Karol Nawrocki na tle flagi USA.
Tajemniczy list do Karola Nawrockiego z USA. Fot. Shutterstock

List-laurka skierowany do Karola Nawrockiego miał być wyrazem poparcia dla jego działań w sprawie chaosu wokół TK ze strony samego amerykańskiego Kongresu. Szybko okazało się jednak, że sprawa wygląda nieco inaczej. Nieco, czyli zupełnie.

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"Piszę te słowa, aby wyrazić głęboki podziw dla zdecydowanego przywództwa, jakim wykazał się Pan w nocy 30 października, gdy porządek konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej znalazł się w obliczu bezpośredniego zagrożenia" – czytamy w tajemniczym liście z USA, którego adresatem jest sam Karol Nawrocki.

Wiadomość rozpoczyna się od nawiązania do sytuacji wokół TK: "Z szerokich relacji medialnych wynika, że dowiedawszy się o zawieszeniu Prezesa Trybunału Konstytucyjnego oraz o tym, że siedzibę Trybunału w Warszawie otoczyły oddziały prewencji policji, polecił Pan zawrócić samolot w drodze do Senegalu i niezwłocznie powrócił do stolicy. Nad ranem udał się Pan bezpośrednio do Trybunału i wszedł do budynku, aby stanąć ramię w ramię z jego prawowitym kierownictwem w obronie praworządności" – zarysowuje kontekst wydarzeń list.

Po kontekście przychodzi czas na pokaźną dozę pochwał: "Panie Prezydencie, taka determinacja jest rzadkością i ma ogromną wagę. W momencie, gdy podejmowano próbę siłowego przejęcia sądu konstytucyjnego, Pańskie działania obwieściły światu, że polskie instytucje nie ugną się przed policyjnym kordonem – a także pomogły zapobiec znacznie głębszemu kryzysowi konstytucyjnemu".

Nadawca sugeruje, że przykład, który dał prezydent, "ma znaczenie wykraczające daleko poza Warszawę", w tym przede wszystkim dla sojuszników w NATO. "NATO spaja nie tylko traktat i siła zbrojna, lecz także wspólne przywiązanie do praworządności – a Pańskie działania tamtej nocy pokazały światu, jak to zobowiązanie wygląda w praktyce" – czytamy w dalszej części wiadomości.

Wiadomość kończy się nawiązaniem do sojuszu Polski z USA oraz wyrażeniem silnego poparcia dla działań prezydenta: "Pragnę zapewnić, że w Kongresie Stanów Zjednoczonych zasiadają członkowie, którzy doceniają ogrom Pańskich działań z tamtej nocy, i wszyscy powinniśmy być wdzięczni za wzór, jaki dała Polska". Kluczowe znaczenie ma jednak nie sama treść, lecz to, kto się pod listem podpisał. A może raczej – kto się pod tą laurką nie podpisał.

Wszystko zaczęło się od niepozornego wpisu pracownika TV Republika

By zrozumieć fenomen listu do Nawrockiego, należy nieco cofnąć się w czasie. Jarosław Olechowski udostępnił wczoraj wieczorem na X wpis, w którym obwieścił: "Izba Reprezentantów USA w oficjalnym stanowisku wsparła prezydenta Karol Nawrocki w jego działaniach wobec zamachu Donalda Tuska na Trybunał Konstytucyjny". W dalszej części wpisu czytamy, że Amerykanie "jednoznacznie mówią o zagrożeniu porządku konstytucyjnego w Polsce" i "chwalą postawę prezydenta Nawrockiego wobec ataku na polski sąd konstytucyjny".

Zrzut ekranu, X / Jarek Olechowski

Na rewelację zareagował Marek Magierowski. "Jarku, czy możesz zamieścić link do owego oficjalnego stanowiska Izby Reprezentantów, albo przynajmniej jakiś zrzut ekranu. Pytam ze względów czysto zawodowych. Z góry dziękuję" – poprosił były ambasador.

Jarosław Olechowski odpowiedział na prośbę i udostępnił wcześniej wspomniany list. Uwagę zwraca podpis, który się pod nim znajduje. Nie ma tam wzmianki o jednoznacznym lub chociażby oficjalnym stanowisku Izby Reprezentantów. Jest za to nazwisko kongresmena, który popiera ruch MAGA skoncentrowany wokół Donalda Trumpa.

Dalsza część artykułu poniżej.

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"To jest stanowisko Keitha Selfa, szeregowego członka Kongresu z Teksasu (przy całym szacunku), nie zaś Izby Reprezentantów. To tak, jakbyśmy uznali, że opinia Klaudii Jachiry (także przy całym szacunku) jest 'stanowiskiem polskiego Sejmu'. Pozdrawiam" – zwrócił uwagę Magierowski.

122 podkomisji kontra "Izba Reprezentantów USA w oficjalnym stanowisku"

Jarosław Olechowski zdecydował się przystąpić do kontrataku. Z jego kolejnego wpisu dowiadujemy się, że Keith Self to w istocie "Przewodniczący Podkomisji ds. Europy, Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych", więc nie jest to ktoś "taki szeregowy jak Jachira".

Marek Magierowski zdecydował się "skończyć temat". Udostępnił na X trzy zrzuty ekranu z listą wszystkich komisji.

W zakładkach na Wikipedii są artykuły na temat aż 122 podkomisji w samej Izbie Reprezentantów. W artykule zaznaczono jednak, że może on nie uwzględniać najnowszych zmian.

Do sprawy odniósł się również były ambasador USA w Polsce, a obecnie osoba związana z think-tankiem Atlantic Council – Daniel Fried. "Ten list poparcia dla prezydenta Nawrockiego nad Trybunałem Konstytucyjnym reprezentuje jednego przedstawiciela, a nie Izbę Reprezentantów USA, ani wychodzącą, ani przychodzącą" – zwrócił uwagę dyplomata, odnosząc się tym samym do niedawnych wyborów w USA, których skutkiem będzie solidne przemeblowanie stołków w amerykańskim parlamencie.