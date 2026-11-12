Wiadomo, kiedy ZUS przestanie ścigać dłużników sprzed 1999 r. Fot. Shutterstock

Długi w ZUS sprzed 1999 roku wkrótce znikną, a wraz z nimi odsetki i koszty egzekucji. Zakład Ubezpieczeń Społecznych potwierdził, że całą procedurę przeprowadzi automatycznie. Nie oznacza to jednak, że każdy powinien cieszyć się z takiego rozwiązania. Mało tego – są osoby, którym zobowiązania wobec zakładu są na rękę.

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"Rada Ministrów przyjęła projekt deregulacyjny, który umorzy należności wobec ZUS powstałe przed 1999 r. Nie trzeba będzie składać żadnego wniosku – razem z długiem znikną m.in. odsetki i koszty egzekucji" – informowała Kancelaria Premiera jeszcze w sierpniu.

Egzekucja długów sprzed 1999 roku jest nieopłacalna. Samo ściąganie tych należności jest dużo bardziej kosztowne niż to, co z tych należności spływa do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, więc jest to po prostu ułatwienie życia tym osobom – mówił w sierpniu rzecznik rządu Adam Szłapka. Według KPRM procedury związane z odzyskiwaniem długów miały kosztować około 135 mln zł w perspektywie 10 lat. To niemal dziesięciokrotnie więcej niż spodziewane wpływy, które szacowane są na "zaledwie" 13,9 mln zł. Łączny bilans umorzonych długów to 315 mln zł.

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4 listopada prezydent zdecydował się na podpisanie ustawy. W Dzienniku Ustaw pojawiła się 9 listopada. Wiadomo, że umorzenie nastąpi 1 maja 2027 roku.

ZUS skasuje długi, ale "jest ważny szczegół"

12 listopada ZUS opublikował komunikat w sprawie dłużników. "ZUS umorzy należności, które powstały przed 1 stycznia 1999 r. Chodzi o zaległe składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Umorzenie obejmie również odsetki za zwłokę, dodatkowe opłaty, opłaty prolongacyjne oraz koszty upomnienia i egzekucji" – czytamy.

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ZUS potwierdza, że całą procedurę przeprowadzi samodzielnie, a osoby, które są objęte likwidacją długów, nie muszą składać wniosków. Nie ma jednak nic za darmo. Zakład apeluje, by uważać na przyszłą emeryturę.

"Umorzenie długu ma jednak swoją drugą stronę. Jeśli zaległości dotyczą składek na własne ubezpieczenia społeczne lub osoby współpracującej, ZUS nie uwzględni okresu objętego umorzeniem przy ustalaniu kapitału początkowego. Nie zaliczy go również przy ustalaniu prawa do emerytury, renty i innych świadczeń, których przyznanie zależy od okresów składkowych i nieskładkowych. Umorzone składki nie zwiększą też podstawy obliczenia emerytury". Komunikat prasowy ZUS fragment

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Reasumując – w przypadku zaległości za siebie lub osobę współpracującą dług znika, ale razem z nim znika okres składkowy. Oznacza to, że nie zostanie on uwzględniony w kapitale początkowym, w stażu potrzebnym do emerytury czy renty ani w podstawie świadczenia. Dobra wiadomość jest taka, że ten okres wliczy się (wyjątkowo) do stażu pracy.

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A co jeśli chcę mieć długi w ZUS?

Co ciekawe, ZUS przewiduje również sytuację, w której płatnik nie zamierza umarzać długów. "Osoba, która ma zadłużenie za siebie sprzed 1999 r. oraz osoba z nią współpracująca, mogą zrezygnować z umorzenia" – informuje zakład.

W takiej sytuacji trzeba monitorować portal eZUS i skrzynkę pocztową. To tam trafią powiadomienia o możliwości rezygnacji ze skasowania długu. Wówczas będzie można (w ciągu 30 dni) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umorzenia.

To sytuacja w stylu "wóz albo przewóz". ZUS zachęca, by dokładnie przemyśleć tę decyzję, bo terminu złożenia oświadczenia nie można przywrócić. Jeśli nie złożymy oświadczenia, nasze długi z automatu znikają.

W tym miejscu można zacząć się zastanawiać, po co ktoś miałby rezygnować z kasowania długu. Sprawa jest całkiem prosta – w niektórych przypadkach zwyczajnie nie będzie to opłacalne dla danego płatnika. Czasem spłata zadłużenia zamiast jego umorzenia może przełożyć się na wymierne korzyści finansowe w przyszłości.