Strzelanina w Waszyngtonie. Media: jedna osoba nie żyje Fot. Shutterstock / Zdjęcie poglądowe

Dramatyczne sceny rozegrały się w czwartek w Waszyngtonie. Po strzelaninie w siłowni napastnik uciekł do budynku mieszkalnego i zabarykadował się na siódmym piętrze. Policja przez pewien czas prowadziła negocjacje, ale ostatecznie zdecydowała się na szturm. Wstępny bilans ataku to jedna ofiara śmiertelna i cztery osoby ranne. Wiadomo już, kim jest podejrzany.

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W czwartek rano (czasu amerykańskiego) w Waszyngtonie napastnik otworzył ogień w siłowni, po czym zabarykadował się w budynku mieszkalnym – przekazała agencja Reuters. Znany jest wstępny bilans ofiar – jedna osoba nie żyje, a cztery zostały ranne.

Wstępny przebieg zdarzenia również jest już znany. Napastnik najpierw zaczął strzelać wewnątrz siłowni, by potem wyjść na zewnątrz i otworzyć ogień na oślep.

Po ataku sprawca ukrył się w lokalu na siódmym piętrze. Policjantom udało się nawiązać z nim kontakt. W trakcie negocjacji funkcjonariusze zdecydowali się jednak na siłowe wejście do mieszkania. Z ich relacji wynika, że przed podjęciem interwencji z wnętrza rozległ się strzał. Do zdarzenia doszło około 2 km od Białego Domu.

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NBC News: sprawca, dr. Matt Lambert, nie żyje

Funkcjonariusze zastali strzelca z raną postrzałową. Prawdopodobnie zadał on sobie ją sam. NBC News nieoficjalnie (powołuje się na źródła w federalnych organach ścigania) przekazała, że sprawca zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. Stacja podaje, że jedna z ofiar jest w stanie krytycznym.

Z doniesień medialnych wynika, że udało się zidentyfikować napastnika. Jak podaje NBC News, podejrzany to dr. Matt Lambert. Daily Mail wskazuje, że mężczyzna był doświadczonym lekarzem i szefem firm z branży technologii medycznych.

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W nocie biograficznej na stronie jednej z firm, którą prowadził, czytamy, że zajmował stanowiska kierownicze nie tylko w spółkach zajmujących się ochroną zdrowia, ale także w szeregu prestiżowych instytucji medycznych. Wymienione są: NYC Health + Hospitals, Johns Hopkins Medicine i University of Washington.

Pojawiają się też pierwsze doniesienia na temat motywu sprawcy. Z informacji podawanych przez "NBC News", dr. Matt Lambert był zaangażowany w "konflikt" dotyczący mieszkania. Więcej na ten temat przekazała lokalna radna w rozmowie z NBC Washington, która twierdzi, że sprawca strzelał do osoby, z którą był "w trakcie sporu sądowego dotyczącego lokalu mieszkaniowego".

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Jedną z konsekwencji ataku może być uszkodzenie budynku, w którym rozgrywały się dramatyczne sceny. Sprawca podłożył w nim ogień.