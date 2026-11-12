MasterCard wycofuje się z reklamowania w TV Republika. Fot. Shutterstock

Kolejny reklamowy cios dla TV Republika. Tym razem ze stacji zniknęły spoty MasterCard, jednego z największych graczy na rynku płatności. Również i tym razem nie obyło się bez burzliwej dyskusji w sieci.

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Amerykański gigant w sektorze płatniczym – MasterCard – przekazał serwisowi Wyborcza.biz, że jego spoty zostały wycofane z Telewizji Republika. To kolejna firma, która zdecydowała się na zakończenie współpracy ze stacją Tomasza Sakiewicza.

MasterCard działa od 1966 roku i jest jedną z największych spółek wydających karty płatnicze. Firma współpracuje z 25 000 instytucjami finansowymi na całym świecie.

Wcześniej na podobny krok zdecydowało się RTV Euro AGD. Sprawa ma związek ze skandaliczną wypowiedzią Sakiewicza, który po zamachu w Krakowie, stojąc niedaleko miejsca tragedii, zastanawiał się, "gdzie jest policja?" i sugerował, że "wszystkie rezerwy policji zostały wywiezione do Warszawy". TV Republika w trakcie relacjonowania wydarzenia podawała również nieprawdziwe informacje, w tym sugerowała, że sprawca miał mieć "wschodni akcent".

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W związku z rezygnacją MasterCarda wybuchła też niewielka internetowa burza

MasterCard nie zdecydował się na opublikowanie własnego oświadczenia w tej sprawie. Dużą popularnością cieszył się za to wpis zastępcy redaktora naczelnego "Gazety Wyborczej", Bartosza T. Wielińskiego, który udostępnił artykuł Wyborczej.biz na portalu X.

Wpis szybko zdobył spore zasięgi i wzbudził duże kontrowersje. Dziennikarz wywołał do tablicy firmy, które wciąż (według niego) reklamują się na antenie stacji. Wymienił m.in. Providenta, Castoramę, firmę Wawel i InPost. Ostatni wymieniony podmiot zdecydował się odpowiedzieć na zarzuty. A właściwie zrobił to jego szef.

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Rafał Brzoska zwrócił uwagę, że reklamy w TV Republika są kupowane pakietowo. "My kupujemy je w agencji Polsat Media i na etapie zakupu pakietu 'zasięgowego' nie decyduje nikt z pracowników InPost, w jakim kanale ukaże się reklama, bo kupuje się 'oglądalność', a nie konkretne medium" – czytamy w odpowiedzi biznesmena.

"Według mojej wiedzy od 3 dni nie było w tej stacji ani jednej reklamy InPost. Pisanie tak jak powyżej, że dzisiaj InPost jest 'nadal' reklamodawcą, jest sianiem dezinformacji dla clickbaitu i zwykłą nieuczciwością" – kontynuuje Rafał Brzoska.

Exodus z TV Republika to nic nowego. Tym razem jest jednak inaczej

Najgłośniejszym do niedawna przypadkiem rezygnacji ze współpracy ze stacją Tomasza Sakiewicza była decyzja IKEA, która w 2024 roku wycofała swoje spoty reklamowe z anteny TV Republiki. Wtedy też doszło do nieporozumienia w związku z pakietami reklamowymi.

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Dalsza część artykułu poniżej.

"TV Republika od niedawna jest częścią pakietu stacji tematycznych, oferowanych przez Polsat. Pakiet kupuje się w całości, zatem nie byliśmy świadomi zmiany oferty. Od jutra nie będzie już naszych reklam w TV Republika" – oświadczyła sieć krótko po wybuchu skandalu wizerunkowego. Widzowie oznaczali sieć w mediach społecznościowych, prosząc o wyjaśnienie, dlaczego zdecydowała się reklamować w kontrowersyjnym medium. Spoty IKEA wyświetlały się w TV Republika na początku stycznia 2024 r.

Wtedy exodus marek bezpośrednio motywowany był samym przekazem stacji, a nie konkretnym wydarzeniem. Dla przykładu Żabka wystosowała oświadczenie, w którym stwierdziła, że nie ma zamiaru kontynuować współpracy marketingowej, bo "marka Żabka nie chce być utożsamiana z treściami fundamentalnie przeciwstawnymi jej wartościom". Mocniejszy przekaz pojawia się w dalszej części pisma: "W codziennej działalności Grupy Żabka jasno określamy nasze wartości, wśród nich otwartość, wspieranie różnorodności i szacunek dla każdego człowieka. Tym samym nie akceptujemy wypowiedzi o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym".