w stolicy.

Karol Nawrocki o błędach dawnych elit politycznych. Radosław Sikorski przypomniał o weto

Karol Nawrocki w swoim wystąpieniu poruszył m.in. temat przyczyn upadku dawnej Rzeczypospolitej. Jego zdaniem dużą rolę odegrały konflikty między magnatami i politykami. Prezydent zwrócił uwagę, że część ówczesnych elit uważała się za właścicieli państwa i jedynych obrońców polskiej wolności. Jak mówił, gdy wybrany w wolnej elekcji król nie zgadzał się z magnatami, ci wypowiadali mu "wojnę totalną", szukając przy tym wsparcia za granicą.

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– Gdy król z wolnej elekcji miał inną wizję Rzeczypospolitej niż elity magnackie, to te elity wypowiadały wojnę totalną królowi, oglądając się niestety także na obce stolice i obce państwa. Na Berlin, na Moskwę – mówił Nawrocki.

Na te słowa prędko zareagował wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Za pośrednictwem mediów społecznościowych zarzucił prezydentowi niespójność w wypowiedzi.

"Pan prezydent w jednym przemówieniu raz jest młotem na elity, a raz królem, którego nie słucha magnateria. Moim zdaniem to niespójność. Zapomniał też dodać, że Pierwszą Rzeczpospolitą niszczyło nieodpowiedzialne wetowanie ustaw, często za poduszczeniem lobbystów i obcych państw" – napisał szef MSZ w serwisie X.

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W podobnym tonie na słowa Nawrockiego zareagował także obecny na obchodach z prezydentem Władysław Kosiniak-Kamysz, którego przemówienie zakłóciły jednak gwizdy na placu Piłsudskiego.

– Do rozpadu i upadku Rzeczypospolitej doprowadziło coś, co było zaprzeczeniem wolności, choć wolność miało w nazwie: liberum veto – mówił szef MON.

Nawrocki o Trybunale Konstytucyjnym i finansach. Tusk: Szkoda

Karol Nawrocki w swoim przemówieniu poruszył także sprawy teraźniejsze, a mianowicie stan polskich finansów publicznych. – Wiem, uśmiechając się do ministra Andrzeja Domańskiego, że wasza praca nie ma nic wspólnego z niechlubnymi decyzjami, fatalną sytuacją polskich finansów publicznych i pracą ministra Domańskiego – mówił prezydent, prosząc ministra finansów o to, by wykonywał "lepszą pracę dla Rzeczpospolitej Polskiej".

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Na te słowa zareagował z kolei Donald Tusk, który nie wytrzymał po przemówieniu Nawrockiego. "Chociaż w tym jednym dniu mógł próbować Polaków nie dzielić, a łączyć. Szkoda" – napisał premier w serwisie X. Przypomnijmy, że jeszcze wcześniej tego samego dnia Tusk zaprosił Nawrockiego na wigilię do Sopotu.

Karol Nawrocki w trakcie przemowy poruszył również temat sporu o Trybunał Konstytucyjny. – Po tych 10 latach, w ostatnich tygodniach zupełnie pogrzebano prestiż TK, który musimy wspólnym wysiłkiem, panowie premierzy, państwo marszałkowie, wspólnym wysiłkiem i odpowiedzialnością za przyszłość Polski, odbudować – apelował Karol Nawrocki w trakcie przemówienia.