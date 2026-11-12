Długi w ZUS sprzed 1999 roku wkrótce znikną, a wraz z nimi odsetki i koszty egzekucji. Zakład Ubezpieczeń Społecznych potwierdził, że całą procedurę przeprowadzi automatycznie. Nie oznacza to jednak, że każdy powinien cieszyć się z takiego rozwiązania. Mało tego – są osoby, którym zobowiązania wobec zakładu są na rękę.
"Rada Ministrów przyjęła projekt deregulacyjny, który umorzy należności wobec ZUS powstałe przed 1999 r. Nie trzeba będzie składać żadnego wniosku – razem z długiem znikną m.in. odsetki i koszty egzekucji" – informowała Kancelaria Premiera jeszcze w sierpniu.
Egzekucja długów sprzed 1999 roku jest nieopłacalna. Samo ściąganie tych należności jest dużo bardziej kosztowne niż to, co z tych należności spływa do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, więc jest to po prostu ułatwienie życia tym osobom – mówił w sierpniu rzecznik rządu Adam Szłapka. Według KPRM procedury związane z odzyskiwaniem długów miały kosztować około 135 mln zł w perspektywie 10 lat. To niemal dziesięciokrotnie więcej niż spodziewane wpływy, które szacowane są na "zaledwie" 13,9 mln zł. Łączny bilans umorzonych długów to 315 mln zł.
4 listopada prezydent zdecydował się na podpisanie ustawy. W Dzienniku Ustaw pojawiła się 9 listopada. Wiadomo, że umorzenie nastąpi 1 maja 2027 roku.
ZUS skasuje długi, ale "jest ważny szczegół"
12 listopada ZUS opublikował komunikat w sprawie dłużników. "ZUS umorzy należności, które powstały przed 1 stycznia 1999 r. Chodzi o zaległe składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Umorzenie obejmie również odsetki za zwłokę, dodatkowe opłaty, opłaty prolongacyjne oraz koszty upomnienia i egzekucji" – czytamy.
ZUS potwierdza, że całą procedurę przeprowadzi samodzielnie, a osoby, które są objęte likwidacją długów, nie muszą składać wniosków. Nie ma jednak nic za darmo. Zakład apeluje, by uważać na przyszłą emeryturę.
Komunikat prasowy ZUS
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Reasumując – w przypadku zaległości za siebie lub osobę współpracującą dług znika, ale razem z nim znika okres składkowy. Oznacza to, że nie zostanie on uwzględniony w kapitale początkowym, w stażu potrzebnym do emerytury czy renty ani w podstawie świadczenia. Dobra wiadomość jest taka, że ten okres wliczy się (wyjątkowo) do stażu pracy.
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A co jeśli chcę mieć długi w ZUS?
Co ciekawe, ZUS przewiduje również sytuację, w której płatnik nie zamierza umarzać długów. "Osoba, która ma zadłużenie za siebie sprzed 1999 r. oraz osoba z nią współpracująca, mogą zrezygnować z umorzenia" – informuje zakład.
W takiej sytuacji trzeba monitorować portal eZUS i skrzynkę pocztową. To tam trafią powiadomienia o możliwości rezygnacji ze skasowania długu. Wówczas będzie można (w ciągu 30 dni) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umorzenia.
To sytuacja w stylu "wóz albo przewóz". ZUS zachęca, by dokładnie przemyśleć tę decyzję, bo terminu złożenia oświadczenia nie można przywrócić. Jeśli nie złożymy oświadczenia, nasze długi z automatu znikają.
W tym miejscu można zacząć się zastanawiać, po co ktoś miałby rezygnować z kasowania długu. Sprawa jest całkiem prosta – w niektórych przypadkach zwyczajnie nie będzie to opłacalne dla danego płatnika. Czasem spłata zadłużenia zamiast jego umorzenia może przełożyć się na wymierne korzyści finansowe w przyszłości.